연결 가능 링크

언어 선택
Live
site logo site logo
이전 다음
속보
세계

WHO, 콩고민주공화국 에볼라 '급속 확산' 경고

2026년 5월 21일, 콩고민주공화국 이투리주 부니아의 호호 지역에 위치한 복음주의 의료센터(CME)에서 적십자 요원들이 에볼라로 사망한 환자의 시신을 수습한 후 소독 작업을 하고 있다.
2026년 5월 21일, 콩고민주공화국 이투리주 부니아의 호호 지역에 위치한 복음주의 의료센터(CME)에서 적십자 요원들이 에볼라로 사망한 환자의 시신을 수습한 후 소독 작업을 하고 있다.

세계보건기구(WHO)가 콩고민주공화국에서 에볼라 바이러스가 "급속히 확산하고 있다"고 경고했습니다. 현재 감염 의심 사례는 약 750명에 달하고, 사망 의심 사례는 최소 177명에 이릅니다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 22일 이번 사태를 "매우 불안정한" 상황이라고 평가했습니다.

현재 WHO가 공식 확진한 사례는 82건에 불과하지만, WHO는 "콩고민주공화국 내 실제 감염 규모는 훨씬 더 클 것"으로 보고 있습니다.

WHO는 콩고 국가 차원의 위험 평가 등급을 "높음"에서 "매우 높음"으로 상향 조정했습니다. 다만 전 세계적인 확산 위험은 여전히 "낮음" 수준으로 유지되고 있습니다.

게브레예수스 사무총장은 "우간다의 상황은 안정적"이라고 말했습니다. 이어 "집중적인 접촉자 추적과 ‘순교자의 날’ 기념식 취소 등 우간다가 취한 조치들이 바이러스의 추가 확산을 막는 데 효과적이었던 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.

우간다에서는 지난 16일 이후 추가 확진 사례가 나오지 않았습니다.

한편, 해당 지역을 방문한 뒤 에볼라 바이러스에 감염된 미국인 2명이 현재 해외에서 치료를 받고 있습니다. 미국인 의사 1명은 양성 판정을 받아 독일에서 치료 중이고, 또 다른 고위험 접촉자 1명은 모니터링을 위해 체코로 이송됐습니다.

마코 루비오 미 국무장관은 21일 소셜미디어 엑스(X) 게시물을 통해 "안드레이 바비시 체코 총리와 에볼라 발병 지역에서 후송된 미국인을 돌보고 있는 프라하의 모든 의료진에게 감사드린다"고 밝혔습니다. 이어 "체코의 도움에 깊이 감사한다"고 덧붙였습니다.

미 국무부는 21일 에볼라 바이러스와 관련한 새로운 항공편 제한 조치를 발표했습니다. 이 지침에 따라, 최근 콩고민주공화국과 우간다, 남수단을 방문한 사람이 탑승한 미국행 항공편은 모두 검역을 위해 워싱턴 덜레스 국제공항에 착륙해야 합니다.

VOA 뉴스

This item is part of

Forum

XS
SM
MD
LG