브라질 대선 룰라 현 대통령 당선..트럼프 2기 이후 중남미 국가 첫 좌파 후보 당선

25일 실시된 브라질 대통령 선거 결선투표에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령이 경쟁 후보인 플라비우 보우소나루 상원의원을 꺾고 당선됐습니다.

브라질 고등선거재판소는 개표가 99.32% 진행된 상황에서 노동당 후보인 룰라 대통령이 51.75%의 득표율로, 48.25%에 그친 자유당 보우소나라 후보를 제치고 당선이 확정됐다고 발표했습니다.

이로써 룰라 대통령은 지난 2003년 첫 집권 이후 브라질 현대 정치 사상 최초의 4선 대통령이라는 기록을 세우게 됐습니다.

룰라 대통령은 1989년 첫 대선에 출마한 이후 총 7차례 대권에 도전해 세 차례 낙선하고 네 차례 당선했습니다.

반면 부친인 자이르 보우소나루 전 대통령에 이어 브라질 사상 첫 '부자 대통령'을 노렸던 보우소나루 후보는 개표 초반 선전했지만 막판에 역전을 허용하며 낙선했습니다.

보우소나루 후보는 앞서 지난 4일 실시된 1차 투표에서는 룰라 대통령보다 220만 표 이상 앞섰었습니다.

룰라 대통령의 당선으로 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 후 중남미 대륙을 강타하고 있는 우파 집권 물결에 제동이 걸리게 됐습니다.

트럼프 2기 정부가 출범한 2025년 이후 중남미 대선에서는 우파가 패배한 경우가 전혀 없었으며, 좌파 진영이 당선된 건 룰라 대통령이 처음입니다.

VOA 뉴스