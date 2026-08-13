구글, '한국어 유튜브 채널 449개' 폐쇄…"조직적 영향력 행사"

구글이 올해 2분기 정치 관련 한국어 콘텐츠를 올린 유튜브 채널 449개를 폐쇄한 것으로 나타났습니다. 한 분기에 이처럼 많은 한국어 채널이 폐쇄된 것은 이례적인데, 구글은 이들 채널을 ‘조직적 영향 공작’과 관련된 것으로 분류했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

구글이 올해 4월부터 6월까지 한국 정치와 관련된 한국어 유튜브 채널 449개를 폐쇄했다고 밝혔습니다.

구글 위협분석그룹(TAG)이 지난달 31일 공개한 2026년 2분기 ‘영향 공작 보고서(Influence Operations Bulletin Q2 2026)’에 따르면, 이 기간 관련 채널들은 구글의 ‘조직적 영향 공작’ 조사 과정에서 강제 종료됐습니다.

월별로는 지난 4월 한국 정치인들을 지지하고 특정 정당을 비판하는 한국어 콘텐츠를 올린 채널 22개가 종료됐습니다.

이어 5월에는 무려 367개 채널이 폐쇄됐습니다.

여기에는 한국 정부를 비판한 채널 142개와 한국 정부와 특정 정당을 모두 비판한 채널 53개가 포함됐습니다.

또 한국 정부를 지지한 채널 71개, 한국 정부를 지지하면서 특정 정당을 비판한 채널 43개, 반대로 한국 정부와 특정 정당을 지지한 채널 37개도 있었습니다.

아울러 한국 정부를 지지하거나 비판하는 내용을 함께 올린 채널 21개도 포함됐습니다.

6월에는 한국의 정당과 정부를 비판한 채널 22개와 한국 정부만 비판한 채널 13개, 정부와 특정 정당을 모두 비판한 채널 25개 등 모두 60개 채널이 종료됐습니다.

이에 따라 2분기 전체 폐쇄 채널은 4월 22개, 5월 367개, 6월 60개 등 모두 449개입니다.

세부 분류를 한국 정부에 대한 입장으로 묶어보면, 정부를 비판하는 내용이 포함된 채널이 255개로 가장 많았고, 정부를 지지하는 내용이 포함된 채널도 151개에 달했습니다. 한국 정부에 대한 지지와 비판을 모두 담은 채널은 21개였으며, 나머지 22개는 한국 정치인을 지지하고 특정 정당을 비판한 사례로, 정부에 대한 입장은 명시되지 않았습니다.

구글은 이번 채널 종료를 ‘조직적 영향 공작(coordinated influence operations)’에 대한 조사 결과라고 설명했습니다.

여러 계정과 채널을 조직적으로 활용해 특정 정치적 메시지를 퍼뜨리거나 영향력을 행사하는 활동을 조사한 결과라는 겁니다.

구글은 이 같은 영향공작을 확인하면 관련 계정을 종료하고, 같은 행위자가 다시 활동하는 것을 막는 한편 조사 결과를 다른 기업이나 연구기관 등과 공유한다고 설명하고 있습니다.

따라서 이번에 공개된 449개 채널의 종료는 저작권 침해나 일반적인 유튜브 운영 규정 위반에 따른 조치와는 성격이 다른 것으로 보입니다.

최근 한국 언론 등에서는 정치 평론 성격의 일부 유튜브 채널이 잇따라 폐쇄됐다는 보도가 나왔습니다.

이들 가운데 일부가 이번 구글 보고서에 포함됐을 가능성도 있지만, 어떤 채널들이 449개에 포함됐는지는 구글이 공개하지 않아 확인되지 않고 있습니다.

한국어 콘텐츠를 올린 채널들이 한꺼번에 종료된 점은 이례적입니다.

구글이 최근 몇 년간 공개한 영향 공작 관련 보고서에선 이처럼 많은 한국어 채널이 한 분기에 폐쇄된 사례가 없었습니다.

VOA는 구글 측에 이번 한국어 채널 대규모 종료의 배경과 구체적인 사례에 대해 추가 설명을 요청했으며, 현재 답변을 기다리고 있습니다.

그동안 구글의 영향 공작 관련 보고서에서는 중국 정부와 연계된 것으로 판단된 네트워크의 활동이 상대적으로 많이 다뤄졌습니다.

실제로 올해 2분기에도 중국 연계 네트워크와 관련해 모두 9천173개의 유튜브 채널이 종료됐습니다. 구글은 이들 네트워크가 중국과 미국의 외교 현안을 다룬 중국어와 영어 콘텐츠를 게시했다고 설명했습니다.

유튜브가 북한 관련 유튜브 채널을 폐쇄한 사례도 있습니다.

앞서 VOA는 지난 2023년 북한 당국이 운영하는 것으로 알려진 체제 선전 채널 ‘송아 채널’과 ‘유미의 공간’, 그리고 ‘뉴 디피알케이’ 등이 폐쇄된 사실을 보도한 바 있습니다.

당시 구글은 미국의 대북 제재와 무역 관련 법규를 준수하고 있으며 자체 정책에 따라 해당 채널들을 폐쇄했다고 설명했지만, 구체적인 폐쇄 이유는 밝히지 않았습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.