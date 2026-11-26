올해 1월부터 10월까지 북한과 중국 간 교역에서 북중 접경지역인 랴오닝성과 지린성이 큰 비중을 차지한 가운데, 수입에서는 하이난성, 수출에서는 산둥성이 각각 3위에 올랐습니다. 특히 중국에서 가발용 인모와 시계 부품을 들여오고, 가공·조립한 관련 제품을 다시 수출하는 등 위탁가공 무역의 단면도 성별 품목 통계에서 확인됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

중국 해관총서의 2026년 1월부터 10월까지 지역별 무역 통계에 따르면, 북한이 중국에서 가장 많이 수입한 지역은 랴오닝성과 지린성이었습니다.

랴오닝성에서의 수입액은 약 12억 6천239만 달러로 전체의 63.3%를 차지했고, 지린성이 약 3억 4천406만 달러로 17.2%를 기록했습니다.

두 지역을 합치면 북한의 대중국 수입액의 약 80.5%에 달합니다.

하이난성은 약 1억 1천554만 달러, 5.8%로 세 번째로 큰 수입 지역에 올랐습니다. 이어 산둥성이 약 1억 882만 달러로 4위를 차지했습니다.

이 밖에 광둥성(약 2천546만 달러), 푸젠성(약 2천410만 달러), 산시성(약 1천587만 달러) 순이었습니다.

지역별 주요 수입 품목을 보면 랴오닝성에서는 대두유가 약 1억 1천550만 달러로 가장 많았고, 가발 제조용 사람 머리카락 등 관련 제품이 약 5천546만 달러로 뒤를 이었습니다.

냉동 오리와 PVC 바닥재, 자동차용 타이어, 조미료인 글루탐산나트륨(MSG), 냉동 명태 등도 주요 수입 품목에 포함됐습니다.

지린성에서는 가발과 시계 관련 거래가 두드러졌습니다.

북한은 지린성에서 사람 머리카락 제품을 약 6천579만 달러어치 수입했습니다. 시계 부품도 약 1천648만 달러어치 들여왔으며, 플라스틱 신발과 합성섬유 직물, 맥주 등도 주요 수입 품목에 포함됐습니다.

하이난성에서는 합성섬유 의류와 직물, 플라스틱 신발 등 의류·섬유 관련 제품이 주요 수입 품목에 올랐습니다.

수출에서도 랴오닝성과 지린성이 압도적인 비중을 차지했습니다.

북한이 중국에 수출한 물품 가운데 랴오닝성으로 향한 물량은 약 3억 801만 달러로 전체의 58%를 차지했습니다. 지린성으로의 수출은 약 1억 7천346만 달러로 32.7%였습니다.

두 지역이 북한의 대중국 수출에서 차지하는 비중은 90%를 넘어섰습니다.

산둥성은 약 2천218만 달러, 4.2%로 세 번째로 큰 수출 지역에 올랐고, 후난성이 약 1천283만 달러로 4위를 기록했습니다. 그 밖에 저장성(약 256만 달러), 장쑤성(약 226만 달러), 허베이성(약 205만 달러) 등 순이었습니다.

북한이 랴오닝성으로 수출한 품목 가운데는 텅스텐 광석과 정광이 약 7천531만 달러로 가장 많았습니다.

사람 머리카락으로 만든 가발과 관련 제품이 약 6천89만 달러, 철강 생산 등에 사용되는 증탄제가 약 5천253만 달러로 뒤를 이었습니다.

페로실리콘과 전력, 합성섬유로 만든 가발 제품 등도 주요 수출 품목에 포함됐습니다.

지린성에서는 가발과 시계 관련 수출이 눈에 띕니다.

북한이 지린성에 수출한 품목 가운데 가발과 관련 제품이 약 8천226만 달러로 가장 많았습니다. 조립된 전자시계 무브먼트도 약 2천31만 달러어치 수출됐으며, 텅스텐 광석 약 1천237만 달러, 몰리브덴 광석 약 761만 달러 등 광물도 주요 수출 품목에 올랐습니다.

앞서 지린성에서 가발 제조용 사람 머리카락과 시계 부품을 상당 규모 수입한 것과 맞물리는 대목입니다.

원자재와 부품을 중국에서 들여와 북한에서 가공하거나 조립한 뒤 관련 제품을 다시 수출하는 임가공 무역의 흐름이 가발과 시계 거래에서 나타난 겁니다.

산둥성에서도 비슷한 양상이 나타났습니다. 북한은 산둥성에 가발과 관련 제품을 약 1천569만 달러어치 수출해 가장 큰 비중을 차지했습니다.

최근 북한이 재개한 연료 수입에서도 거래 지역이 확인됐습니다.

올해 8월부터 10월까지 북한이 수입한 자동차·항공용 휘발유의 경우, 모두 지린성을 통해 거래된 것으로 집계됐고, 항공용 등유의 수입 지역은 베이징이었습니다.

앞서 VOA는 북한이 올해 8월부터 10월까지 3개월 연속 휘발유를 수입하고, 장기간 수입 기록이 없었던 항공용 등유도 올해 들어 다시 들여온 사실을 보도한 바 있습니다.

유엔 안보리는 대북 제재 결의를 통해 북한에 공급할 수 있는 정제유의 연간 상한을 50만 배럴로 제한하고 있습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.