연방 폐쇄 타협안 가능성 제기...켈리 “트럼프, 콘크리트 장벽 포기”

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 연방 정부 부분 폐쇄 사태가 열흘째 접어든 가운데 국경 장벽 예산과 ‘다카(DACA)’를 연계한 타협 가능성이 제기됐습니다. 이번 주 물러나는 존 켈리 백악관 비서실장은 트럼프 행정부가 콘크리트 장벽 개념을 포기했다고 말해 관심을 끌고 있습니다. 하지만 트럼프 대통령은 이를 부인했습니다. 미국 부모들이 성인 자녀를 재정적으로 지원하는 데 쓰는 금액이 한 해 수천억 달러에 달한다는 소식, 이어서 전해 드리겠습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’ 첫 소식 보겠습니다. 연방 정부 셧다운(shutdown), 정부 부분 폐쇄 사태가 31일로 열흘째를 맞았는데요. 결국, 새해까지 이어질 전망이군요.

기자) 그렇습니다. 대부분 의원이 워싱턴을 비운 상태인데요, 연방 의회는 31일에 형식적으로 회의를 열었다가 곧 휴회할 예정입니다. 백악관 비서실장 대행으로 임명된 믹 멀베이니 예산관리국장은 지난 28일, 민주당과의 협상이 결렬됐다고 밝힌 바 있습니다.

[녹취: 멀베이니 대행] “That’s it. No more discussion. So the discussions have broken down…”

기자) 멀베이니 국장은 셧다운 첫날인 지난 22일에 민주당 측에 타협안을 제시했다고 말했는데요, 민주당이 1주일 안에 회답하겠다고 해놓고, 구체적인 답변 없이 워싱턴을 떠난다고 통보해왔다며 비판했습니다. 멀베이니 국장은 양측 사이에 논의가 전혀 진행되고 있지 않다며, 정부 부분 폐쇄 사태가 당분간 지속될 것으로 본다고 말했습니다.

진행자) 그래도 며칠 뒤면 의원들이 돌아오지 않습니까? 오는 1월 3일 새 의회가 개원하죠?

기자) 네, 3일이 되면 뭔가 움직임이 있을 것이란 기대가 나오고 있는데요, 지난 11월 중간선거 결과에 따라 상원은 공화당이 다수당 자리를 유지했지만, 하원 다수당은 공화당에서 민주당으로 바뀌게 됩니다. 민주당 의원들은 새 의회에서 지출안을 신속하게 처리하겠다고 말하고 있습니다.

[녹취: 니구스 하원의원 당선인] “We will not only swiftly pass legislation to reopen government…”

기자) 지난 선거에서 새로 하원의원에 당선된 조 니구스 당선인의 말 들으셨는데요, 다시 정부 문을 열기 위한 법안을 신속하게 통과시킬 뿐만 아니라, 책임 있는 정부가 되도록 하겠다고 말했습니다

진행자) 민주당 법안은 어떤 내용을 담고 있을까요?

기자) 아직 확실하지 않은데요, 전반적으로 국경 안보 예산을 늘리지만, 트럼프 대통령이 요구하는 장벽 예산은 포함하지 않을 것으로 예상됩니다. 트럼프 대통령은 총 200억 달러가 소요될 것으로 보이는 장벽 예산 가운데 착수금으로 이번 회계연도에 50억 달러를 요구했는데요, 민주당은 장벽 예산이 아니라, 국경 안보 예산으로 13억 달러를 제시한 바 있습니다.

진행자) 지난 10월 1일에 새 회계연도가 시작됐지만, 그동안 연방 정부 여러 부서가 임시 지출안으로 운영돼 왔는데요. 결국, 이 장벽 예산을 둘러싸고 합의가 이뤄지지 않아 지난 22일 0시부터 여러 부서의 업무가 정지되는 부분 셧다운 상태에 들어간 상태죠? 어떻게 전혀 합의 가능성이 없는 겁니까?

