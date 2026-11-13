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[여기까지 왔습니다] 북한을 떠난 뒤, 왜 자유가 버거웠을까? | 김노엘 링크 한국지부 프로그램팀 매니저

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[여기까지 왔습니다] 북한을 떠난 뒤, 왜 자유가 버거웠을까? | 김노엘 링크 한국지부 프로그램팀 매니저

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소학교를 그만두고 어머니와 생계를 꾸려야 했던 소녀는 2009년 두만강을 건넜습니다. 처음 주어진 자유가 버거웠던 그녀는 지금 국제적인 북한인권단체에서 탈북 청년들이 자신의 이야기를 전할 수 있도록 돕고 있습니다.

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