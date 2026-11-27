미국의 연중 최대 쇼핑 행사 중 하나인 ‘블랙프라이데이(Black Friday)’가 돌아왔습니다. 주요 유통업체들이 대규모 할인 행사에 나선 가운데, 높은 물가와 생활비 부담에도 미국 소비자들의 연말 소비액은 지난해보다 늘어날 것으로 전망됩니다.



블랙프라이데이란?

블랙프라이데이는 미국의 추수감사절 다음 날인 금요일에 열리는 대규모 할인 행사입니다. 올해는 11월 27일입니다. 미국에서는 이날을 크리스마스와 연말 쇼핑 시즌의 본격적인 시작으로 여깁니다.

블랙프라이데이라는 명칭은 1950~60년대 미국 필라델피아에서 추수감사절 다음 날 몰려드는 인파와 교통 혼잡을 묘사하기 위해 경찰이 사용한 데서 유래한 것으로 알려져 있습니다. 이후 유통업계에서는 회계 장부에서 적자를 붉은색으로, 흑자를 검은색으로 표시하는 관행에 빗대어 블랙프라이데이에 긍정적인 의미를 부여했습니다.

최근에는 온라인 할인 행사인 ‘사이버 먼데이(Cyber Monday)’까지 이어지면서 추수감사절부터 닷새간 대규모 쇼핑 행사가 진행됩니다.

블랙프라이데이에 소비자들이 주로 구매하는 상품은?

전자제품과 의류, 장난감, 가전제품, 생활용품 등이 대표적입니다. 미국 ‘CNN’ 방송의 쇼핑 정보 서비스인 ‘CNN 언더스코어드’는 27일 블랙프라이데이를 맞아 주목할 만한 할인 상품 148개를 선정해 소개했습니다. 애플과 닌텐도 등 유명 전자제품 브랜드의 상품부터 주방용품과 생활용품, 운동화, 겨울 외투, 난방기 등 다양한 상품이 포함됐습니다.

미국소매협회(NRF)가 이달 19일 발표한 설문조사에 따르면 올해 연말 선물로 의류와 패션 소품을 구매할 계획이라는 응답이 45%로 가장 많았고, 상품권이 39%, 장난감이 29%로 뒤를 이었습니다.

소비자들은 크리스마스를 앞두고 가족과 지인들에게 줄 선물을 구매하거나 평소 가격 부담으로 구매를 미뤄왔던 상품을 장만하는 기회로 활용합니다.

‘로이터’ 통신에 따르면 올해도 텔레비전과 장난감, 가구 등에 대한 대규모 할인이 소비를 이끌 것으로 전망되며, 포켓몬 등 수집용 카드와 비디오 게임 관련 상품도 주목받고 있습니다.

올해 블랙프라이데이 소비 규모 전망은?

미국의 데이터 분석업체 ‘어도비’는 올해 블랙프라이데이 당일 온라인 소비액이 지난해보다 9.2% 증가한 129억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 로이터통신에 따르면 앞서 추수감사절 당일인 26일 미국 소비자들의 온라인 소비액은 약 71억 달러로, 지난해보다 10.4% 증가했습니다. 이는 어도비의 당초 전망치인 69억 달러를 웃도는 규모입니다.

미국소매협회는 올해 11월과 12월 연말 소매 판매액이 지난해보다 4.2% 증가한 1조 130억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 또 글로벌 회계·컨설팅업체 ‘딜로이트’가 지난달 소비자 1천200명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 응답자의 87%가 추수감사절부터 사이버 먼데이까지 이어지는 쇼핑 행사에 참여할 계획이라고 답했습니다.

이는 최근 10년 사이 가장 높은 수준입니다. 다만 이 기간 소비자들의 평균 지출 예정액은 624달러로 지난해와 같은 수준이었습니다.

높은 물가에도 소비 늘어나나?

전체 소비액은 증가할 것으로 전망되지만, 소비자들의 경제적 부담은 여전히 큰 상황입니다. 로이터통신은 여러 경제 전망을 인용해 올해 연말 소비액이 지난해보다 4~6% 증가할 것으로 예상되지만, 증가분의 상당 부분은 3.8%에 달하는 물가 상승률에 기인할 것으로 분석했습니다. 소비자들이 지출하는 금액은 늘어나더라도 실제 구매하는 상품의 양은 그만큼 늘어나지 않을 수 있다는 겁니다.

로이터통신에 따르면 플라스틱 등 원자재 가격 상승도 상품 가격에 부담을 주고 있는데. 미국의 장난감 가격은 올해 들어 13.2% 올랐습니다.

미국소매협회가 이달 실시한 설문조사에서도 소비자의 82%가 상대적으로 저렴한 선물을 구매하는 등 연말 지출 부담을 줄이기 위한 조치를 취하고 있는 것으로 나타났습니다. 또 글로벌 컨설팅업체 ‘커니(Kearney)’의 설문조사에 따르면 중·저소득층 소비자들은 고소득층보다 지출을 줄일 가능성이 높은 것으로 나타났습니다.

VOA 뉴스