[여기까지 왔습니다] 북한을 떠난 뒤, 왜 자유가 버거웠을까? | 김노엘 링크 한국지부 프로그램팀 매니저
소학교를 그만두고 어머니와 생계를 꾸려야 했던 소녀는 2009년 두만강을 건넜습니다. 처음 주어진 자유가 버거웠던 그녀는 지금 국제적인 북한인권단체에서 탈북 청년들이 자신의 이야기를 전할 수 있도록 돕고 있습니다.
전체 에피소드
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2026년 10월 31일
[여기까지 왔습니다] 탈북 10년 꺼내지 않았던 이야기...태영호 전 영국주재 북한대사관 공사편
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2026년 10월 23일
[VOA 팟캐스트] 여기까지 왔습니다 | 7년에 걸친 세 번의 탈북 윤설미 편
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2026년 10월 17일
[VOA 팟캐스트] 여기까지 왔습니다 | 150만 인플루언서 미국 내 난민 찰스 류 편
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2026년 10월 6일
[VOA 팟캐스트] 여기까지 왔습니다 | NLL 헤엄쳐 탈북한 보위부 출신 이철은 편
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2026년 9월 26일
[VOA 팟캐스트] 여기까지 왔습니다 | 북한 노동당 39호실 고위간부 출신 리정호