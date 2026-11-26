미국 법무부가 북한 정보기술(IT) 인력이 미국 가상자산 앱 이용자 400여 명에게서 빼돌린 것으로 조사된 자금 약 94만 달러를 미국 정부 관리로 이전하고 피해자 통지 절차에 착수했습니다.

법무부는 지난 24일 워싱턴 DC 연방지방법원이 최종 몰수를 명령한 테더(USDT) 약 94만2천여 개의 처리 현황을 묻는 VOA의 서면 질의에 “법원 명령에 따라 미국 정부 관리로 이전됐다”고 확인했습니다.

이어 “사건이 마무리되면 피해자들에게 통지하게 돼 있으며, 현재 그 절차를 진행 중”이라고 설명했습니다.

테더는 미국 달러에 가치가 연동된 스테이블코인으로, 이번에 법원 명령에 따라 법무부로 이전된 몰수 대상은 약 94만2천462 테더, 미화 약 94만 달러 규모입니다.

법무부 “피해자 실제 환급엔 법무장관 승인 필요”

다만 법무부는 “법무장관이 산하 자금세탁·마약·몰수과를 통해 몰수 자금의 피해자 지급을 승인하기 전까지는 자금이 반환되지 않는다”며 실제 환급에는 추가 승인이 필요하다고 밝혔습니다.

법무부 일반 지침상 몰수 근거가 된 범죄로 직접 금전적 손실을 입은 피해자는 일정 요건을 충족하면 손실 보전을 신청할 수 있습니다.

법무부는 이번 사건에서 지급이 승인됐는지와 구체적인 신청 방법, 기한 등에 대해서는 추가 설명을 내놓지 않았습니다.

또, 북한 IT 인력 연계 증거와 북한 정부와의 관련성을 묻는 질의에도 “법원에 제출된 소장 내용으로 답변을 대신하겠다”고 밝혔습니다.

북한, 자동 거래 앱 악용해 100만 달러 탈취

미 정부가 법원에 제출한 소장에 따르면, 북한 IT 인력으로 추정되는 인물들은 지난 2024년 3월 말 미국 업체의 자동 거래 프로그램을 악용해 이용자 400여 명의 지갑에서 당시 약 100만 달러 상당의 솔라나를 빼돌렸습니다.

미 연방수사국(FBI)은 소식통 제보와 함께 자금 이체가 북한 정부에 인터넷을 제공해 온 러시아 통신사 트랜스텔레콤의 주소에서 시작된 점 등을 토대로 북한 소행 가능성이 높다고 판단했습니다.

공격자들이 자금을 테더 등으로 바꿔 세탁하려 하자 수사당국 요청을 받은 테더 발행사가 이를 동결했고 FBI가 2024년 5월 말 압수했습니다.

이후 미 정부가 민사 몰수 소송을 제기했고 워싱턴 DC 연방지방법원의 루돌프 콘트레라스 판사는 법정 기한 내 소유권 이의제기가 없었던 점을 반영해 지난 24일 궐석 판결과 최종 몰수 명령을 승인한 바 있습니다.

VOA 뉴스