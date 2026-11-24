북한이 외국인 관광객을 유치하려는 정황이 잇달아 포착되고 있습니다.

최근 언론 보도 등에 따르면 북한은 내년 가을 평양 국제마라톤대회 개최를 추진하는 한편, 러시아 관광객을 겨냥한 미식 투어와 스키 관광 상품도 잇달아 선보이고 있습니다.

대규모 관광 인프라 구축도 한창입니다.

수만 명을 수용할 수 있는 대규모 해안 관광단지인 '원산갈마해안관광지구'가 수년간의 공사 끝에 최근 완공돼, 해변을 따라 각종 숙박시설과 편의시설이 들어섰습니다.

백두산 관광의 관문인 양강도 삼지연시 개발에도 공을 들이고 있습니다. 북한은 이곳에 호텔과 스키장 등 관광 시설을 확충하는 것은 물론, 삼지연 공항을 보수하고 활주로를 확장하는 작업도 진행 중입니다.

북한이 이처럼 관광 산업 투자에 열을 올리는 것은 외국인 관광객 유치를 통해 빠르게 외화를 확보할 수 있기 때문이라는 분석입니다.

윌리엄 브라운 한미경제연구소 연구원은 최근 VOA와의 전화통화에서 관광 산업이 호텔과 식당, 교통, 안내 등 다양한 분야에서 인력이 필요한 노동집약적 산업으로, 인건비가 낮은 북한에 유리한 측면이 있다고 설명했습니다.

[녹취: 윌리엄 브라운 연구원] “Tourism is pretty much a labor-intensive activity. A hotel requires a lot of people, especially with modern hotels and very persnickety American, South Korean or Japanese tourists, they want everything to be perfect in a hotel...”

특히 관광객들은 호텔의 청결과 음식 등 서비스의 세세한 부분까지 완벽한 수준을 기대하기 때문에 이를 충족하려면 많은 인력이 필요한 만큼 인건비가 낮은 북한은 관광산업에서 비용 경쟁력을 가질 수 있다는 것입니다.

또 관광산업은 관광객과 현지 주민 사이의 직접적인 접촉이 많다는 점에서, 관광객이 지불하는 팁 등이 북한 주민들의 수입으로 이어질 가능성도 있다고 평가했습니다.

하지만 북한 관광산업의 경제적 잠재력과 실제 수익 창출 사이에는 상당한 차이가 있다고 브라운 교수는 지적합니다.

[녹취: 윌리엄 브라운 연구원] “A few hundred people going there is not going to pay for it. They need thousands and thousands of tourists.”

북한을 방문했다는 특별한 경험을 얻기 위해 찾아오는 관광객은 있겠지만 그런 방문객은 수백 명 수준에 그칠 수 있다는 것입니다. 그러면서 대규모 관광시설을 성공적으로 운영하려면 “수천 명 이상의 관광객이 필요할 것”이라고 말했습니다.

특히 중국과의 국경 통제도 여전히 엄격한 상황이어서, 중국인 관광객을 대규모로 유치하기도 쉽지 않을 것으로 내다봤습니다.

과거 제재 전문가들은 국제사회의 대북제재도 북한 관광산업의 주요 장애물로 지적해 왔습니다.

관광 자체가 유엔 안보리 제재로 금지된 것은 아니지만, 관광객이 북한에서 지출한 돈을 북한 당국이 어떻게 수취하고 활용하느냐에 따라 제재 문제가 발생할 수 있다는 설명입니다.

실제로 유엔 안보리 결의 2321호 32항은 북한과의 합작사업 및 협력체 설립을 금지하고 있어 외국 기업이 북한 관광시설 개발과 운영에 참여하는 데 제약이 될 수 있습니다.

또 미국의 비자와 마스터카드 등 국제 신용카드 결제망을 북한에서 정상적으로 이용하기 어렵다는 점도 문제로 꼽힙니다. 관광객이 현금을 직접 가져가 사용하는 방식 역시 대북제재와 관련한 부담이 될 수 있다는 지적입니다.

관광객 입장에서 북한의 폐쇄적인 사회 구조와 통제된 여행 환경도 매력도를 떨어뜨리는 요인입니다.

김상범 경남대 극동문제연구소 북한연구센터장은 최근 VOA에 북한 관광이 외국인에게 현지 문화를 체험할 기회를 제공하기보다 체제 선전과 통제에 치중하고 있다는 점을 지적했습니다.

[녹취: 김상범 센터장] “관광객 입장에서는 문화와 사회 체험을 하고 싶은 욕구가 있거든요. 그런데 북한은 관광을 프로파간다, 선전선동의 관점에서 운영하고 있거든요. 우상화라든지, 경제적 성과라든지, 체제를 홍보하는 데 치중하고 있고, 또 통제하고 감시원이 따라다닌다든지, 사진도 못 찍게 하거든요. 그러니까 누가 자기 돈 내고 감시받으며, 통제받으며 관광을 하고 싶겠습니까.”

브라운 연구원은 김정은 위원장이 집권 초기부터 관광산업을 외화 확보를 위한 유망한 분야로 보고 상당한 투자를 해 왔다고 평가했습니다.

그러나 관광산업을 성공시키려면 외국인 관광객을 끌어들일 수 있도록 대외 관계를 개선하고 개방적인 환경을 조성해야 하는데, 북한은 오히려 국제사회와의 갈등을 이어가고 있다는 설명입니다.

브라운 연구원은 결국 관광시설을 건설하는 것만으로는 충분하지 않으며, 외국인들이 실제로 방문하고 돈을 쓸 수 있는 여건을 마련하는 것이 북한 관광산업의 과제로 남아 있다고 지적했습니다.

VOA 뉴스