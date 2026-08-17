한국 청와대 “미한 연합훈련 축소 트럼프 메시지 주목…의미있는 북미 대화로 이어지길”

한국 청와대는 17일 도널드 트럼프 미국 대통령의 미한 연합훈련 대폭 축소 지시와 관련해 “북미 정상간 우호적인 관계가 의미있는 북미 대화로 이어짐으로써 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다”고 밝혔습니다.

한국 언론들에 따르면 청와대 관계자는 이날 “정부는 트럼프 대통령의 오늘 소셜미디어 메시지에 주목한다”며, 미국과 “긴밀한 공조 하에 페이스메이커로서 필요한 외교적 노력을 경주해 나갈 것”이라고 말했습니다.

이 관계자는 또 “한미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합 연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해 왔다”며 “앞으로도 이와 관련한 구체 사항에 대해 공조해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

이 관계자는 호르무즈 해협과 관련해서는 “정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔다”며, “한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적, 군사적 기여 방안을 미측과 긴밀히 논의 중”이라고 말했습니다.