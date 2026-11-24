JD 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관이 중동 분쟁의 주요 중재국인 카타르 총리와 각각 회동했습니다.

양측은 호르무즈 해협의 해상 운송을 계속 보장하겠다고 약속하고, 미국과 이란 간 긴장 완화를 위한 외교적 노력도 논의했습니다.



카타르 정부는 24일 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 총리 겸 외무장관과 밴스 부통령이 회동해 최근 역내 상황을 검토했다고 밝혔습니다.

특히 적극적인 외교와 역내 긴장 완화, 안보와 안정을 강화하기 위한 공동 노력에 초점을 맞췄다고 설명했습니다.

카타르 외무부는 성명을 통해 이번 회동에서 안전한 해상 항행을 보호하고 역내 평화를 위한 포괄적 합의로 이어지는 외교적 구상에 대한 지지를 재확인했다고 밝혔습니다.

VOA는 회동에 관한 추가 설명을 듣기 위해 백악관에 문의했지만, 기사 보도 시점까지 답변을 받지 못했습니다.

해상 안보는 하루 전인 23일 루비오 국무장관과 알타니 총리의 회동에서도 핵심 의제였습니다. 이 회동은 최근 호르무즈 해협에서 선박 공격이 증가한 가운데 이뤄졌습니다.

루비오 장관과 알타니 총리는 23일 회동 후 공동성명을 내고 “양측은 호르무즈 해협을 통한 항행의 자유를 유지하겠다는 약속을 재확인했다”고 밝혔습니다.

이어 “이 중요한 해상 통로를 안전하고 방해받지 않고 통과하는 것은 역내 안보와 안정적인 에너지 공급, 세계 경제의 안정에 필수적”이라고 강조했습니다.

이달 들어 해협에서는 선박 공격이 증가하고 있습니다.

이란은 24일 선박 세 척이 해협에서 기뢰에 피격됐다고 주장했습니다. 이란 관영 매체들은 해당 선박들이 이른바 테헤란 측이 ‘승인되지 않은 항로’라고 부르는 경로를 이용했다고 보도했습니다.

이란은 이 가운데 두 건이 23일 자정 전에 발생했다고 밝혔습니다. VOA는 이 보도를 독자적으로 확인하지 못했습니다.

이와 별도로 영국 해사무역기구(UKMTO)는 23일 해협을 동쪽으로 통과하던 선박 세 척이 정체불명의 발사체에 피격됐다고 24일 확인했습니다.

22일에도 선박 세 척이 비슷하게 정체불명의 발사체에 피격됐습니다.

승무원들은 안전한 것으로 알려졌으며, 피해 상황과 환경에 미친 영향은 아직 명확하지 않다고 영국 해사무역기구는 밝혔습니다.

또 다른 공격으로 22일 아랍에미리트(UAE)의 디바 항구 앞바다에 정박해 있던 벌크선 한 척이 피격돼 선내에 화재가 발생했습니다. 인명 피해는 보고되지 않았습니다.

미군 병력 수천 명은 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄를 집행하기 위해 해협 안팎에서 작전을 수행하고 있습니다.

미군 당국자들은 이 봉쇄로 이란이 지난 7월 이후 최소 250억 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 대통령은 이달 초 미국은 현재 이란 정권과의 합의를 필요로 하지 않는다고 말했습니다. 또 미국의 해상 봉쇄를 내세우면서 현상 유지 방침을 이어가겠다고 밝혔습니다.

카타르는 24일 역내 긴장 고조에 경고를 보내면서, 긴장 고조는 중재 노력에 부정적인 영향을 미친다고 밝혔습니다.

마제드 알안사리 카타르 외무부 대변인은 도하에서 기자들에게 “모든 당사자들은 자제력을 발휘하고 외교적 해결책을 지지해야 한다”고 말했습니다.

앞서 루비오 국무장관은 지난 23일 평화 노력에서 카타르가 수행하는 역할을 언급하며 카타르를 ‘세계적인 중재국’이라고 평가했습니다.

VOA 뉴스