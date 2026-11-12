[뉴스 동서남북] 북한 김주애 공개활동 55%가 군사분야 …“미래 군 통수권자 이미지 부각”

진행자) 북한 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’입니다. 최원기 기자와 함께합니다. 최 기자, 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 오늘은 북한의 후계자로 떠오르고 있는 김정은 국무위원장의 딸 김주애에 대해 살펴보겠습니다.

진행자) 김정은 위원장의 딸 김주애의 공개 활동을 분석한 보고서가 나왔군요?

기자) 네, 한국의 세종연구소가 최근 김주애의 공개 활동 72회를 분석한 보고서를 발표했습니다. 분석 기간은 김주애가 처음 공개 석상에 등장한 2022년 11월부터 2026년 8월 말까지입니다. 보고서는 김주애가 초기에는 김정은 위원장을 따라다니는 지도자의 딸이라는 이미지가 강했지만, 시간이 지나면서 군사·정치 분야에서 차기 지도자로서의 상징적 권위와 정통성을 축적하고 있다고 평가했습니다.

진행자) 김주애가 그동안 여러 행사에 등장했는데, 어떤 분야의 활동이 가장 많았습니까?

기자) 군사 분야가 압도적으로 많았습니다. 전체 72회의 공개 활동 가운데 군사 분야가 40회로 55.6%를 차지했습니다. 절반이 넘는 셈입니다. 다음으로 경제·민생 분야가 16회로 22.2%, 정치·사회문화 분야가 12회로 16.7%였습니다. 외교 분야는 4회로 5.6%였습니다.

진행자) 김주애의 공개 활동 절반이 군사 분야라는 것인데, 그 의미를 어떻게 봐야 할까요?

기자) 세종연구소 보고서는 김주애가 군사 분야에 집중하는 것을 ‘미래의 군 통수권자’ 이미지를 부각하려는 의도로 보고 있습니다. 북한에서 군대는 단순한 무력 기관이 아니라 김정은 체제를 지탱하는 핵심 권력 기반입니다. 김주애를 핵무력과 미사일, 군함 진수식 같은 군사력 강화 현장에 반복적으로 등장시키는 것은 장차 군을 이끌 지도자라는 이미지를 심어 주려는 의도라는 겁니다.

진행자) 김주애가 처음 공개 석상에 등장한 지 이제 4년이 됐습니다. 처음 등장했을 때와 비교하면 이미지가 상당히 달라졌다고 봐야겠죠?

기자) 그렇습니다. 보고서는 지난 4년간 김주애의 이미지가 단계적으로 변화했다고 분석했습니다.

첫 번째 단계는 2022년 11월 화성-17형 대륙간탄도미사일 시험 발사 현장입니다. 당시 김주애는 흰색 외투를 입고 김정은 위원장과 함께 등장했는데요. 보고서는 이를 김정은 일가의 백두혈통 정통성을 다음 세대로 연결하려는 상징적 행보로 해석했습니다.

두 번째 단계는 2023년 2월 인민군 창건 75주년 열병식입니다. 당시 김주애는 김정은 위원장과 나란히 귀빈석 중앙에 자리했습니다. 같은 해 9월 정권 수립 75주년 열병식에서는 당시 군정지도부장이었던 박정천이 김주애 앞에서 한쪽 무릎을 꿇고 귓속말을 하는 모습도 공개됐습니다.

이런 장면은 군부의 핵심 인사들이 김주애를 특별한 정치적 위상을 가진 인물로 인식하도록 만드는 상징적 효과가 있다고 보고서는 평가했습니다.

진행자) 그 후 김주애는 군함 진수식에도 등장하지 않았습니까?

기자) 네, 김주애는 2025년 4월 신형 구축함 ‘최현호’ 진수식에 참석했고, 같은 해 6월에는 ‘강건호’ 진수식에도 모습을 드러냈습니다. 군함은 북한이 국방력 강화의 성과로 내세우는 중요한 상징입니다. 이런 현장에 김주애를 반복적으로 등장시키는 것은 차세대 지도자로서 국방력 건설을 이끌 인물이라는 이미지를 부각하려는 것으로 해석할 수 있습니다.

진행자) 특히 보고서는 2026년 상반기가 김주애 후계 구도의 변곡점이라고 평가했는데요. 왜 그런 겁니까?

