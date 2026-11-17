진행자) 한국 내 주요 뉴스를 소개해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 윤국한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요

기자) 안녕하세요.

진행자) 인천국제공항에서 오늘(17일) 이색적인 행사가 열렸다고요?

기자) 네, 공항 제2터미널에서 열린 행사인데요, 한국 방문 외국인 관광객 2천만명 달성을 기념하는 행사였습니다. `방한 관광 2천만 시대, 대체불가 관광대국 대한민국’을 주제로 열린 이날 행사에는 최휘영 문화체육관광부 장관과 한국관광공사 사장, 외국인 방문객 등이 참석했습니다.

진행자) 올해 한국을 찾은 외국인 관광객이 2천만명을 넘어섰다니 대단한 일이네요.

기자) 맞습니다. 외국인 관광객이 2천만명을 기록한 건 공식적으로는 지난 12일이었는데요, 최휘영 장관은 오늘 행사에서 “지난 1955년 한국 정부가 외국인 관광객을 집계하기 시작해서 2012년에 1천만명을 달성하기까지 57년이 걸렸던 것에 비하면, 2천만명 달성은 이후 불과 14년 만에 이뤄낸 놀라운 쾌거”라고 말했습니다.

진행자) 실제로 서울 시내 곳곳에서 외국인 관광객들을 만나는 건 이제 흔한 일상이 되었지요?

기자) 그렇습니다. 제가 최근 몇 달 간 서울에 머물렀었는데요, 조선시대 궁궐들이 밀집해 있는 광화문과 종로, 명동, 남대문시장 등 외국인들이 많이 찾는 지역 이외에도 서울 시내 곳곳이 내국인보다 더 많은 외국인들로 넘쳐나고 있었습니다. 특히 경복궁 등 궁궐 안팎에서 한국의 전통의상인 한복을 입고 거니는 다양한 인종의 외국인들을 보면서 한국의 달라진 위상을 실감할 수 있었습니다. 해외 언론매체들은 전통과 현대가 공존하는 종로3가 일대를 세계에서 가장 멋진 거리 1위로 꼽기도 했는데요, 먹거리와 볼거리가 풍부한 매력적인 곳이라는 설명입니다.

진행자) 외국인 관광객 2천만명 시대가 열리기까지는 민관 차원에서 부단한 노력이 있었겠지요?

기자) 네, 최 장관은 이에 대해 “비자의 문턱을 낮추고, 출입국 심사 인력을 늘리며, 지방공항 국제선을 확충하고, 크루즈 관광객들의 항구 대기 시간을 줄였고, 여기에 국민 여러분들의 따뜻한 친절이 더해졌다”고 설명했습니다. 여기에 한류로 대표되는 이른바 K-컬쳐의 매력도 큰 몫을 했습니다.

진행자) 그런데, 한국을 찾는 관광객들은 국적별로는 어떤가요?

기자) 올해를 보면, 중국인 관광객이 547만명으로 가장 많고요, 이어 일본인 312만명, 타이완인 186만명 순입니다. 중국 일본 타이완 관광객이 전체의 절반을 넘은 겁니다. 이어 홍콩인 관광객이 많았고요, 미주 지역과 유럽인 관광객들도 각각 1백만명 이상이었습니다.

진행자) 다음 소식 알아볼까요?

기자) 한국이 세계보건기구(WHO)로부터 13년 연속 홍역 퇴치국가로 인정받았다는 소식입니다. 한국은 2014년 이래 홍역 퇴치국가로 인정 받아왔는데요, 이번에 WHO 서태평양지역본부가 지난 9월 인도네시아 자카르타에서 지역홍역퇴치인증위원회를 열고 한국의 홍역 퇴치국가 지위를 유지했다고 한국 질병관리청이 밝혔습니다.

진행자) 그렇다면, 올해 한국에서는 홍역 발생 사례가 없었던 건가요?

기자) 아닙니다. 이번 평가 대상 기간인 지난해와 올해 상반기 동안 한국에서는 해외 유입으로 인한 환자 86명이 신고됐습니다. 하지만 국내 발생은 아니어서 퇴치국가 지위를 유진하는데 문제가 없었습니다. 홍역 퇴치는 해외에서 환자가 유입되더라도 홍역 바이러스가 국내에 정착해 지속해서 전파되지 않는 상태를 말합니다.

진행자) 그런데, 동남아시아와 미주 지역을 포함해 전 세계적으로는 홍역 발생이 오히려 늘고 있다지요?

기자) 그렇습니다. WHO에 따르면 올해 1월부터 10월까지 전 세계에서 약 34만명의 홍역 환자가 발생했는데요, 이 기간 동남아 환자 수는 10만405명으로, 지난해 대비 5배 이상 증가했습니다. 또 미주 지역에서도 5만6천190명의 환자가 발생해 지난해 대비 3.8배 증가했습니다. 특히 미국에서는 최근 홍역이 크게 확산하면서 뉴욕주는 지난달 초 주 전역에 재난 비상사태를 선포했습니다. 홍역은 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병으로, 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이 주된 증상입니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다.