북한이 한동안 뜸했던 중국산 휘발유 수입을 재개한 것으로 나타났습니다. 최근 3개월 연속 수입 기록이 확인되면서 북한의 연료 수요에 변화가 있는지 주목됩니다.

VOA가 중국 해관총서의 북중 무역 세부자료를 분석한 결과, 북한은 올해 8월부터 10월까지 중국에서 자동차·항공용 가솔린 약 329t, 약 45만 7천 리터를 수입한 것으로 나타났습니다. 수입액은 약 43만 3천 달러입니다.

해당 품목은 바이오디젤을 포함하지 않은 자동차·항공용 가솔린으로, 자동차용 휘발유와 항공용 가솔린을 함께 포괄하는 분류입니다.

이를 200리터짜리 드럼통으로 환산하면 약 2천284개에 해당하며, 일반 승용차의 연료탱크를 50리터로 가정하면 약 9천100대에 가득 채울 수 있는 양입니다.

이번 수입은 과거와 비교해 주목할 만한 변화입니다.

북한은 2016년 이 품목을 매월 수입했으며, 연간 수입량은 약 9만 6천t, 약 1억 3천331만 리터, 수입액은 약 3천944만 달러에 달했습니다.

2017년에도 상반기까지는 상당한 규모의 수입이 이어졌지만, 하반기 들어 급격히 줄었습니다. 이후 2018년에는 수입 기록이 없었고, 2019년에는 4월과 11월 두 차례 소량의 수입만 확인됐습니다. 2020년부터 2024년까지도 기록이 없다가 2025년 12월에 30t, 약 4만 1천640리터가 수입됐습니다.

그러다 올해 8월부터 10월까지 3개월 연속 수입이 확인된 것입니다. 특히 올해 3개월간 수입량은 지난해 12월 한 달 수입량의 약 11배에 달합니다. 월별 수입량은 8월과 9월 각각 약 90t에서 10월에는 약 149t으로 늘었습니다.

VOA는 또 다른 연료 품목인 항공용 등유의 대북 수출 기록도 확인했습니다.

중국 해관총서 자료상 해당 품목은 2016년부터 2025년까지 수입 기록이 없었습니다.

그러나 올해는 1월부터 3월까지 매월 수입이 확인됐고, 8월부터 10월까지도 3개월 연속 수입이 이어졌습니다.

올해 전체 수입량은 약 687t, 약 85만 6천 리터로, 수입액은 약 71만 4천 달러였습니다.

특히 8월에는 약 255t, 약 31만 7천 리터가 수입돼 올해 월별 수입량 가운데 가장 많았습니다. 이어 9월 약 96t, 10월 약 91t이 각각 수입됐습니다.

이처럼 과거 수입이 크게 줄거나 장기간 확인되지 않았던 연료 품목의 수입이 다시 나타난 가운데, 중국이 유엔 안보리 대북제재위원회에 제출하는 정제유 공급 보고에도 관심이 쏠립니다.

유엔 안보리 결의 2397호는 북한에 대한 정제유 공급량을 연간 50만 배럴로 제한하고 있으며, 회원국들이 대북 공급량을 보고하도록 규정하고 있습니다.

하지만 지금까지 중국이 제출한 보고에는 실제 연료로 사용되는 제품보다 아스팔트 제조에 쓰이는 역청이나 윤활유 등 연료성이 낮은 석유제품이 주로 포함돼 왔습니다.

앞서 VOA는 지난 17일 6~8월 대북 정제유 공급 보고를 분석한 결과, 실제 연료성 제품이 차지하는 비중이 약 10.5%로 나타났다고 전한 바 있습니다. 이는 3~5월의 약 4.4%보다 높아진 수치입니다. 당시 8월 보고에는 자동차·항공용 가솔린 약 90t과 항공용 등유 약 255t이 포함됐습니다.

현재 유엔 대북제재위원회에 공개된 중국의 정제유 공급 보고는 올해 8월분까지 반영돼 있습니다.

중국은 올해 1월부터 8월까지 북한에 약 25만 1천242배럴의 정제유를 공급했다고 보고했습니다. 이는 북한의 연간 허용 한도인 50만 배럴의 약 50.25%에 해당합니다.

그러나 보고된 물량 상당수는 실제 연료로 사용되는 제품이 아닌 역청이나 윤활유 등 비연료성 석유제품으로, 북한의 실질적인 연료 공급량을 파악하는 데는 한계가 있다는 지적이 나왔었습니다.

이런 가운데 중국 해관총서 자료에서는 9월과 10월에도 가솔린과 항공용 등유 수출이 이어진 것으로 나타나, 이 물량이 향후 중국의 유엔 보고에 추가로 반영될지 주목됩니다.

다만 중국 해관총서의 무역 통계는 공식적인 수출입 신고를 바탕으로 한 것으로, 선박 간 환적 등 제재를 회피한 밀수 방식으로 북한에 반입되는 석유제품은 포함되지 않았을 것으로 보입니다.

VOA 뉴스