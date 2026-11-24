중국 최대 통신장비 제조업체 화웨이(Huawei)가 24일 미국 연방법원 배심원단으로부터 유죄 평결을 받았습니다. 2018년 수사가 시작된 지 8년 만에 나온 1심 판단입니다.

로이터 동신 등에 따르면 뉴욕 브루클린 연방법원 배심원단은 이날 화웨이에게 적용됐던 12개 혐의 중 10개에 대해 유죄 평결을 내렸습니다.

이란 내 사업과 관련해 은행들을 속이고 미국 기업들의 영업비밀을 훔치기로 공모 한 혐의 등입니다. 배심원단은 다만 '조직범죄 공모’와 사법방해 혐의에 대해서는 무죄 평결을 내렸습니다.

이번 사건에서 화웨이와 자회사 3곳이 12개 혐의로 재판을 받았습니다.

미국 정부는 화웨이가 국가 안보에 위협이 된다며 수년간 이 회사를 겨냥해 왔습니다.

화웨이는 이런 주장을 거듭 부인해 왔습니다.

미 검찰은 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 화웨이를 이란 관련 은행 사기 혐의 등으로 비공개 기소했고, 이듬해 1월 이를 공개했습니다. 이후 2020년에는 미국 기업의 영업비밀을 훔치기로 공모한 혐의 등이 추가됐습니다. 수사가 시작된 지 8년 만에 1심 평결이 나온 것입니다.

이번 사건은 2018년 12월 화웨이의 멍완저우 최고재무책임자가 미국의 요청으로 캐나다 밴쿠버에서 체포되면서 국제적 관심을 모았습니다.

멍 부회장은 2021년 미 법무부와 기소유예 합의 후 중국으로 돌아갔고, 관련 혐의는 기각됐습니다.

미국 정부는 2019년 화웨이를 수출통제 대상인 '거래제한 기업 명단'에 올려 미국 기술 접근을 제한해 왔습니다.

공소장은 화웨이가 이란 내 사업 거래와 관련해 HSBC 은행 등에 허위 정보를 제공하고 미국의 대이란 금융제재를 우회했다고 적시했습니다.

화웨이는 이번 평결에 불복해 항소할 방침이라고 밝혔습니다.

화웨이는 성명을 통해 유죄가 인정된 혐의들에 법적 근거가 부족하다며 "당사의 권리와 이익을 지키기 위해 필요한 모든 법적 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.

양형 일정과 벌금 규모 등은 아직 보도되지 않았습니다.

VOA 뉴스