북한 해커의 소행으로 지목된 가상화폐 거래소 바이낸스 63억 달러 탈취 사건을 심리 중인 아랍에미리트 아부다비 법원이 자체 자산 보전 명령이 미국 법원이나 수사당국 명령과 충돌할 경우 미국 명령을 우선 따르도록 했습니다. VOA가 아부다비 법원 명령문과 미국 법무부 소장을 대조한 결과 약 8억2천472만 달러어치의 가상자산이 양쪽 절차에 동시에 걸려 있어, 충돌 시 미국 명령이 우선 적용될 수 있는 것으로 확인됐습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

아랍에미리트(UAE) 아부다비 글로벌마켓 법원이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스 해킹 탈취 자산 동결 명령을 내리면서 유효한 미국 명령과 충돌하는 범위에서는 미국 명령이 우선한다고 명시했습니다.

VOA가 아부다비 법원에 열람을 신청해 26일 입수한 명령문과 미국 법무부의 지난 23일 민사 몰수 소장을 대조한 결과, 이더리움 주소 4곳의 약 8억2천472만 달러어치 USDC가 양쪽 문서에 함께 기재돼 있었습니다.

아부다비 명령문 부속서에 동결 자산으로 기재된 달러 연동 가상자산 USDC 발행사 서클(Circle) 관련 주소 5곳의 약 8억2천484만 달러 가운데 4곳이 미국 몰수 소송에도 동시에 걸려 있는 것입니다.

이에 따라 약 8억2천472만 달러어치 자산에 대해 두 명령이 충돌하면 서클 등 지정 업체는 아부다비 법원 명령보다 유효한 미국 명령을 먼저 따르게 됩니다.

지난달 29일 63억 달러 해킹서 발단…아부다비·워싱턴 동시 절차

이번 법적 분쟁은 지난달 29일 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스의 지갑에서 약 63억 달러 상당의 가상자산이 빠져나간 대규모 해킹에서 비롯됐습니다.





미 연방수사국(FBI)은 이틀 뒤인 지난달 31일 북한 연계 해킹 조직 트레이더트레이터가 바이낸스에서 60억 달러가 넘는 가상자산을 훔쳤다고 공식 지목했습니다.

이에 바이낸스 지갑을 운영하는 네스트 클리어링 앤드 커스터디가 지난 18일 아부다비 법원에서 65억 달러 한도의 전 세계 자산 동결 명령과 소유권 보전 가처분 명령을 받아냈습니다.

미 법무부 역시 지난 23일 워싱턴 연방법원에 탈취금 가운데 11억 달러가 넘는 USDC에 대한 민사 몰수 소송을 제기하고 서클이 차단한 자산의 동결을 유지해 달라고 별도로 요청했습니다.

“18개 지정 업체, 미국 명령과 충돌하는 범위서 미국 명령 우선”

아부다비 법원의 윌리엄 스톤 판사는 지난 18일 바이낸스 지갑을 운영하는 네스트 클리어링 앤드 커스터디의 신청을 받아 전 세계 자산 동결 명령과 소유권 보전 가처분 명령을 함께 발부했습니다.

명령서는 지난달 29일 해킹으로 빠져나간 자산 가치를 약 63억 달러로 적었으며, 신원 미상의 해킹 세력을 상대로 65억 달러 한도의 전 세계 자산 동결을 명령했습니다.

소유권 보전 가처분 명령 제22조는 ‘서클과 비트고 등 지정 업체 18곳이 미국 명령을 받았거나 따라야 한다고 합리적으로 판단할 경우, 아부다비 명령과 충돌하는 범위에서 미국 명령이 우선한다’고 규정했습니다.

미국 명령에는 법원 명령뿐 아니라 미 법무부와 연방수사국, 비밀경호국, 국세청 등 수사당국이 발부한 구속력 있는 압수영장과 동결 명령, 지시도 포함됩니다.

이들 업체는 원래 아부다비 법원 허가 없이 동결 토큰을 풀거나 소각·재발행할 수 없지만, 유효한 미국 명령을 이행하는 것은 아부다비 명령 위반에 해당하지 않습니다.

12월 1일 아부다비 심리서 ‘가처분 유지·자산 인도’ 여부 논의

아부다비 법원은 오는 12월 1일 후속 심리를 열어 소유권 보전 가처분의 유지 여부와 조건을 검토합니다.

특히 서클 등 지정 업체에 동결 자산을 신청인에게 넘기도록 할지에 대한 결정은 이번 심리로 미뤄진 상태입니다.

신청인 역시 미국을 포함해 어느 관할권에서든 법집행기관이 자산을 압수·몰수하려는 조치를 알게 되면 법원에 알리도록 돼 있습니다.

아부다비 법원은 최종 소유권 판단을 유보했으며 설령 자산을 넘기라는 결정이 내려지더라도 지정 업체에 유효한 미국 명령이 충돌하는 범위에서는 미국 명령을 우선 따르게 됩니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.