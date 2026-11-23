마르크 뤼터 나토 사무총장이 북한이 핵 개발을 지속하는 동시에 러시아의 우크라이나 전쟁을 공개적·물질적으로 지원하고 있다고 비판했습니다. 러시아가 북한과 중국, 이란 등과 긴밀히 협력하고 있다는 점도 유럽 안보에 대한 위협으로 거론했습니다.

마르크 뤼터 나토(NATO·북대서양조약기구) 사무총장은 러시아와 북한의 협력을 유럽 안보가 직면한 주요 위협 가운데 하나로 지목했습니다.

뤼터 사무총장은 23일 독일 베를린에서 열린 나토 의회연맹 연례총회 연설에서 현재 국제사회는 러시아로부터 큰 위협에 직면해 있으며, 러시아는 이란과 중국, 북한과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 북한의 핵 개발과 러시아의 우크라이나 전쟁 지원에 우려를 나타냈습니다.

[녹취: 마르크 뤼터 / 나토 사무총장]

“And then, of course, North Korea continuing to develop its nuclear program. while openly and also materially supporting Russia's war against Ukraine. And we see evidence of this every other day or even every day.”

뤼터 사무총장은 북한이 핵 프로그램을 계속 개발하는 한편, 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁을 공개적으로, 그리고 물질적으로 지원하고 있다며 그 증거가 매일같이 확인되고 있다고 강조했습니다.

뤼터 사무총장은 이어 북한과 중국, 러시아, 이란의 지도부는 자유롭고 개방된 사회를 원하지 않는다고 지적했습니다.

이들 정권은 언론의 자유가 보장되고 시민들이 선거를 통해 지도자를 선출하는 민주주의 체제를 원하지 않는다는 설명입니다.

이번 나토 의회연맹 연례총회는 유럽의 안보와 방위 역량을 논의하기 위해 지난 20일부터 나흘간 열렸으며, 나토 회원국과 협력국 의원 270여 명이 참석했습니다.

참가자들은 러시아의 우크라이나 침공 대응을 비롯해 유럽의 방위 역량 강화, 하이브리드 위협 대응, 핵심 기반시설 보호 등을 집중 논의했습니다.

특히 회의에서는 유럽 동맹국들이 나토의 집단방위에서 더 큰 책임을 맡아야 한다는 점과 방위산업 및 군사적 대비 태세를 강화해야 한다는 목소리가 이어졌습니다.

이번 총회에는 뤼터 사무총장을 비롯해 요한 바데풀 독일 외무장관이 본회의에 참석했고, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 화상 연설을 통해 지속적인 지원을 촉구했습니다.

나토 의회연맹은 회원국 의회 의원들이 안보 현안을 논의하는 독립적인 의회 간 협력기구입니다.

정부 차원의 결정을 내리는 나토 정상회의와는 달리, 각국 의회의 시각을 담은 보고서와 결의안을 채택해 나토 정책에 대한 의회 차원의 논의와 감독을 뒷받침합니다.

VOA 뉴스