기자) 공화당 중진인 린지 그레이엄 상원의원이 30일 트럼프 대통령을 만났는데요, 그레이엄 의원은 트럼프 대통령과 민주당이 합의를 이룰 것으로 낙관한다고 말했습니다.

[녹취: 그레이엄 상원의원] “On multiple fronts, the president was upbeat…”

기자) 그레이엄 의원은 트럼프 대통령의 기분이 좋다면서 자신이 제시한 타협안에 열린 자세를 보였다고 말했습니다.

진행자) 그레이엄 의원이 어떤 안을 제시했습니까?

기자) 이른바 ‘드리머(Dreamers)’들을 구제해주고 장벽 예산을 받는 내용입니다. ‘드리머’는 어릴 때 부모를 따라 불법으로 미국에 들어온 청소년을 말하는데요, 전임 바락 오바마 대통령이 이들의 추방을 유예하는 정책인 다카(DACA)를 시행했습니다. 하지만 지난해 트럼프 행정부가 다카를 폐지한다고 발표했는데요. 현재 이 문제를 둘러싸고 소송이 진행되는 상황입니다.

진행자) 전에도 다카와 장벽 예산을 연계하려는 노력이 있었죠?

기자) 네, 지난 2018 회계연도 지출안 논의 때 관련 움직임이 있었습니다. 하지만 법원에서 트럼프 행정부의 다카 폐지 움직임에 대해 시행 정지 명령이 나오면서 흐지부지됐는데요, 그레이엄 의원은 드리머들에게 취업 허가를 내주는 대신 장벽 예산을 받는 안을 다시 추진하자는 겁니다.

진행자) 미국과 멕시코 사이에 높은 장벽을 세운다는 건 트럼프 대통령의 선거 공약이었는데요, 트럼프 대통령은 장벽 예산을 꼭 받아야 한다는 입장이죠?

기자) 그렇습니다. 지난주 트럼프 대통령은 장벽 예산을 받지 못하면 멕시코와 접하고 있는 남부 국경을 모두 폐쇄하겠다고 위협했는데요, 그레이엄 의원 역시 장벽 예산이 없는 타협안은 있을 수 없다고 말했습니다.

진행자) 주말에 트럼프 대통령 쪽에서 나온 얘기가 있습니까?

기자) 네, 트럼프 대통령이 30일 인터넷 단문 사이트 트위터에 글을 올렸는데요, 오바마 대통령 부부가 워싱턴 자택 주변에 3m 높이의 담을 쌓았는데, 이는 그들의 안전과 보안을 위해 절대적으로 필요한 일이라고 말했습니다. 이와 마찬가지로 미국 역시 장벽이 필요하다고 강조했습니다.

진행자) 이 같은 제안에 대해 민주당 쪽에서 반응이 나왔나요?

기자) 아직 구체적인 반응이 없습니다. 민주당은 장벽 건설에 반대하고 있는데요, 비용만 많이 들고 효과는 미미하다며, 다른 방식으로 국경 안보를 강화해야 한다고 주장하고 있습니다.

​진행자) ‘아메리카 나우’ 듣고 계십니다. 트럼프 대통령은 선거운동 때 “크고 아름다운” 국경 장벽을 세우겠다고 했는데, 보통 사람들이 장벽 하면 콘크리트로 된 장벽을 생각하지 않습니까? 그런데 트럼프 대통령이 그런 장벽을 일찌감치 포기했다는 얘기가 나왔군요.

기자) 그렇습니다. 12월 31일 자로 물러나는 존 켈리 백악관 비서실장이 한 말인데요. 켈리 비서실장은 30일 공개된 로스앤젤레스타임스 신문과 인터뷰에서 현재 트럼프 행정부가 추구하는 것은 장벽이 아니라고 말했습니다.

진행자) 장벽이 아니라면 뭡니까?

