[여기까지 왔습니다] "사회주의가 낫다니요!"북한 인권 활동 2막을 열다 | 그레이스 조 브로큰 체인스 대표
“사회주의가 더 낫다고요?” 사회주의 체제에 우호적인 청년들에 대한 안타까움으로 미국 대학가를 돌고 있는 탈북민 그레이스 조 씨. 어머니 등에 업혀 탈북한 그녀는 탈북민 구출과 정착 지원, 북한 인권 증언 활동을 벌였습니다. 그리고 이제 '브로큰 체인스 재단'을 설립하며 북한 인권 활동의 새로운 장을 열고 있습니다. 북한 주민들도 자신처럼 사슬을 끊고 비둘기처럼 날아오르길 소망하는 그레이스 조 씨를 만나봅니다.
전체 에피소드
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2026년 10월 23일
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2026년 10월 17일
[VOA 팟캐스트] 여기까지 왔습니다 | 150만 인플루언서 미국 내 난민 찰스 류 편
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2026년 10월 6일
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