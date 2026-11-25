유엔 안전보장이사회가 25일 대북제재위원회의 활동을 점검하기 위한 비공개회의를 개최합니다.

유엔 안보리가 홈페이지에 공개한 공식 일정에 따르면 안보리 이사국들은 이날 오전 10시 비공개 협의에서 1718 대북제재위원회 관련 사안을 논의합니다.

안보리 결의 1718호에 따라 대북제재위원회는 최소 90일마다 활동 내역과 제재의 실효성을 높이기 위한 권고 사항 등을 안보리에 보고해야 합니다.

현재 대북제재위원장 자리가 공석인 가운데 안보리 11월 순회 의장국인 라트비아가 위원장 업무를 대행하고 있습니다.

실제로 지난 16일 공개된 유엔 대북제재위원회 공식 문서에도 위원장 부재로 안보리 의장이 업무를 대행하고 있다는 내용이 명시됐습니다.

이에 따라 이날 회의에서도 라트비아가 브리핑을 맡을 것으로 보입니다.

올해는 안보리 이사국들이 산하 기구 의장직 배분에 합의하지 못하면서 대북제재위원장 자리가 장기간 공석으로 남아 있습니다.

안보리 대북제재위원회는 지난 2006년 북한의 첫 핵실험 이후 채택된 안보리 결의 1718호에 따라 설립됐으며, 대북제재 이행을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.

하지만 러시아의 거부권 행사로 지난 2024년 4월 대북제재위원회 산하 전문가패널의 활동이 종료된 데 이어 위원장 임명마저 지연되면서 유엔 차원의 대북제재 감시 체계에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이런 가운데 미국과 한국, 일본 등 11개국이 전문가패널의 공백을 보완하기 위해 출범시킨 다국적제재모니터링팀(MSMT)은 지난 9월 북한의 해외 노동자 파견을 통한 대북제재 위반 실태를 담은 보고서를 발표했습니다.

보고서에 따르면 최대 10만여 명의 북한 노동자가 해외에 파견돼 있으며, 이들 대부분은 중국과 러시아에서 일하고 있습니다.

북한은 지난해 해외 노동자 파견을 통해 4억 5천만 달러에서 8억 달러에 이르는 수입을 거둔 것으로 추산됐습니다.

MSMT 참여 11개국은 지난 9월 안보리 의장에게 공동 서한을 보내 대북제재위원회가 보고서에 담긴 제재 위반 정보를 검토할 것을 촉구했습니다.

한편 대북제재위원회는 지난 13일 북한의 해외 노동자 파견에 관여한 만수대해외개발회사의 제재 명단 기재 내용을 수정하는 등 위원장 공석에도 일부 활동을 이어가고 있습니다.

VOA 뉴스