기자) 콘크리트 장벽이 아니라, 장애물, 울타리 등으로 얘기하고 있다고 켈리 실장이 설명했는데요, 중간이 뚫려 있어서 다른 쪽을 내다볼 수 있는 형태를 말하는 겁니다. 켈리 실장이 백악관에 들어오기 전에 국토안보부 장관을 지내지 않았습니까? 당시 국경 안보를 담당하는 세관국경보호국(CBP) 관리들에게 조언을 구한 결과, 그같이 결정했다고 하는데요, CBP 관리들은 일부 지역에는 실제 장벽이나 울타리가 필요하다고 인정했지만, 전반적인 기술 개선과 인력 증원의 필요성도 강조했다고 합니다.

진행자) 트럼프 대통령은 이 같은 켈리 실장의 말에 대해 어떤 반응을 보였습니까?

기자) 네, “장벽은 장벽”이다, 자신이 처음 생각했을 때부터 바뀌거나 변하지 않았다는 글을 트위터에 올렸습니다. 하지만 최근 들어 트럼프 대통령이 ‘스틸슬랫(steel slats)’이란 말도 많이 쓰고 있는데요, 강철로 만든 널로 울타리를 말하는 겁니다. 트럼프 대통령은 31일에도 콘크리트 장벽을 포기한 일이 없다고 강조했는데요, 다만 전문가들이 일부 지역에서는 다른 쪽이 보이는 형태의 벽을 원한다며, 이해가 가는 얘기라고 말했습니다.

진행자) 켈리 실장이 LA타임스와 인터뷰에서 또 어떤 얘기를 했습니까?

기자) 백악관 비서실장으로 일하는 것은 “뼈가 으스러질 정도로 힘든 일”이었다고 토로했습니다. 새벽 4시에 일어나서 밤 9시까지 일하고, 공식적인 업무가 끝난 뒤에도 기밀 서류를 검토하고 준비하는 등 고된 일이었지만, 국가에 대한 의무감으로 계속했다는 건데요, 11월 중간선거가 끝난 뒤 사임하기로 했다고 밝혔습니다.

진행자) 트럼프 대통령에 대해서 어떤 얘기를 했습니까?

기자) 트럼프 대통령의 결정은 충동적으로 나오는 것이 아니라, 충분한 정보를 접한 뒤, 그 결정이 어떤 영향을 미칠지 알고 하는 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령이 왜 이렇게 하면 안 되느냐고 물을 때도 있었지만, 불법적인 일을 지시한 적은 결코 없었다고 하는데요, 만약 트럼프 대통령이 불법 행위를 지시하면서 해고하겠다고 위협했다면, 자신이 사임했을 거라고 덧붙였습니다.

진행자) 켈리 실장이 지난해 7월 31일에 백악관 비서실장을 맡아서 17개월 만에 물러나게 됐는데요, 자신의 공으로 어떤 걸 꼽았습니까?

기자) 켈리 실장은 트럼프 대통령이 한 일보다 하지 않은 일로 평가 받길 바란다는 뜻을 밝혔는데요, 켈리 실장을 지지하는 사람들은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO)에서 탈퇴하고, 주한미군을 철수시키려 했으나, 켈리 실장이 이를 만류했다고 전했습니다.

진행자) 현재 정식으로 후임 비서실장이 임명되지 않았고요, 당분간 멀베이니 백악관 예산관리국장이 대행을 맡게 되는데요, 켈리 실장은 어떤 사람이 후임자가 되길 바라고 있나요?

기자) 어떤 사람이 돼야 한다는 얘기는 하지 않았는데요, 하지만 켈리 실장은 트럼프 대통령에게 정치적인 보좌관은 반드시 피해야 한다고 조언했다고 밝혔습니다. 켈리 실장은 미군 남부사령관을 지낸 해병대 4성 장군 출신으로 국토안보부 장관을 거쳐 백악관 비서실장을 맡았습니다.

​진행자) ‘아메리카 나우’, 한 가지 소식 더 보겠습니다. 요즘 미국인들은 자녀가 다 자란 뒤에도 재정적으로 돕는 경우가 많다고요?

기자) 네. 최근 미국 금융투자 회사 ‘메릴린치(Merrill Lynch)’가 실시한 조사에서 나온 결과인데요, 미국 부모들 가운데 거의 80%가 성인 자녀를 지원한다는 겁니다.

