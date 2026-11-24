도널드 트럼프 미국 대통령이 24일 추수감사절을 앞두고 백악관에서 전통적인 칠면조 사면식을 개최했습니다. 트럼프 대통령은 미국 국민들에게 추수감사절 축하 메시지를 전하는 한편 집권 2기 경제와 안보 분야의 성과를 강조했습니다. 백악관에서 조은정 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령이 24일 부인 멜라니아 여사와 함께 백악관 남쪽 잔디광장에서 추수감사절 칠면조 사면식을 개최했습니다.

트럼프 대통령은 미국 헌법이 자신에게 부여한 막대한 권한을 행사해 칠면조 두 마리에 완전하고 절대적이며 무조건적인 사면을 부여하겠다며 농담을 건넸습니다.

올해 사면 대상은 웨스트버지니아주에서 사육된 ‘프리덤’과 ‘페더스’라는 이름의 칠면조 두 마리로, 몸무게를 합하면 약 37kg에 달합니다.

두 칠면조는 앞으로 텍사스 A&M 대학교에서 여생을 보내게 됩니다.

트럼프 대통령은 이날 미국인들이 가족, 친구들과 함께 모여 신의 축복에 감사하면서 미국이 이룬 성과에 대한 감사의 마음으로 하나가 되기를 바란다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 특히 집권 2기 들어 대규모 투자가 이뤄지고 물가가 하락했으며 고용과 신규 창업이 역대 최고 수준에 이르렀다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 미국의 국경 안보와 범죄율 개선 성과를 강조하고, 경찰과 소방관, 국경순찰대, 미군 장병들에게 감사의 뜻을 전했습니다.

특히 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 임무를 수행하는 미군 장병들에게 특별히 감사를 표했습니다.

트럼프 대통령은 미국의 대이란 해상 봉쇄 성과도 강조했습니다.

한편 트럼프 대통령은 현재 백악관에 건설 중인 연회장을 언급하며 내년에는 칠면조 사면식을 실내에서 개최할 것이라고 밝혔습니다.

공사는 예정보다 빠르게 진행되고 있으며 예산도 준수하고 있다고 덧붙였습니다.

미국 대통령이 칠면조를 사면하는 행사는 지난 1989년부터 공식적인 연례행사로 자리 잡았습니다.

트럼프 대통령은 이날 사면식을 마친 뒤 멜라니아 여사와 함께 플로리다주 팜비치로 이동해 추수감사절 연휴를 보낼 예정입니다.

백악관에서 VOA 뉴스 조은정입니다.