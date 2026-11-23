미국 국무부가 북한 정권의 수익 창출을 위해 해외로 파견된 노동자와 이들을 고용하거나 지원하는 기업과 개인에 관한 정보 제공을 요청했습니다. 최대 500만 달러의 포상금을 내건 제보 프로그램을 통해 북한의 불법적인 외화벌이와 대량살상무기 개발 자금 조달을 차단하겠다는 취지입니다. 조진우 기자가 보도합니다.

미국 국무부의 현상금 제보 프로그램인 ‘정의를 위한 보상(Rewards for Justice)’이 19일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 북한의 해외 노동자 송출과 관련한 정보 제보를 요청했습니다.





국무부는 북한 정권이 해외 노동자 착취를 통해 벌어들인 자금을 핵무기와 대량살상무기(WMD) 개발에 사용하고 있다며, 관련 정보를 가진 사람의 제보를 촉구했습니다.

제보 대상은 북한 정권에 수익을 제공하기 위해 해외로 파견된 북한 국적 노동자뿐 아니라 이들을 고용하거나 해외 활동을 지원하는 기업과 개인입니다. 관련 정보를 제공하면 최대 500만 달러의 포상금을 받을 수 있습니다.

국무부 대변인은 21일 VOA의 질문에 대한 답변에서 정의를 위한 보상 프로그램이 북한 정권의 대량살상무기 개발 자금 조달을 차단하기 위해 관련 금융망에 관한 정보를 지속적으로 수집하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 북한 정권의 금융 메커니즘을 차단하는 데 도움이 되는 정보에 대해 거의 10년 동안 현상금을 제공해 왔다고 밝혔습니다.

국무부는 최근 북한 해외 노동자 네트워크와 관련해 새로운 우려나 구체적인 계기가 있었는지를 묻는 VOA의 질문에는 “북한의 대량살상무기 개발 자금 조달을 차단하려는 미국 정부의 지속적인 관심을 반영한 것”이라고 답했습니다.

제보는 프로그램 공식 웹사이트와 토르(Tor)·암호화 메신저 등 익명성과 보안이 강화된 채널을 통해 접수됩니다. 제보자가 제공한 정보의 신빙성과 실질적 기여도가 확인되면 포상금이 지급되며, 필요에 따라 신변 보호나 이주 지원 등 후속 조치도 검토됩니다.

북한의 해외 노동자 송출은 유엔 안보리 제재를 회피하면서 정권에 외화를 제공하는 주요 수단으로 지적돼 왔습니다.

한국과 미국 등 11개국이 참여하는 다국적제재모니터링팀(MSMT)은 지난 9월 보고서에서 북한이 최소 17개국에 3만5천600명에서 10만1천280명의 노동자를 파견하고 있으며, 이들이 지난해 벌어들인 수익은 4억5천만 달러에서 최대 8억 달러에 이르는 것으로 추산했습니다.

이후 MSMT 참여국과 유럽연합(EU)은 지난달 28일 공동성명을 통해 북한의 해외 노동자 활용 등을 겨냥한 제재 조치를 시행했다고 밝혔습니다.

미국 국무부도 북한의 불법적인 외화벌이 활동에 대한 정보 수집을 지속해 왔습니다.

앞서 지난 4월에는 북한의 불법 해상 환적과 관련한 정보 제공에 최대 500만 달러의 포상금을 제시했습니다.

지난 2024년 12월에는 중국과 러시아에 기반을 둔 북한 IT 기업과 관련 인물 14명에 관한 정보를 요청하기도 했습니다.

‘정의를 위한 보상’은 미국 국무부 외교안보국(DSS)이 운영하는 국가안보 프로그램으로, 1984년 출범 이후 125명 이상의 제보자에게 2억5천만 달러 이상을 지급했습니다.

이 가운데 북한의 불법 금융망을 차단하는 데 기여한 정보를 제공한 개인 2명에게 각각 500만 달러의 보상금이 지급된 바 있습니다.

북한에 대한 유엔의 제재는 유엔 안전보장이사회가 북한의 불법적인 핵 미사일 개발에 따라 만장일치로 내린 조치이며, 북한은 그동안 해외 인력 파견과 외화벌이를 대북 제재에 맞선 정당한 경제 활동이자 자력갱생의 일환이라고 주장해 왔습니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.