진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 윤국한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.

기자) 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식이 있나요?

기자) 이재명 한국 대통령이 필리핀 마닐라에서 열린 아세안 정상회의에 이어 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석 중인데요, 17일(현지 시간) 마닐라에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 짧게 만난 데 이어 18일에는 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 최근 김정은 북한 국무위원장과의 회동에 대해 계속 언급하고 있는데요, 이 대통령이 트럼프 대통령과 이 문제를 논의했을까요?

기자) 미국과 한국 측 모두 별도 언급이 없는 상황이어서 현재로서는 알 수 없습니다. 다만, 이 대통령과 트럼프 대통령의 이번 만남은 정식 회담이 아니라 정상 만찬에 앞서 선 채로 약 40초간 이뤄진 터여서 단순한 안부 이상의 대화가 오갔다고 보기 어려울 것같습니다. 두 정상이 만난 건 지난 9월 뉴욕에서 유엔총회를 계기로 열린 정상회담 이후 56일 만입니다.

진행자) 이 대통령이 시 주석과는 공식 정상회담을 했지요?

기자) 네, 중국 선전에서 열린 에이펙 정상회의를 계기로 18일 약 34분 간 만났는데요, 한반도 문제가 주요 의제로 논의됐습니다. 이 대통령은 “한반도 문제는 한국의 사활적 이익으로 남북 긴장 완화와 평화 공존 실현을 위해 적극 노력해 오고 있다”며 한반도 문제와 관련한 중국 정부의 건설적 역할을 요청했습니다. 이에 대해 시 주석은 최근 북중 관계 동향에 대해 설명하고, “북미 대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다”고 말했습니다.

진행자) 한국과 중국 간에는 문화 교류도 주요 현안인데요, 이에 대해서는 두 정상 간에 어떤 논의가 있었나요?

기자) 두 정상은 양국 간 문화 교류를 점진적으로 확대해 나가자는 데 뜻을 같이했습니다. 이 대통령은 “중국 내 지역별 차이와 분야별 수용 민감도를 고려해 양국 간 문화 콘텐츠 교류를 단계적으로 확대해 나가자”면서 한중 우호 정서 증진을 위해 중국 측에 판다 한 쌍의 국내 도입을 요청했습니다.

시 주석은 이에 공감을 표시하며 “중국은 한국과 함께 양국 인적 왕래를 지속 촉진하고, 순서에 따라 점진적으로 건강하고 유익한 문화 교류를 전개할 의향이 있다”고 말했습니다. 두 정상은 한중 영화 공동제작 등 구체적인 문화 교류 협력 방안에 대해서도 논의했습니다.

진행자) 한국 언론들은 이번에 두 나라가 자유무역협정(FTA) 서비스 투자 협상의 타결을 선언한 것에 큰 의미를 두고 있던데요?

기자) 맞습니다. 중국은 이 협상 타결과 함께 영화와 게임 등 문화 분야에 대한 규제를 완화하기로 했는데요, 이로써 10년 넘게 이어져온 이른바 `한한령’ 즉, 한류 제한령이 사실상 해체될 것이란 기대가 높다고 언론들은 전했습니다. 중국이 한국의 영화와 게임 등 분야에 대해 제3국 보다 불리하지 않은 대우를 부여하는 `최혜국 대우’를 약속했다는 설명입니다.

진행자) 이 대통령과 시 주석의 만남은 이번이 세 번째였지요?

기자) 네, 두 정상이 만난 건 이 대통령 취임 이후 지난해 11월 한국 경주, 지난 1월 중국 베이징에 이어 이번이 세 번째입니다. 이 대통령은 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담했고요, 선전에서는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 만날 예정인 것으로 알려졌습니다. 이렇게 되면 미, 중, 러, 일 등 한반도 주변 4강 정상 모두와 각각 만나게 됩니다.

진행자) 다음 소식 알아볼까요?

기자) 국가데이터처가 오늘(18일) 발표한 사회조사 결과가 관심을 끄는데요, 가족, 교육과 훈련, 건강, 범죄와 안전, 생활환경 등 5개 주제에 대해 전국 표본가구 13세 이상 가구원 3만4천여명을 대상으로 지난 5월 실시한 이 조사에서는 특히 결혼에 관한 미혼 남녀의 인식이 흥미롭습니다.

진행자) 미혼 남녀들의 결혼에 대한 생각이 어떻든가요?

기자) 우선 결혼이 필요하다는 데 대해 남성은 43.9%, 여성은 29.9%가 긍정적으로 답했는데요, 남녀 차이가 컸습니다. 결혼하지 않는 이유는 `결혼자금이 부족해서’가 29%로 가장 많았고, `고용 상태가 불안정해서’ 15.5%, `출산과 양육이 부담돼서’가 12.5%로 뒤를 이었습니다.

진행자) 한국은 저출생에 따른 인구 감소가 사회적 문제로 지적돼 왔는데요, 이에 대한 인식은 어떤가요?

기자) 미혼 남성과 미혼 여성 사이에서 비중은 다소 달라도 저출생 문제 해결을 위한 가장 효과적인 대책으로 꼽은 게 주거 지원이었습니다. 결혼해서 아이 낳아 키우며 살아가려면 안정적인 내 집이 필수적인데요, 치솟는 집값으로 인해 내 집 마련이 불가능한 현실에서는 결혼에 대한 젊은이들이 부정적 인식을 바꾸기 어렵다는 게 전문가들의 지적입니다. 미혼 남녀가 주거 지원에 뒤이은 저출생 대책으로 꼽은 것은 청년 일자리, 일과 가정 양립, 돌봄 지원 순이었습니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다.