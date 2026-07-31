미국 등 11개국 '북한 IT 인력 위장 취업' 공동 주의보..."핵·미사일 자금 조달"

미국을 포함한 11개 국가 정부가 북한의 정보기술 IT 인력의 위장 취업 실태를 경고하는 공동 주의보를 발표했습니다. 북한이 가짜 신분으로 해외에서 원격 취업해 번 수익을 핵무기와 탄도미사일 개발 자금으로 충당하고 있다고 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

미국과 일본, 한국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 호주, 캐나다, 네덜란드, 뉴질랜드 등 11개국 정부가 31일 북한의 정보기술 IT 인력의 위장 취업 위협을 경고하는 공동 주의보를 발표했습니다.

이번 공동 주의보는 북한이 북한과 해외에 배치한 숙련된 IT 인력 네트워크를 활용해 가짜 신분으로 해외에서 원격 취업해 수익을 벌어들이고 이를 핵무기와 탄도미사일 개발 자금으로 충당하고 있다고 밝혔습니다.

11개국 공동 주의보에 따르면 북한 IT 인력들은 다른 나라 국적을 사칭한 뒤 민간 플랫폼을 통해 취업하거나 계약을 따내는 방식을 사용했으며, 급여를 북한 기관에 송금할 목적으로 계약을 맺고, 기업 내부자 위협 세력으로 활동하면서 데이터 탈취와 가상자산 절도, 민감 정보 유출 등에 관여하고 있습니다.

북한 IT 인력들의 활용 수법도 갈수록 정교해지고 있습니다. 주의보는 이들이 신분증을 위조하거나 제3자 대리인의 신분증을 이용해 온라인 플랫폼 계정을 개설하고, 실제 업무는 북한 IT 인력이 직접 수행하는 방식을 쓴다고 밝혔습니다.

또 취업 면접에도 대리인을 내세우고 실제 업무 수행자와 면접에 나서는 사람이 다른 경우도 있다고 설명했습니다.

이어 북한 IT 인력들이 직접 계좌 이체를 거부하고 제3자 계좌나 가상자산으로 결제를 요청하는 경우가 많으며, 제3자가 자금을 지정된 해외 계좌로 이체하도록 하고, 그 대가로 일정 수수료를 지불하는 구조를 취한다고 밝혔습니다.

11개국은 또 공동주의보에서 북한 IT 인력들은 주로 웹 개발과 모바일 앱, 소프트웨어, 블록체인 응용 분야에서 높은 기술 수준을 갖추고 있으며, 이들 대부분은 북한과 중국, 러시아, 동남아, 아프리카 등지에서 사용자의 접속 위치IP 주소를 숨겨주는 가상사설망VPN과 원격 접속 도구를 이용해 실제 위치를 숨기고 있다고 설명했습니다.

특히 미국 내에서는 북한 IT 인력이 원격으로 접속할 수 있도록 회사 지급 노트북, 즉 랩탑을 관리하는 이른바 '노트북 팜' 운영도 확인됐다고 밝혔습니다.

11개국은 또 인공지능을 활용한 신분 위장 수법도 새로운 위협으로 부각됐다고 지적했습니다. 공동 주의보는 북한 IT 인력들이 인공지능 기술 AI를 이용해 신분을 숨기고 활동 범위를 전 세계로 넓히고 있다고 경고하면서, 온라인 플랫폼 운영 기업들에 신원 확인 절차 강화와 이상 계정 탐지 시스템 도입을 촉구했습니다.

그러면서 유엔 안보리 결의 2397호에 따라 모든 유엔 회원국들이 자국 내에서 수입을 얻는 북한 국적자들을 북한으로 송환해야 하며, 북한 IT 인력과 계약하고 대가를 지불하는 행위는 미국, 일본, 한국 등 많은 나라의 국내법을 위반할 수 있다고 지적했습니다.

이런 가운데 같은 날 유럽연합도 별도 대변인 성명을 통해 11개국의 공동 주의보에 대한 지지 입장을 밝히고, 계속되는 북한의 사이버 활동에 심각한 우려를 표명했습니다.

EU는 성명에서 "북한의 사이버 활동이 EU와 회원국, 파트너국의 민간 기업에 상당한 재정적 피해를 끼치고 있다"며 "이 같은 활동이 북한의 불법 핵·탄도미사일 프로그램 자금을 지원하고 국제 안보와 안정에 위협이 되고 있다"고 밝혔습니다.

그러면서 "올해 주요 7개국(G7) 에비앙 정상회의에서 강조된 바와 같이 인식 제고와 강력하고 통일된 대응이 이 위협에 맞서는 핵심"이라며 EU는 북한의 악의적 사이버 활동에 맞서 제재 체계 활용 등 추가 조치를 취해나갈 것이라고 강조했습니다.

VOA 뉴스