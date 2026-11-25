미국 워싱턴 DC 연방지방법원의 루돌프 콘트레라스 판사는 24일 공개한 판결문에서 미 정부가 제기한 민사 몰수 소송에 대해 궐석 판결과 최종 몰수 명령을 승인했습니다.

이번 몰수 대상은 미국 달러에 가치가 연동된 스테이블코인인 테더(USDT) 약 94만2천462개로 미화 약 94만 달러 규모입니다.

미 정부는 소장에서 “북한 IT 인력으로 확인되거나 추정되는 인물들이 타인의 신원을 도용해 해외 가상자산 기업에 원격으로 위장 취업한 뒤 내부 권한을 악용해 자금을 탈취하고 세탁했다”고 밝혔습니다.

또 지난 2022년 5월 발표한 공공 경보를 인용해 “북한 정권이 대량살상무기와 탄도미사일·사이버 프로그램 자금을 마련하기 위해 숙련된 IT 인력을 해외 원격근무 일자리에 투입해 왔다”고 설명했습니다.

자동 거래 프로그램 악용…러시아 통신사 IP서 ‘북한 흔적’ 포착

판결문에 담긴 미 연방수사국(FBI) 조사 내용에 따르면 탈취 사건은 지난 2024년 3월 29일경 발생했습니다.

피해 대상은 현재 폐업한 미국의 한 가상자산 기업이 운영하던 앱으로, 미리 정해진 규칙에 따라 가상자산 솔라나(SOL)를 대신 사고파는 자동 거래 프로그램인 ‘트레이딩 봇’을 제공했습니다.

이용자들은 자동 거래를 위해 이 프로그램에 자신의 가상자산 지갑에 직접 접근해 출금할 수 있는 권한을 맡겨야 했습니다.

미 정부는 북한 IT 인력이 이미 침해된 이 자동 거래 프로그램의 지갑 접근 열쇠인 개인 키를 악용해 이용자 400여 명의 지갑에서 솔라나 약 6천45개(당시 약 100만 달러 상당)를 빼돌렸다고 밝혔습니다.

이렇게 빼돌린 자금은 같은 날 공격자가 통제하는 암호화폐 지갑 32개로 짧은 시간 안에 분산 이동됐습니다.

FBI는 자금 이체가 러시아 통신사 트랜스텔레콤(TTK)과 연결된 인터넷 주소에서 시작된 점에 주목했습니다.

트랜스텔레콤은 지난 2017년부터 북한 정부에 인터넷 접속을 제공해 왔으며, 같은 대역의 인터넷 주소는 다른 북한 IT 인력 수사에서도 표적 이메일 해킹 등에 쓰인 것으로 확인됐다고 판결문은 전했습니다.

FBI는 신뢰할 만한 출처의 정보와 북한의 트랜스텔레콤 인터넷 주소 사용 정황을 토대로 북한 측 행위자의 소행일 가능성이 높다고 결론 내렸습니다.

즉석 거래소 거쳐 ‘자금 세탁’ 시도…’테더 동결·FBI 압수’ 뒤 몰수 확정

공격자들은 사건 발생 이틀 뒤인 2024년 3월 31일 지갑 32개에 담긴 자금을 픽스드플로트(FixedFloat)와 이지비트(EasyBit) 등 여러 즉석 거래소로 옮겼습니다.

이 가운데 지갑 22개의 자금은 픽스드플로트의 단일 입금 주소로 모인 뒤 솔라나에서 테더와 이더리움(ETH)으로 전환돼 다른 지갑 주소로 전송됐습니다.

판결문은 이처럼 여러 지갑과 거래소를 빠르게 거치는 방식이 거래 출처를 숨기기 위한 전형적인 자금세탁 수법이라고 설명했습니다.

그러나 수사당국의 요청을 받은 테더 발행사가 해당 자금을 동결했고 FBI는 2024년 5월 31일경 이를 압수해 자체 관리 지갑으로 옮겼습니다.

미 정부는 지난해 1월 21일 워싱턴 연방법원에 민사 몰수 소송을 제기하고 올해 1월 8일부터 30일간 정부 공식 몰수 웹사이트에 이를 공고했습니다.

법정 기한인 올해 3월 9일까지 적법한 소유권 이의제기가 접수되지 않았으며, 기한을 넘겨 제출된 개인 2명의 청구도 정부의 각하 요청 뒤 지난 6월 4일 자진 취하됐습니다.

이에 따라 콘트레라스 판사는 “정부가 법적 공고 요건을 충족했고 소장에 담긴 FBI 조사 내용이 신원 도용과 컴퓨터 사기·금융 사기·자금세탁 연루 가능성에 대한 합리적 근거를 충분히 제시했다”며 최종 몰수를 명령했습니다.

VOA 뉴스