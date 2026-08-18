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이재명 대통령 “핵추진 잠수함 사업, 보다 굳건한 한미 동맹의 미래 상징”

  • 윤국한
이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제2회 을지국무회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제2회 을지국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 한국 대통령은 18일 굳건한 미한 동맹의 중요성을 강조하면서 미국과 합의한 핵추진 잠수함 사업을 가속화할 것을 당부했습니다.

이 대통령은 이날 미군과 한국군의 정례 연합훈련인 `을지 자유의 방패’ (UFS) 연습에 맞춰 열린 을지국무회의 모두발언에서 핵추진 잠수함 사업은 “보다 건설적이고 굳건한 한미 동맹의 미래”를 상징할 것이라며 이같이 밝혔습니다.

이와 관련해 이 대통령은 “견고한 한미 동맹과 자주적인 국방 역량 강화는 서로 '필요충분 조건'"이라며, "동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것이고, 또 우리 자신의 힘을

키워야 동맹으로의 가치와 필요성도 더 커지게 된다"고 말했습니다.

한국의 핵추진 잠수함 건조는 지난해 도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 미한 정상회담에서 합의된 내용으로, 잠수함 건조를 미국으로 할 것인지 한국으로 할 것인지 여부가 중요한 쟁점입니다.

이재명 대통령은 또 국방력을 더 굳건하게 만들기 위해서는 작전 능력의 전방위적 고도화가 필수라며, "전시작전통제권(전작권)의 임기 내 환수를 당초 정부의 계획에 따라 차질 없이 추진해 나가야 한다"고 밝혔습니다.

이 대통령의 이 발언은 트럼프 대통령의 '한미 연합훈련 축소 지시'로 미군에서 한국군으로의 전작권 전환 일정이 영향을 받을 수 있을 것이라는 관측이 제기된 가운데 나왔습니다.

이 대통령은 또 "대한민국은 세계 군사력 5위로 평가받고 있고, 방산 역량은 글로벌 4강으로 평가받고 있으며, 국방비 지출 수준은 북한의 실질적 국가 역량이라 할 수 있는 국내총생산(GDP)의 1.4배에 이른다"고 설명했습니다.

그러면서, "무기 체계와 전력 규모 측면에서 우리 스스로를 지킬 역량이 전 세계적으로도 몇 번째 안에 들 정도이며, '차고 넘친다'고 해도 과언이 아닐 정도"라며 자주국방을 위한 여건이 충분하다는 점을 강조했습니다.

한국 내 일각에서는 미한 연합훈련이 축소될 경우 북한의 위협에 대응한 대비태세가 약화될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

이밖에 이 대통령은 통합 국군사관학교 창설 준비 작업도 흔들림 없이 진행할 것을 당부했습니다.

한국 국방부는 현재의 육,해, 공군 사관학교를 국군사관학교로 통합하는 방안을 추진하고 있습니다.

VOA 뉴스

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