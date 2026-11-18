진행자) 북한 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’입니다. 최원기 기자와 함께합니다. 최 기자, 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 오늘은 김정은 국무위원장의 삼지연 관광지구 방문을 계기로 북한 관광산업에 대해 살펴보겠습니다.

진행자) 김정은 위원장이 삼지연 관광지구를 방문했군요?

기자) 네. 북한 관영 `조선중앙통신’에 따르면 김정은 위원장은 지난 15일과 16일 이틀간 양강도 삼지연시를 방문해 관광지구 개발사업을 현지 지도했습니다. 김 위원장은 "삼지연시를 특색 있는 산악관광지로 전변시키는 데서 비행장 개건 및 확장 공사가 선행돼야 한다"며 활주로 확장공사를 국제민간항공기구(ICAO)의 표준 규격에 맞게 진행할 것을 지시했습니다. 이번 현지 지도에는 부인 리설주와 딸 김주애, 김여정 당 총무부장 등이 수행했습니다. `조선중앙TV’는 현지에서 스키를 타는 김주애의 모습도 공개했습니다.

진행자) 김정은 위원장이 삼지연 비행장 활주로를 국제민간항공기구(ICAO) 기준에 맞춰 확장하라고 지시한 건, 외국인 관광객 유치를 염두에 둔 것이겠죠?

기자) 그렇습니다. 북한은 외국인 관광객 유치를 염두에 두고 삼지연을 대규모 국제 산악관광지로 개발하고 있습니다. 북한은 지난해 12월 삼지연 관광지구에 이깔호텔과 밀영호텔 등 모두 5개 호텔을 새로 건설했습니다. 이어 이번에는 김 위원장이 삼지연을 방문해 스키장과 호텔 등을 둘러보면서 삼지연 비행장 확장공사와 관광철도 부설 등 관광시설 현대화 사업을 점검했습니다. 이로 볼 때 북한은 공항과 철도, 스키장, 백두산 관광시설이 하나로 연계된 종합관광단지를 추진하려는 것으로 보입니다.

진행자) 김정은 위원장이 이렇게 관광시설 건설에 공을 들이는 이유는 무엇일까요?

기자) 가장 큰 이유는 외화 확보입니다. 관광은 유엔 안보리의 대북 제재가 금지하는 분야가 아닙니다. 외화난에 시달리는 북한으로서는 관광이 짭짤한 외화벌이 수단입니다. `로이터’ 통신에 따르면 코로나19 사태 이전인 2019년 북한을 방문한 중국인 관광객은 약 35만 명으로 추산되며, 북한은 이를 통해 약 1억 7천500만 달러의 수익을 올린 것으로 추정됩니다.

탈북민 출신인 북한개발연구소 김경욱 소장의 말을 들어보시죠.

김경욱 / 탈북민 출신 북한개발연구소 소장

"관광이 들어오면 숙박, 볼거리, 먹을거리, 즐길 것을 해야 하거든요. 그러면 관광객들이 여기에 지불하는 돈도 그렇고, 또 상품도 팔아서 돈을 벌 수 있고, 숙박시설 팔아서 돈도 벌 수 있고, 상당히 외화를 벌 수 있는 공간이 커지지요."

진행자) 북한을 찾는 외국인 관광객은 한 해 어느 정도인가요?

기자) 북한은 외국인 관광객 통계를 공개하지 않기 때문에 정확한 규모를 파악하기 어렵습니다. 다만, 한국 정부 출연기관인 한국개발연구원(KDI) 등의 분석에 따르면 2019년에는 중국인 관광객을 중심으로 연간 30만~35만 명이 북한을 방문한 것으로 추산됩니다. 하지만 2020년 1월 코로나19 확산에 따른 국경 봉쇄로 외국인 관광객의 발길은 사실상 끊겼습니다. 이후 관광이 재개됐지만 회복세는 더딥니다. 2025년 북한을 관광 목적으로 방문한 러시아인은 5천 75명으로 집계됐습니다. 코로나19 이전 중국인 관광객 규모와 비교하면 여전히 큰 차이를 보이는 수준입니다.

진행자) 북한은 김정은 위원장 집권 이후 원산갈마해안관광지구 등 관광시설을 대대적으로 건설했습니다. 그런데도 외국인 관광객이 많지 않은 이유는 무엇입니까?

기자) 우선 열악한 교통 여건과 관광 인프라를 꼽을 수 있습니다. 북한은 국제선 항공편이 제한적인 데다 철도와 도로 등 국내 교통망도 충분히 정비돼 있지 않습니다. 당연히 평양에서 삼지연이나 원산 등 지방 관광지로 이동하는 데 상당한 시간과 비용이 듭니다. 여기에 노후한 호텔과 제한적인 관광서비스도 걸림돌입니다. 관광시설을 새로 건설하더라도 이를 뒷받침할 교통과 숙박, 편의시설이 함께 개선되지 않으면 외국인 관광객을 끌어들이는 데 한계가 있다는 분석입니다.

진행자) 외국인 관광객 입장에서 볼 때 자유가 제한되는 것도 문제 아닌가요?

기자) 네, 그것도 문제입니다. 관광객 입장에서는 북한을 방문했을 때 이동과 활동에 상당한 제약을 받습니다. 평양을 방문했던 관광객들이 공통적으로 하는 말이 "24시간 감시당하는 느낌"이라는 것입니다.

북한 전문가인 경남대 극동문제연구소 김상범 북한연구센터장입니다.

김상범 / 경남대 극동문제연구소 북한연구센터장

"관광객 입장에서는 문화와 사회 체험을 하고 싶은 욕구가 있거든요. 그런데 북한은 관광을 프로파간다, 선전선동의 관점에서 운영하고 있거든요. 우상화라든지, 경제적 성과라든지, 체제를 홍보하는 데 치중하고 있고, 또 통제하고 감시원이 따라다닌다든지, 사진도 못 찍게 하거든요. 그러니까 누가 자기 돈 내고 감시받으며, 통제받으며 관광을 하고 싶겠습니까."

진행자) 올해 북한은 중국에 단체관광객을 보내 달라는 손짓을 많이 하지 않았나요?

기자) 네, 그렇다고 볼 수 있습니다. 우선 3월에 6년 만에 평양-베이징 여객열차 운행이 재개됐고, 중국 항공사의 베이징-평양 직항편도 운항을 재개했습니다. 또 지난 6월 시진핑 중국 국가주석의 방북 당시 양국은 관광을 비롯한 문화·체육 분야 교류를 활성화하겠다고 밝혔습니다. 이어 7월에는 중국인민정치협상회의 왕후닝 주석이 북한의 관광지인 원산갈마해안관광지구를 직접 방문하기도 했습니다.

진행자) 중국은 왜 단체관광객을 북한에 보내는 문제에 조심스런 태도를 보이는 건가요?

기자) 가장 큰 이유는 대북 제재와 관련한 부담 때문입니다. 유엔 안보리 대북 결의 2094호 11항과 14항은 북한의 핵·탄도미사일 개발에 사용되는 대량의 현금, 이른바 벌크 캐시(Bulk Cash)를 제공하지 말라고 규정하고 있습니다. 중국 정부로서는 단체관광을 허용할 경우 북한에 상당한 외화 수입을 제공하게 됩니다. 이 과정에서 대규모 현금이 북한으로 유입되면 중국은 국제규범을 어겼다는 국제사회의 비판에 직면할 수 있습니다.

진행자) 뉴스 동서남북, 오늘은 북한 관광산업의 현실을 살펴봤습니다. 최원기 기자였습니다.