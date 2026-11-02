구글, 3분기 중국 연계 유튜브 채널 1만4천여 개 폐쇄…한국어 사례는 없어

구글 위협분석그룹(TAG)이 지난달 30일 공개한 2026년 3분기 ‘영향공작 보고서(Influence Operations Bulletin Q3 2026)’에 따르면, 이 기간 중국과 연계된 것으로 판단된 유튜브 채널 1만4천472개가 폐쇄됐습니다.

이는 2분기 9천173개보다 약 58% 늘어난 수치입니다.

구글은 이들 채널이 중국과 미국의 외교 현안에 관한 중국어와 영어 콘텐츠를 게시했다고 설명했습니다.

러시아 연계 영향공작과 관련해서는 2천320개 채널이 폐쇄됐습니다. 2분기 2천82개보다 늘어난 규모입니다.

이 가운데 일부는 러시아 컨설팅 업체와 연계된 것으로 조사됐으며, 러시아를 지지하고 우크라이나와 북대서양조약기구(NATO), 서방을 비판하는 내용을 게시했습니다.

그 밖에 인도네시아와 연계된 유튜브 채널 1만9천372개와 아제르바이잔 연계 채널 1천751개, 인도 연계 채널 1천248개도 폐쇄됐습니다. 일본어 콘텐츠를 게시한 채널은 158개로, 2분기 226개보다 줄었습니다.

이런 가운데 한국어 유튜브 채널 폐쇄 사례는 3분기 보고서에 포함되지 않았습니다.

앞서 구글은 2분기 보고서에서 한국 정치와 관련된 한국어 유튜브 채널 449개를 폐쇄했다고 밝혔습니다. 월별로는 4월 22개, 5월 367개, 6월 60개였습니다.

구글은 당시 이들 채널이 여러 계정과 채널을 조직적으로 활용해 특정 정치적 메시지를 퍼뜨리는 ‘조직적 영향공작’ 조사 과정에서 종료됐다고 설명했었습니다.

VOA 뉴스