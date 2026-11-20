도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 이란이 미국과의 분쟁을 끝내기 위한 합의를 원하고 있다면서, 그러나 미국은 자신이 수용할 수 있는 조건에 따른 진정성 있는 합의를 추구하고 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 후 귀국한 다음 날, 백악관에서 열린 언론 브리핑에서 기자들에게 “이란은 합의를 원하지만, 내가 받아들일 수 있는 조건으로 합의하려 하지는 않는다”고 말했습니다.

이어 “우리는 이란이 지난 51년 동안 해왔던 것과 같은 가짜 합의가 아니라 진정한 합의를 원한다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 세계 안보와 핵확산 문제도 거론하면서, 중국의 시진핑 국가주석, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 가진 3자 회담에서 이 문제가 논의됐으며, 세 나라 정상이 함께 3자 회담을 한 것은 이번이 처음이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “특히 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 방안에 대해 광범위하게 논의했다”며 “그들은 미쳤다. 우리는 이란이 핵무기를 갖도록 내버려두지 않을 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 에너지 가격 하락도 강조했습니다. 11월 초 이후 원유 가격이 20% 하락했다면서 앞으로 더 하락할 것으로 전망했습니다.

브리핑에서 트럼프 대통령 양옆에는 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관이 자리했습니다.

트럼프 대통령은 이란과의 분쟁 때문에 공화당이 중간선거에서 패배했다는 밴스 부통령의 지난 11월 4일 발언에 관한 질문도 받았습니다.

트럼프 대통령은 “그 발언에 불만이 있다고 말한 적은 없다”며 “그 발언은 한 가지만 제외하고는 괜찮았다고 생각한다”고 말했습니다. 그러면서 “만약 다시 그렇게 하겠느냐는 질문을 받았다면, 대답은 분명히 그렇다는 것이었을 것”이라며 “이란이 핵무기를 보유하도록 허용할 수 없기 때문”이라고 밝혔습니다.

이어 “그 부분에는 전혀 문제가 없다”며 “사실 매우 정확한 발언이었다”고 말했습니다. 또 “전쟁이 연료 가격을 올렸지만 내가 생각했던 것보다 훨씬 적게 올랐다”고 말했습니다. 트럼프 대통령은 지난주 미군이 호르무즈 해협을 통해 전례 없는 규모의 원유가 운송되도록 지원했다고 덧붙였습니다.

호르무즈 해협에서는 이번 주에도 선박에 대한 추가 공격이 보고됐으며, 가장 최근은 20일 발생했습니다.

영국해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 빠져나가던 유조선 한 척이 오만 카사브에서 북쪽으로 약 8해리 떨어진 해상에서 정체불명의 발사체에 의해 선박 앞쪽이 피격됐다고 밝혔습니다. 이 사고로 선박에서 화재가 발생했지만, 인명 피해는 보고되지 않았습니다.

VOA NEWS