마이크로소프트, 아웃룩·팀스 등 대규모 서비스 장애 복구 총력

마이크로소프트(Microsoft)는 12일에 시작된 서비스 장애가 전 세계 고객들에게 계속 영향을 미치자, 13일 아웃룩(Outlook)과 팀스(Teams) 등 주요 서비스를 복구하기 위한 작업에 나섰습니다.

마이크로소프트는 이번 장애와 관련해 “악의적인 활동이 있었다는 증거는 없다”고 밝혔으며, 문제가 자사의 클라우드 기반 ‘익스체인지 온라인(Exchange Online)’ 플랫폼에서 발생했다고 설명했습니다.

장애가 발생한 플랫폼은 기업과 정부기관을 포함해 수억 명이 이용하는 마이크로소프트의 여러 서비스와 연결돼 있습니다. 이번 장애로 영향을 받은 기업과 정부기관들은 업무 운영 방식을 긴급히 조정해야 했습니다.

마이크로소프트는 13일 서비스 현황 업데이트를 통해 “장애가 발생한 지역 전반에서 복구 작업이 지속적으로 진전을 보이고 있으며, 현재 북미 지역에서는 복구 범위가 더욱 확대되고 유럽 대부분 지역에서도 개선되는 상태가 유지되고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “아시아태평양 지역에서도 긍정적인 복구 징후가 나타나고 있다”면서 “다만 나머지 영향을 받은 시스템에 대한 복구 조치가 진행되는 동안 일부 이용자는 간헐적인 접속 장애나 이메일 전달 지연을 계속 겪을 수 있다”고 설명했습니다.

마이크로소프트는 지난 1월에도 광범위한 서비스 장애를 겪은 바 있습니다.

영국 정부는 13일의 서비스 중단이 국민보건서비스(NHS) 등 정부 서비스에 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다.

인도에서는 항공사 인디고와 에어인디아가 이메일 서비스에 장애가 발생했다고 밝혔으며, 싱가포르 정부기술청도 이메일 시스템에서 접속 문제가 발생했다고 보고했습니다.

미국과 호주의 정부기관들도 이번 마이크로소프트 서비스 장애로 업무에 차질이 발생했다고 보고했습니다.

VOA 뉴스