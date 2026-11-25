북한 고려항공이 지난 9월과 10월에 이어 이달에도 평양과 삼지연을 오가는 항공편을 운항한 것으로 나타났습니다. 세 달 연속 삼지연행 항공편이 확인되면서 북한의 관광지 개발과 국내 항공 운항 사이의 연관성에 관심이 모아집니다.

북한 고려항공이 평양과 삼지연을 잇는 항공편을 다시 운항했습니다.

항공기 추적 웹사이트 ‘플라이트레이더24(Flightradar24)’ 자료에 따르면 고려항공 JS3103편은 지난 20일 평양을 출발해 삼지연을 오가는 운항에 투입됐습니다.

이어 같은 날 복귀편인 JS3104편이 삼지연에서 평양으로 향한 것으로 나타났습니다.

이번 운항에는 러시아 안토노프사가 개발한 An-148 여객기가 사용됐습니다. 이 여객기는 약 70석의 좌석을 설치한 것으로 알려져 있습니다.

고려항공의 삼지연행 항공편이 확인된 것은 이번이 세 번째 달입니다.

VOA는 앞서 지난 9월 21일에도 고려항공 JS3103편과 복귀편 JS3104편이 평양과 삼지연을 오가는 모습을 포착했습니다.

이어 10월 22일과 23일에는 같은 편명의 항공편이 이틀 연속 운항한 사실을 확인했습니다.

당시에도 두 항공편 모두 An-148 여객기가 투입됐습니다.

이처럼 9월과 10월에 이어 11월에도 삼지연행 항공편이 잇따라 확인되면서 세 달 연속 운항이 포착됐습니다. 특히 운항 시점이 모두 매달 20일 전후에 집중된 점도 눈에 띕니다.

삼지연은 북한이 관광지로 개발하고 있는 대표적인 지역으로, 백두산 관광의 관문 역할을 하는 곳입니다.

북한은 지난해 12월 삼지연 관광지구에 호텔 5곳을 잇따라 준공했으며, 김정은 국무위원장은 삼지연시를 북한의 관광문화를 대표하는 도시로 발전시키겠다는 의지를 밝혔습니다.

삼지연 공항에서도 활주로와 주변 시설을 확충하는 것으로 보이는 공사가 진행되고 있어, 항공편 운항이 관광 기반시설 확충과 맞물려 이뤄지는 것인지 주목됩니다.

앞서 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 한미경제연구소(KEI) 연구원은 삼지연이 외국인 관광객들에게 관심을 끌 가능성이 있다고 평가했습니다.

특히 중국인 관광객의 경우 중국 내에도 비슷한 관광지가 많아 특별한 매력을 느끼지 못할 수 있지만, 다른 나라 관광객들에게는 북한을 방문한다는 경험 자체가 흥미로운 요소가 될 수 있다고 설명했습니다.

그러나 북한을 방문하려는 호기심만으로는 수백 명 수준의 관광객을 유치하는 데 그칠 수 있으며, 관광산업이 경제적으로 의미 있는 성과를 거두려면 수천 명에서 수만 명 규모의 관광객이 필요하다고 지적했습니다.

한편 고려항공 공식 홈페이지는 약 한 달 전부터 항공편 운항 시간표를 비롯한 관련 정보가 비어 있는 상태입니다.

이에 따라 기존에 제공되던 평양-베이징과 평양-블라디보스토크 등 국제선 취항 정보는 물론, 삼지연을 비롯한 국내선 운항 관련 정보도 확인할 수 없습니다.

VOA 뉴스