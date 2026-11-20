지난 10월 신압록강대교가 개통된 가운데, 같은 달 북중 교역에서 중국 랴오닝성이 차지하는 비중이 수출과 수입 양쪽에서 모두 확대된 것으로 나타났습니다. 품목별로는 가발과 철강 생산에 사용되는 증탄제 수출이 두드러졌고, 대중 수입에서는 대두유가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

지난달 북중 교역에서 랴오닝성이 차지하는 비중이 전월과 전년 동월보다 모두 확대된 것으로 나타났습니다.

중국 해관총서가 공개한 10월 북중 무역 세부자료를 VOA가 분석한 결과, 이 기간 북중 교역액은 약 2억 5천413만 달러, 이중 단둥시가 위치한 랴오닝성과의 교역액은 약 1억 5천750만 달러로, 전체의 61.98%를 차지한 것으로 집계됐습니다.

이는 9월의 60.77%보다 1.21%포인트, 지난해 10월의 59.34%와 비교하면 2.64%포인트 높아진 수치입니다.

특히 북한의 대중 수출에서 랴오닝성의 비중이 두드러지게 확대됐습니다.

지난달 북한의 대중 수출액은 약 4천768만 달러였으며, 이 가운데 랴오닝성 소재 기업과의 거래액은 약 2천443만 달러로 전체의 51.23%를 차지했습니다.

9월의 48.08%보다 3.15%포인트, 지난해 10월의 45.09%보다 6.14%포인트 상승한 것입니다.

눈에 띄는 점은 랴오닝성이 지린성을 앞질렀다는 사실입니다.

지난해 10월에는 북한의 대중 수출에서 지린성이 약 1천326만 달러로 45.82%를 차지해, 랴오닝성의 약 1천305만 달러, 45.09%를 근소하게 앞섰습니다.

그러나 1년 뒤인 올해 10월에는 랴오닝성으로의 수출이 약 2천443만 달러로 늘어 지린성의 약 2천133만 달러를 넘어섰습니다.

랴오닝성으로의 수출액은 전년 동월보다 약 87% 증가한 반면, 지린성으로의 수출액은 약 61% 늘었습니다. 두 지역 모두 수출이 증가했지만 랴오닝성의 증가 폭이 더 컸던 것입니다.

북한의 대중 수입에서도 랴오닝성의 비중은 상승했습니다.

지난달 북한의 대중 수입액은 약 2억 645만 달러였으며, 이 가운데 랴오닝성 소재 기업의 수출액은 약 1억 3천308만 달러로 전체의 64.46%를 차지했습니다.

이는 지난해 10월의 61.42%와 올해 9월의 63.98%보다 각각 3.04%포인트와 0.48%포인트 높아진 수치입니다.

반면 지린성과의 교역액은 약 4천968만 달러로, 9월의 약 6천765만 달러보다 26.56% 감소했습니다.

이처럼 랴오닝성의 교역 비중이 확대된 시점이 지난 10월 15일 신압록강대교 개통과 맞물린다는 점에서 주목됩니다.

북중 접경에 위치한 기업들이 북중 교역에서 오랫동안 중개 역할을 해온 점을 고려하면, 랴오닝성의 교역 비중 변화는 북중 교역의 지역적 집중 양상이 어떻게 달라지고 있는지를 보여주는 간접적인 지표로 볼 수 있습니다.

한편 품목별로는 북한의 대중 수출에서 가발과 산업용 원료가 주요 품목으로 나타났습니다.

지난달 북한은 사람 머리카락으로 만든 가발 제품을 약 1천742만 달러어치 수출했습니다. 이어 철강 생산 과정에서 탄소 함량을 조절하는 데 사용되는 증탄제가 약 691만 달러로 수출액 기준 2위를 차지했습니다.

특히 증탄제는 수출량이 약 4만6천 톤에 달했습니다. 가발과 달리 대량으로 거래되는 산업용 품목이 북한의 주요 대중 수출품 가운데 하나로 확인된 것입니다.

북한은 가발 완제품을 수출하는 동시에 가발 제조에 필요한 원자재도 중국에서 수입해 왔습니다.

이에 따라 지난달에도 사람 머리카락 등 관련 원자재 수입액은 약 1천207만 달러로, 대중 수입 품목 중 2위에 올랐습니다.

북한의 대중 수입에서는 대두유가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 지난달 정제 대두유 등을 약 1천277만 달러어치 수입한 것으로 집계됐습니다.

반면 지난달 수입액이 크게 늘었던 쌀 수입은 다시 줄었습니다.

9월 약 362만 달러, 7천 톤 넘게 수입됐던 쌀은 10월 수입액이 약 175만 달러, 물량은 약 3천600톤으로 감소했습니다. 한 달 사이 수입액과 물량이 모두 절반가량 줄어든 것입니다.

광물 수출에서도 품목별로 엇갈린 흐름이 나타났습니다. 북한의 텅스텐 광석·정광 수출액은 9월 약 273만 달러에서 10월 약 67만 달러로 감소한 반면, 몰리브덴 광석·정광 수출액은 배소 여부에 따른 두 품목을 합쳐 약 272만 달러로 집계됐습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.