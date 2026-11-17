진행자) 북한 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’입니다. 최원기 기자와 함께합니다. 최 기자, 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 오늘은 북한 조용원 노동당 비서의 러시아 방문 배경과 의미를 살펴보겠습니다.

진행자) 조용원 비서가 푸틴 대통령을 만났나요?

기자) 네, 러시아 관영 `타스 통신’은 블라디미르 푸틴 대통령이 16일 조용원 북한 노동당 비서를 만났다고 보도했습니다. 푸틴 대통령은 이날 모스크바에서 조 비서를 만나 “김정은 동지에게 가장 좋은 인사를 전하고 싶다”고 말했습니다. 푸틴 대통령은 “우리가 발전시켜 온 실무적이고 우호적인 관계를 매우 소중하게 생각한다”며 “러시아와 북한은 수십 년 동안 우호·선린 관계와 군사적 형제애로 연결돼 왔다”고 강조했습니다. 이에 조 비서는 푸틴 대통령에게 “김정은 위원장의 지시에 따라 가장 따뜻한 인사와 최고의 축원을 전한다”고 말했습니다. 앞서 조 비서는 북한의 당과 정부 대표단을 이끌고 14일 평양을 출발해 모스크바에 도착했습니다.

진행자) 조용원 비서는 김정은 국무위원장의 최측근이자 북한 권력서열 2위로 평가받는 인물인데, 김 위원장이 왜 조용원을 러시아에 보냈을까요?

기자) 조 비서의 이번 방문은 북한이 러시아와의 관계를 당 차원의 교류를 넘어 국가 차원의 전략적 협력으로 관리하려는 의도를 보여주는 대목입니다. 전문가들은 조 비서의 이번 방러 배경을 크게 세 가지로 보고 있습니다. 우선 19일 열리는 미·중·러 정상회의를 앞둔 외교적 정지 작업, 그리고 북·러 군사·경제 협력, 그리고 김정은 위원장의 러시아 방문, 즉 푸틴과의 정상회담 준비 등입니다.

진행자) 하나씩 짚어보죠. 조용원 비서의 방러가 미·중·러 정상회의를 앞둔 외교적 정지 작업이라는 것인데, 구체적으로 어떤 정지 작업을 한다는 것인가요?

기자) 오는 19일 중국 선전에서는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 대통령이 참석하는 3국 정상회의가 열립니다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 마련되는 회담인데요, 핵 군축 문제가 주요 의제가 될 것으로 알려져 있습니다. 북한은 미국과 중국, 러시아 정상 간 논의 과정에서 북한 핵 문제가 거론될 가능성에 대비해 사전 대응에 나선 것으로 보입니다. 특히 북한의 핵 보유국 지위 문제와 관련해 러시아에 북한 측 입장에 유리한 방향으로 외교적 지원사격을 요청하기 위해 조 비서가 모스크바를 방문한 것으로 볼 수 있습니다.

한국의 국책연구기관인 통일연구원 조한범 석좌연구위원입니다.

“일단 북한은 핵 보유국 지위 확보, 트럼프 대통령이 핵 군축, 비핵화에 관심을 갖고 있는 것으로 알려져 있으니까, 여기에 본인들 핵 보유국 지위를 인정받는 것이 목표니까, 여기에 불리한 여건이 조성되지 않았으면 좋겠다.”

진행자) 조용원 비서가 러시아 당국과 북-러 간 군사와 경제 협력 문제도 논의하겠죠?

기자) 그렇습니다. 이번 방러에서 빼놓을 수 없는 의제가 바로 북·러 군사 및 경제 협력입니다. 북한은 2024년 10월부터 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원하기 위해 병력을 파견했습니다. 한국 국가정보원 등에 따르면 북한은 초기에 약 1만 1천~1만 2천 명의 병력을 보냈고, 이후 추가 병력도 파견해 전체 파병 규모가 1만 4천~1만 5천 명 수준에 이른 것으로 추정됩니다. 북한은 병력뿐 아니라 러시아에 대규모 포탄과 미사일, 자주포 등 무기체계도 제공했습니다. 그 대가로 북한은 러시아로부터 식량과 석유 등 경제적 지원을 받고 있으며, 군사기술과 방공체계 등도 제공받았을 가능성이 제기되고 있습니다.

진행자) 그렇다면 이번에는 북한과 러시아가 서로 원하는 것을 놓고 협상을 벌일 가능성도 있겠군요?

기자) 그렇습니다. 러시아는 우크라이나 전쟁을 수행하는 데 필요한 병력과 포탄, 미사일을 계속 확보하려 할 수 있습니다. 반면 북한은 러시아로부터 첨단 군사기술을 받고 싶어 합니다. 북한이 관심을 갖는 분야는 정찰위성과 우주발사체, 미사일 유도기술, 방공체계, 전투기와 잠수함 관련 기술 등입니다.

북한 전문가인 한국국가전략연구원 이영종 북한연구센터장입니다.

“러시아가 북한에 가장 필요한 것이 전투 병력의 증원 파견입니다. 또 북한 입장에서는 러시아에 대한 전폭적인 지원에도 불구하고 러시아가 지원하는 반대급부가 생각보다 시원치 않다고 생각할 수 있습니다. 김정은이 핵추진 잠수함 원자로, 군사정찰위성 발사에 필요한 로켓 기술, 드론 등을 요청할 가능성이 있습니다.”

진행자) 조용원 비서의 이번 방러가 김정은 위원장과 푸틴 대통령의 정상회담을 준비하는 과정이라고 볼 수 있을까요?

기자) 그렇게 볼 수 있습니다. 순서상 김 위원장이 러시아를 방문할 차례이기 때문입니다. 김 위원장과 푸틴 대통령은 지난 2019년과 2023년 러시아 극동지역에서 정상회담을 가졌습니다. 이후 푸틴 대통령은 2024년 6월 평양을 방문해 김 위원장과 정상회담을 갖고 모스크바 방문을 공식 초청했습니다. 푸틴 대통령은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 기념행사에서도 김 위원장에게 러시아 방문을 요청했습니다. 또 지난 9월 24일에는 안드레이 루덴코 러시아 외무차관이 김 위원장의 러시아 방문을 공식 초청했다고 확인했습니다. 따라서 이번 조용원 비서의 방러를 계기로 양측이 김 위원장의 러시아 방문 시기와 일정, 정상회담 의제 등을 조율할 가능성이 있습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 16일 백악관에서 기자들에게 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의를 계기로 “김정은 위원장도 만날 수도 있다”고 말했습니다. 트럼프-김정은 회동이 성사될까요?

기자) 전문가들은 트럼프-김정은 깜짝 회동이 성사될 가능성이 있다고 말합니다. 다시 이영종 북한연구센터장입니다.

“트럼프가 선전에서 김정은을 만날 가능성 또 제3의 지역에서 만날 가능성, 전격적으로 극적 효과를 위해 평양을 방문할 가능성도 배제할 수 없습니다.”

트럼프 대통령은 지난 2019년 일본 방문 중 소셜미디어를 통해 김 위원장에게 `깜짝 회동’을 제안하고, 실제로 32시간 만에 판문점에서 만난 바 있습니다. 이번에도 그런 상황이 벌어질 가능성을 배제할 수 없다는 게 전문가들의 전망입니다.

진행자) 뉴스 동서남북, 오늘은 북한 조용원 노동당 비서의 러시아 방문 배경과 의미를 살펴봤습니다.