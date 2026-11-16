[한국은 지금] AI 이용한 부정행위 확산에 19일 실시 수능 관리 초비상

진행자) 한국 내 주요 뉴스를 소개해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 윤국한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요

기자) 네, 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식 전해 주실 건가요?

기자) 최근 한국에서는 국가가 주관하는 각종 시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위가 드러나면서, 대응책 마련이 국가적 관심사로 떠올랐습니다. 특히 사흘 뒤인 19일 실시되는 대학수학능력시험(수능) 관리에 초비상이 걸렸습니다. 교육당국은 물론 학부모와 수험생들도 온통 이 문제에 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다.

진행자) 상황이 이렇게까지 된 계기가 있었지요?

기자) 맞습니다. 올해 실시된 세무사 시험 수석합격자 A씨가 AI를 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수한 것이 계기가 됐습니다. A씨는 자신이 “수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니”라며, “초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 찍고 AI로 전송해 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다”고 말했습니다. A씨의 수석 합격에 대해 세무업계와 수험생들 사이에서는 그동안 “현실적으로 불가능한 점수”라는 문제 제기와 함께 의심이 제기돼 왔는데요, 이번 사태로 잠재해 있던 AI를 이용한 부정행위에 대한 우려가 한꺼번에 분출되면서 국민적 관심사로 떠오른 겁니다.

진행자) 그렇다면, 이번 주 실시되는 수능이 향후 국가시험에서 AI를 이용한 부정행위를 방지할 수 있는지 여부에 대한 중요한 가늠자가 되겠군요?

기자) 그렇습니다. 최교진 교육부 장관은 16일 국회에 출석해 “교육부의 운명을 걸고 사고를 막겠다”고 다짐했는데요, 사안을 그만큼 심각하게 받아들이고 있다는 의미입니다. 최 장관은 이와 관련해 수능일 당일 와이파이 등 통신 이용을 원천적으로 차단하는 방안을 제시했는데요, 실효성에 대한 의문이 가시지 않고 있습니다. 와이파이를 차단해도 부정행위를 전면 방지하기는 어렵고, 통신 차단은 수험장이 아닌 주변에 피해를 줄 수 있기 때문입니다. 최 장관 스스로도 국회에서 `변종’ 기기까지 걸러낼 수 있는지를 묻는 질문에 “현재로서는 기술력이 AI 기기의 발전을 따라가지 못하는 부분이 있는 게 사실”이라며 “완벽하게는 못할 것 같다”고 인정하고 있습니다.

진행자) 상황이 그렇다면 수험생들과 학부모들도 정부의 대책에 대해 적잖은 의구심을 갖고 있을 것같군요.

기자) 네, 직접적인 부정행위 방지 대책 외에 가령 필요할 경우 수험생들의 동의를 얻어 가방 검사를 한다거나, 안경을 착용한 수험생을 적극 감시하는 등의 일은 수험생들에게 적잖은 부담이 될 수 있습니다. 감시 역할을 맡게 될 감독관들 역시 정확한 지침이 없는 상황에서 혼란스러울 수밖에 없는 상황인데요, 이 때문에 일각에서는 수능을 연기해야 한다는 주장도 나왔습니다. 물론 이에 대해 최 장관은 시험을 연기하면 “더 큰 혼란이 있을 수 있다”며 검토하기 어렵다고 밝혔습니다.

진행자) 사실 국가가 주관하는 시험이 아니더라도, 각 대학 등 민간 부문도 AI를 이용한 부정행위 방지가 최대 관심사가 된 상황 아닌가요?

기자) 맞습니다. 전국 각 대학들은 2027년도 수시모집 및 편입학 전형을 진행 중인데요, 부정행위를 막고 신뢰성을 담보하기 위한 방안 마련에 부심하고 있습니다. 대체로 스마트안경 반입을 금지하거나, 안경을 착용한 모든 응시자를 대상으로 AI 스마트안경 소지 여부를 전수 조사하는 등의 방안을 검토하고 있다고 합니다. 하지만 급속도로 발전하는 AI 기술을 감안할 때 이 역시 분명한 한계가 있다는 지적이고요, 결국 현재 시행 중인 평가 방법의 개선을 깊이 고민해야 한다는 목소리가 높아가고 있습니다.

진행자) 사실 국가 자격시험 등에서 AI 기기를 악용한 부정행위 가능성은 몇 년 전부터 제기돼 왔던 걸로 압니다. 이제 단순히 부정행위를 방지하는 수준을 뛰어넘는 평가 방식의 변화를 모색해야 할 때 아닌가 싶은데요.

기자) 그렇습니다. 국가 자격시험은 물론 대학 등 민간 차원에서 실시하는 시험도 공신력을 가지려면 민관 분야의 전문가들이 머리를 맞대고 장기적이고 실효적인 대책을 모색해야 한다는 게 전문가들의 조언입니다.

진행자) '한국은 지금'이었습니다.