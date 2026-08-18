트럼프 대통령 “김정은, 대화 제안에 응답”…이재명 대통령 “을지연습, 북한 공격 의도 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 제안에 응답했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 미한 연합군사훈련의 대폭 축소를 지시한 가운데, 이재명 한국 대통령은 을지연습이 방어적 성격이며 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 높일 의도가 없다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령이 17일 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 제안에 응답했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 오벌오피스에서 김 위원장이 대화를 하자는 요청에 응답하지 않은 이유를 묻는 기자에게 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문했습니다.

이어 김 위원장이 실제로 응답했느냐는 질문에 “그렇다”고 대답했습니다.

다만, 트럼프 대통령은 김 위원장이 어떤 제안에 언제, 어떤 방식으로 응답했는지 구체적으로 밝히지 않았습니다.

백악관도 미북 간 접촉 여부나 김 위원장의 응답 내용에 관한 VOA의 질의에 추가 설명을 내놓지 않았으며, 북한 역시 이를 공개적으로 확인하지 않고 있습니다.

한편, 트럼프 대통령은 미한 연합군사훈련을 축소하는 것이 북한 등 적대국의 이익을 오랜 동맹국의 이익보다 우선하는 것 아니냐는 기자의 지적에 “나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있다”고 반박했습니다.

이어 “김정은은 항상 나를 매우 존중해 왔다”며 “우리는 여러 차례 만났고 이야기도 나누고 함께 시간을 보냈다”고 말했습니다.

그러면서 “나는 그를 이해하고, 그는 나를 이해한다”며 자신이 김 위원장과 매우 잘 지낸다고 강조했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 16일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 피트 헤그세스 전쟁부 장관에게 미한 연합군사훈련 규모를 “대폭 축소”하라고 지시했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 김 위원장과 자신이 “매우 좋은 관계”를 맺고 있다며, 미한 연합훈련은 비용이 많이 들 뿐 아니라 북한에 “전적으로 부적절하고 적대적인 신호”를 보낸다고 주장했습니다.

다만 훈련을 취소하기에는 너무 늦었다며 전면 중단이 아닌 규모 축소를 지시했다고 설명했습니다.

이와 관련해 미 전쟁부 대변인실은 당초 VOA가 훈련 축소 지시의 이행 방안과 구체적인 범위를 묻자 “백악관으로 문의하라”고 답했습니다.

그러나 이후 보내온 추가 답변에서 전쟁부 당국자의 말을 인용해 “전쟁부는 군 통수권자의 지시를 이행하기 위한 조치를 적극적으로 추진하고 있다”고 밝혔습니다.

전쟁부 대변인실은 다만 이 같은 성명 외에 훈련의 구체적인 축소 범위와 이행 방식에 관해서는 추가로 언급할 내용이 없다고 밝혔습니다.

이런 가운데 이재명 한국 대통령은 18일 ‘을지 국가안전보장회의 전체회의’에서 을지연습은 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 방어적 훈련이라고 밝혔습니다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 이 대통령이 을지연습을 통해 “북한을 공격하거나 한반도 긴장을 높이려는 의도가 없다”고 강조했다고 전했습니다.

이 대통령은 또 “싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”면서도, 최악의 상황에 대비해 비상사태에서 국민을 보호하고 국가안전을 보장하기 위한 실질적인 연습을 진행해 달라고 당부했습니다.

이어 을지연습의 기본 목적은 특정 대상을 적대시하는 것이 아니라 국민의 안전하고 평화로운 일상을 지키는 데 있다고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 을지 국무회의에서는 견고한 미한동맹과 한국의 자주적인 국방 역량 강화가 “서로 필요충분조건”이라고 말했습니다.

그러면서 동맹이 굳건해야 안보의 근간이 튼튼해지고, 한국 스스로 국방 역량을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 커진다고 강조했습니다.

아울러 임기 중 전시작전통제권 전환을 기존 계획에 따라 차질 없이 추진해야 한다고 밝혔습니다.

또한 위성락 한국 국가안보실장은 이날 기자들과 만나 한국 정부가 자체 방위 역량을 강화하는 동시에 굳건한 미한동맹을 바탕으로 연합연습과 훈련에 관해 미국 측과 계속 조율해 왔다며, 앞으로도 이러한 공조를 이어갈 것이라고 밝혔습니다.

위 실장은 그러면서 트럼프 대통령의 메시지가 미북 정상 간 우호적인 관계를 바탕으로 의미 있는 미북 대화로 이어지기를 기대한다고 말했습니다.

이어 이를 통해 한반도 평화와 안정에 실질적인 진전이 이뤄지고 관련 논의가 재개되기를 바란다며, 한국 정부도 긴밀한 미한 공조를 바탕으로 ‘페이스메이커’ 역할을 하기 위한 외교적 노력을 계속할 것이라고 밝혔습니다.

한국 합동참모본부에 따르면 미한 연합군사훈련인 ‘을지 자유의 방패’는 17일 예정대로 시작됐으며 오는 27일까지 진행됩니다.

한국 언론은 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 18일 한국 국방부를 방문해 훈련 축소 방안을 논의했다고 보도했습니다.

다만 주한미군과 한국 국방부는 관련 보도에 대한 공식 입장을 즉각 내놓지 않았습니다.

트럼프 대통령은 훈련 축소 지시를 발표하면서 한국이 미국의 대이란 군사작전에 대한 지원 요청을 거절한 데 대해서도 불만을 나타냈습니다.

이에 대해 위성락 실장은 한국 정부가 이란 전쟁과 호르무즈 해협의 자유 통항 문제를 놓고 미국을 포함한 국제사회와 처음부터 적극적으로 논의해 왔다고 밝혔습니다.

이어 한반도 대비 태세와 국내법 절차 등을 고려하면서 한국이 할 수 있는 실질적인 군사적 기여 방안을 검토해 왔다고 설명했습니다.

위 실장은 한국이 핵 비확산 문제에 큰 관심을 두고 있다며, 이란 비핵화 문제에서도 미국을 비롯한 국제사회와 계속 공조할 것이라고 말했습니다.

VOA 뉴스