진행자) 부모들이 어떤 식으로 돕는다는 겁니까?

기자) 월세나 휴대전화 요금을 대신 내주기도 하고요, 식료품 구입비를 보조해주기도 합니다. 액수로 따지면, 한 해 총 5천억 달러에 달한다고 하는데요, 자녀 결혼식 비용을 부담하거나, 집을 살 때 착수금을 대신 내주는 경우도 많습니다. 이런 큰 비용을 제외하고도 5천억 달러라는 겁니다.

진행자) 얼마나 많은 부모가 자녀의 결혼식 비용이나 주택 구입을 돕고 있습니까?

기자) 자녀의 결혼식 비용을 도와주는 부모는 10명 중 6명꼴이었고요, 자녀가 첫 주택을 살 때 도와주는 부모는 4명 중 1명꼴이었습니다.

진행자) 원래 미국인들은 자립심이 상당히 강하다고 알려졌는데요, 이번 조사 결과를 보면, 꼭 그렇지만도 않은가 보군요?

기자) 네, 미국인들은 보통 고등학교를 졸업하면 독립해서 나가고, 대학 등록금도 스스로 벌어서 내는 사람이 많다고 알려졌는데요, 물론, 여전히 그런 사람도 많습니다. 하지만 뉴욕이나 샌프란시스코 같은 대도시의 경우, 부동산 가격이 치솟고 물가도 높아서 웬만큼 돈 벌어서는 살기 힘듭니다.

진행자) 학자금 융자금까지 갚아야 하는 사람은 더 힘들겠죠?

기자) 맞습니다. 그래서 여러 명이 한 집에 같이 살면서 월세를 나눠 부담하는 경우도 많고요, ‘부메랑키즈(Boomerang Kids)’라고 재정적인 이유로 다시 부모 집에 들어와 사는 사람도 있습니다. ‘부메랑키즈’는 공중에 던지면 되돌아오는 부메랑처럼 부모 품으로 다시 돌아온다는 의미에서 붙은 표현입니다.

진행자) 아무래도 경제 사정이 넉넉한 부모들이 자녀를 도와주지 않을까요?

기자) 꼭 그런 건 아닙니다. 소득 수준에 상관없이 자녀를 위해 희생을 감수하겠다는 부모가 많았는데요, 이번 조사에 응한 부모들 가운데 절반은 성인 자녀를 돕기 위해 저금을 깨겠다고 했고요, 10명 중 4명은 좀 더 작은 집으로 옮기는 등 생활 수준을 낮추더라도 자녀를 돕겠다고 답했습니다. 또 4명 중 1명은 자신이 빚을 얻거나, 은퇴 자금을 꺼내 쓰겠다고 말했습니다.

진행자) 혹시 인종 별로 차이가 있었나요?

기자) 네, 백인보다는 아시아계, 아프리카계, 또는 중남미계 미국인들 중에 자신이 희생해서라도 자녀를 돕겠다는 비율이 높았습니다. 또 어머니들 마음이 더 약해서요, 자신이 피해를 보더라도 자녀를 돕겠다고 답했습니다.

진행자) 요즘 은퇴 자금을 충분히 모으지 못한 미국인들이 많아서 문제라고 하던데, 이렇게 자녀를 위해 희생하고 나면 괜찮을까요?

기자) 괜찮지 않다는 것이 메릴린치 측 분석입니다. 지금 당장은 자녀에게 도움이 될지 몰라도, 은퇴 자금을 빼서 쓰고 나면, 오히려 나중에 자녀에게 부담이 될 수 있다는 겁니다. 이번 조사에 참여한 부모들 가운데는 어느 정도나 자녀를 지원해줄 것인지, 미리 확실한 선을 그어놓지 않은 걸 후회한다고 답한 사람이 절반에 달했는데요, 미리 충분한 얘기를 나누고, 자녀가 어렸을 때부터 재정 관리 능력을 키워주는 게 중요하다고 전문가들은 지적했습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’, 오늘은 여기서 줄입니다.