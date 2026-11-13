밴 홀런 상원의원, 민주당 원내대표 도전…‘오토 웜비어법' 주도

미국 민주당의 크리스 밴 홀런 상원의원이 차기 의회의 상원 다수당 원내대표 선거에 출마한다고 밝혔습니다.

메릴랜드주의 밴 홀런 의원은 지난 12일 성명에서 "이번 선거에서 미국 국민은 변화를 요구했다"면서, "이제 이 순간에 부응하는 것은 우리의 몫이고, 그러려면 새로운 지도부가 필요하다"고 밝혔습니다.

홀런 의원이 상원 원내대표 출사표를 밝히면서 지난 2017년부터 상원 민주당을 이끌어 온 척 슈머 원내대표와 경쟁이 시작됐습니다.

반면에 척 슈머 원내대표는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 글을 올려 상원에서 “55석 이상이라는 놀라운 성과를 함께 이뤄 자랑스럽다”며 "민주당 원내대표직을 계속 맡을 표를 확보했다"고 밝혔습니다.

민주당은 지난 3일 치러진 중간선거에서 현재까지 상원 55석을 확보했으며, 알래스카 개표 결과에 따라 56석까지 늘 수 있습니다. 민주당의 상원 원내대표 선거는 다음달 1일 비공개 투표로 치러집니다.

홀런 의원 ‘대북 금융제재법’ 주도…동아태 소위원장 출신

밴 홀런 의원은 지난 2017년 공화당의 팻 투미 당시 상원의원과 함께 '오토 웜비어 북한 금융제재법', 이른바 '브링크(BRINK)법'을 처음 발의했습니다. 북한과 거래하는 외국 은행과 기업에 대해 의무적으로 제재를 부과하는 법안입니다.

법안 이름은 북한에 장기간 억류됐다가 혼수상태로 송환된 뒤 숨진 미국 대학생 오토 웜비어에서 따왔습니다. 이 법안은 2020회계연도 국방수권법에 포함됐습니다.

밴 홀런 의원은 당시 "한반도 비핵화 목표를 달성하려면 북한 정권에 최대한의 압박을 가하는 것이 매우 중요하다"고 강조했습니다.

밴 홀런 의원은 2023년부터 2024년까지 상원 외교위원회 동아시아·태평양 소위원장을 지내기도 했습니다.

공화당, 슌·조던 체제로 소수당 준비

상원 공화당은 지난 10일 존 슌 의원을 반대표 없이 원내대표로 다시 선출했습니다. 슌 원내대표는 내년 1월부터 소수당 원내대표를 맡습니다. 존 바라소 원내총무와 상원 정보위원장인 톰 코튼 공화당 회의 의장 등 지도부도 모두 유임됐습니다.

하원 공화당은 같은 날 짐 조던 법사위원장을 원내대표로 선출했습니다. 스티브 스컬리스 현 원내대표를 누른 조던 위원장은 한국 정부가 미국 기업 쿠팡을 차별하고 있다며 지난 2월부터 법사위 차원의 조사를 이끌어 왔습니다.

하원 다수당이 된 민주당에서는 하킴 제프리스 원내대표가 차기 하원의장이 될 것으로 예상됩니다. 제프리스 원내대표가 선출되면 첫 흑인 하원의장이 됩니다.

하원의장은 내년 1월 새 의회가 출범한 뒤 본회의 표결로 선출됩니다.

VOA 뉴스