이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군은 사우디아라비아의 공습으로 27일 어린이를 포함해 최소 11명이 사망했다고 밝혔습니다. 이번 공격은 사우디아라비아와 튀르키예, 파키스탄이 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 방위 회담을 열 예정인 가운데 벌어졌습니다.

후티 반군이 운영하는 보건부의 아니스 알아스바히 대변인은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 이번 공습이 예멘 남서부 타이즈주 투르바 지역을 강타했다고 밝혔습니다.

사우디아라비아 주도 연합군은 이번 사건에 대해 공개적으로 입장을 밝히지 않았습니다.

별도의 성명에서 후티 반군의 보건환경부는 사우디 주도 연합군의 군사 활동이 계속되면서 “의료진이 현장에 접근하고 잔해에 갇힌 희생자들을 구조하는 데 어려움을 겪고 있다”고 밝혔습니다.

VOA는 미국이 테러 조직으로 지정한 후티 반군의 주장을 독자적으로 확인할 수 없었습니다.

사우디 주도 연합군의 투르키 알말리키 대변인은 27일 엑스(X)를 통해 연합군이 예멘 3개 주에서 50개 목표물을 파괴했다고 밝혔으며, 이 목표물들을 “합법적인 군사 목표물”이라고 설명했습니다.

앞서 26일 사우디아라비아 에너지부는 ‘적대적인 공중 발사체’가 자잔 정유시설을 타격해 네팔인 노동자 1명이 사망하고 여러 명이 부상했으며, 일부 시설 운영이 중단됐다고 밝혔습니다.

방위 회담

한편 파키스탄과 사우디아라비아, 튀르키예는 27일 이슬라마바드에서 중동 정세를 논의하기 위한 회담을 시작했다고 서방 언론들이 두 명의 안보 당국자를 인용해 보도했습니다. 회담에서는 후티 반군의 사우디아라비아 공격 문제도 논의될 예정입니다.

이 당국자들은 회의 내용을 공개적으로 논의할 권한이 없다는 이유로 익명을 조건으로 발언했습니다.

이틀 일정으로 열리는 이번 회의에는 3국 외무장관과 국방장관, 고위 군 지도부가 참석합니다. 이번 회담은 회원국 중 한 나라에 대한 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하는 3국 방위 협정에 따른 것입니다. 주요 의제는 역내 안보와 국방 협력, 공동 방위 체계입니다.

파키스탄 현지 언론에 따르면 사자드 하이데르 칸 파키스탄 외무부 대변인은 이번 회의의 중요성을 확인하면서, 협정 이행 상황을 점검하고 제도적 협력 체계를 강화할 것이라고 밝혔습니다.

27일 회담이 시작되기 전, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 ‘메카 공동방위협정’을 공식 승인했습니다. 튀르키예 관보에 따르면 이로써 튀르키예의 비준 절차가 완료됐습니다.

이 협정은 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁에 대한 우려가 고조되는 가운데 지난 8월 에르도안 대통령과 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 서명했습니다.

튀르키예 의회는 지난 11월 5일 이 협정을 비준했으며, 이에 따라 후티 반군의 공격을 받는 사우디아라비아에 튀르키예가 군사 지원을 제공할 수 있는 길이 열렸습니다.

튀르키예는 나토에서 두 번째로 큰 규모의 군대를 보유하고 있습니다. 사우디아라비아는 세계 최대 원유 수출국 중 하나이자 이슬람 국가의 가장 신성한 성지들이 있는 곳입니다. 파키스탄은 핵무기를 보유한 유일한 이슬람권 국가입니다.

VOA 뉴스