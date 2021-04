미 구축함, 중국 항공모함 감시

중국 군용기가 타이완 방공식별구역(ADIZ)을 계속 침범하고 있는 가운데 미 해군 구축함이 중국 항공모함 랴오닝호를 감시하고 있습니다.

미국의 알레이 버크급 구축함이 지난 25일부터 필리핀해에서 랴오닝함 등 5척으로 구성된 중국 항모 전단을 바짝 뒤쫓고 있다고 타이완 언론이 보도했습니다.

타이완 언론은 28일 세계 군함의 이동을 추적하는 트위터 계정 OSINT-1을 통해 이런 모습을 담은 위성 사진을 공개했습니다.

위성사진은 26일 촬영된 것으로 미 구축함이 중국 항모 전단의 한복판에서 항해하는 모습이 포착됐습니다.

#OSINT #PLAN #USNavy #PhilippineSea Liaoning carrier strike group in the Philippine Sea, 26-04-2021. Heading towards the Miyako Strait, still shadowed by a US Arleigh Burke class. Images @planetlabs . pic.twitter.com/T1A4CNOdnC