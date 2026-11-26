미국인들이 가장 중요하게 여기는 명절 가운데 하나인 추수감사절(Thanksgiving)을 맞아 전국 곳곳에서 가족 모임과 지역 축하 행사가 이어지고 있습니다. 올해는 동부 지역에 강한 폭풍이 예보되면서 일부 행사 일정이 변경됐지만, 미국인들은 여전히 가족과 함께 식탁을 둘러앉아 명절을 보내고 있습니다.

추수감사절은 매년 11월 넷째 목요일로, 수확에 대한 감사와 가족 간 유대를 기념하는 미국의 대표적인 명절입니다.

이날 많은 미국인들은 고향을 찾거나 친척 집을 방문해 함께 식사를 합니다. 추수감사절 식탁에는 칠면조 구이와 감자 요리, 크랜베리 소스, 호박 파이 등이 오르는 것이 일반적입니다. 가족과 친구들이 한자리에 모여 한 해 동안 감사했던 일들을 나누는 것도 중요한 전통으로 여겨집니다.

추수감사절의 또 다른 특징은 퍼레이드와 스포츠 경기입니다. 특히 뉴욕에서 열리는 '메이시 추수감사절 퍼레이드'(Macy's Thanksgiving Day Parade)는 거대한 캐릭터 풍선과 화려한 공연으로 유명한 미국의 대표적인 명절 행사입니다. 올해는 100주년을 맞았지만 동부 지역에 예보된 악천후 때문에 이례적으로 행사가 연기됐습니다.

미국프로풋볼(NFL) 경기 역시 추수감사절의 상징적인 전통으로 자리 잡고 있습니다. 많은 가정에서는 가족들이 함께 식사를 한 뒤 거실에 모여 경기를 시청하며 연휴를 즐깁니다.

워싱턴에서는 백악관의 연례 칠면조 사면 행사도 열렸습니다. 미국 대통령이 추수감사절을 앞두고 칠면조를 공식적으로 사면하는 행사는 수십 년 동안 이어져 온 전통으로, 미국 언론들도 매년 이를 주요 명절 행사 가운데 하나로 소개하고 있습니다.

한편 올해 추수감사절은 악천후라는 변수도 맞고 있습니다. 미국 동부 지역에는 강한 비바람과 일부 해안 지역에서는 침수 가능성이 제기되면서 일부 지역의 여행과 야외 행사에 차질이 예상되고 있습니다.

추수감사절은 미국인들에게 단순한 휴일이 아니라 가족과 공동체, 그리고 한 해 동안의 감사함을 돌아보는 시간으로 자리 잡고 있습니다. 올해도 수많은 미국인들이 식탁을 중심으로 모여 명절의 의미를 되새기고 있습니다.

VOA 뉴스