기자) 올해 1월 1일 김주애는 김정은 위원장과 함께 금수산태양궁전을 참배했습니다. 이곳은 김일성과 김정일의 시신이 안치된 북한의 최고 성역입니다. 그런데 김주애가 통상 최고지도자가 서는 앞줄 정중앙에 자리했습니다. 그리고 2월에는 저격 소총을 사격하는 모습이 공개된 데 이어, 3월에는 신형 전차를 직접 운전했습니다. 이 세 가지 장면은 각각 백두혈통의 정통성, 군사적 역량, 최고지도자와 권력 승계를 상징한다고 보고서는 분석했습니다.

진행자) 그런데 한 가지 의문이 있습니다. 김주애가 실제 후계자로 낙점됐다면 노동당이나 국가의 공식 직책을 주는 것이 자연스럽지 않습니까? 왜 아직 그런 움직임은 보이지 않는 겁니까?

기자) 보고서는 북한의 후계 구축 방식이 일반적인 후계자 과정과 다르다고 지적합니다. 이를 ‘비동시적 후계 구축’이라고 표현했는데요. 쉽게 말하면 김주애에게 먼저 상징적인 위상과 권위를 부여하고 있지만, 공식적인 노동당이나 국가 직책을 주는 것은 미루고 있다는 것입니다.

그 배경에는 두 가지 요인이 있는 것으로 분석됩니다. 현재 김주애는 13세로 너무 어리다는 점입니다. 또 북한의 정치·군사 체제가 여전히 남성 중심적이라는 점입니다. 이런 상황에서 너무 일찍 공식 직책을 부여하면 군부나 당 간부 등 기존 권력 엘리트들의 거부감이 나타날 수 있습니다. 따라서 먼저 공개 활동을 통해 후계자로서의 상징적 권위를 쌓고, 공식적인 지위 부여는 나중으로 미루는 전략이라는 것입니다.

진행자) 한국 정부는 김주애의 후계 작업에 대해 어떤 입장인가요?

기자) 한국 정부는 국정원과 통일부를 중심으로 김주애가 실제 후계자로 부상하고 있는지를 면밀히 관찰하고 있습니다.

먼저 국가정보원은 2026년 2월 국회 정보위원회 보고에서 김주애가 후계자 내정 단계에 들어선 것으로 판단한다고 밝혔습니다. 당시 국정원은 김주애가 인민군 창건 기념행사와 금수산태양궁전 참배 등 주요 행사에 참석하고, 일부 국가 정책에 대해서도 의견을 제시하는 정황이 포착됐다고 설명했습니다.

이어 9월에는 김주애가 사실상 후계자로 낙점된 것으로 판단한다는 평가를 내놓았습니다. 김주애의 잦은 공개 활동이 북한 주민들에게 미래 지도자로서의 이미지를 익숙하게 만드는 과정이라는 분석도 제시했습니다.

10월 29일 국회 국정감사에서도 국정원은 김주애가 후계자로서의 입지를 강화하고 있으며, 군사 지도자로서의 이미지를 구축하고 있다고 평가했습니다. 특히 김주애의 공개 활동 가운데 군사 분야가 약 60%를 차지한다는 분석도 내놓았습니다.

반면 통일부는 김주애의 후계 가능성을 열어 두면서도 공개 활동과 의전만으로 후계자가 확정됐다고 단정하지는 않고 있습니다. 통일부 당국자는 2026년 1월에 김주애가 김정은 부부와 함께 금수산태양궁전을 참배하면서 앞줄 중앙에 자리한 장면에 대해 후계 구도보다는 북한이 강조하는 '사회주의 대가정' 이미지를 부각하려는 의도일 수 있다고 말했습니다.

진행자) 앞으로 김주애의 후계 작업은 어떤 시나리오에 따라 전개될까요?

기자) 가장 개연성이 큰 것은 지금처럼 상징적 후계자 위상을 계속 높인 뒤 적절한 시점에 당직과 공식 직책을 부여하는 것입니다. 또 다른 시나리오는 북한 당국이 공식 후계자 발표를 상당 기간 미루는 것입니다. 이 경우 김정은 위원장이 계속 권력을 장악하면서 김주애를 군사·경제·정치 행사에 등장시키고 후계자 이미지만 축적하는 방식입니다.

또 김정은 위원장의 신변에 모종의 유고 사태가 발생할 수도 있습니다. 이 경우 북한은 정치적 혼란에 휩싸이기 때문에 김주애의 운명도 장담할 수 없게 된다고 보고서는 전망했습니다.

진행자) 뉴스 동서남북, 오늘은 김정은 위원장의 딸 김주애의 후계 구도와 북한의 4대 세습 가능성을 살펴봤습니다. 최원기 기자였습니다.