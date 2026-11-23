미국 의회 초당적 자문기구인 미중 경제안보검토위원회(USCC)가 북한 등의 불법 가상자산 거래를 차단하지 못하는 홍콩 업체들을 미국 금융망에서 퇴출할 수 있도록 법을 만들라고 의회에 촉구했습니다.

위원회는 지난 18일 공개한 2026년 연례보고서에서 홍콩 내 가상자산 서비스 제공업체(VASP)가 북한과 이란, 러시아의 가상자산 거래를 막지 못할 경우 ‘주요 자금세탁 우려 대상’ 특별조치를 적용하는 입법을 권고했습니다.

보고서는 특히 “미국 은행의 대리계좌 개설과 유지를 금지하는 조치를 포함해야 한다”고 명시했습니다.

대리계좌는 해외 금융기관이나 가상자산 업체가 미국 은행을 거쳐 달러 결제를 처리할 수 있도록 열어 둔 중계 계좌로, 이를 막으면 사실상 국제 달러 금융망 접근이 차단됩니다.

홍콩, 북한 탈취 가상자산 세탁과 제재 회피 거점으로 지목

위원회는 홍콩이 중국의 지원 아래 북한과 러시아, 이란의 제재 및 수출 통제 회피를 돕는 핵심 거점으로 기능하고 있다고 지적했습니다.

글로벌 금융 중심지라는 위상과 느슨한 법인 등록 규정, 그리고 비유엔 제재를 이행하지 않겠다는 홍콩 지도부의 태도가 맞물리면서 수십억 달러 규모의 불법 거래가 이뤄지고 있다는 분석입니다.

보고서는 홍콩을 거친 대표적인 불법 활동으로 북한을 대신한 탈취 가상자산 세탁과 북한의 석유 구매, 러시아의 우크라이나 전쟁용 이중용도 부품 조달, 러시아와 이란의 원유 판매 지원 등을 꼽았습니다.

실제로 존 리 홍콩 행정장관은 지난 2022년 대러 다자 제재를 이행하지 않겠다고 공개적으로 밝혔으며, 위원회는 “이런 기조가 다른 비유엔 제재에도 마찬가지로 적용되는 것으로 보인다”고 평가했습니다.

또한 제재 대상에 오른 회사를 빠르게 해산한 뒤 법인 설립 대행업체를 통해 같은 주소에 새 유령회사를 세우는 수법이 흔해 개별 기업을 겨냥한 기존 제재가 이른바 ‘두더지 잡기’에 그치고 있다고 지적했습니다.

중국 본토는 금지하고 홍콩은 묵인…커지는 가상자산 제재 우회망

보고서는 중국이 본토에서는 2021년 이후 가상자산 거래와 채굴을 사실상 금지하면서도 홍콩에는 디지털 자산 산업 육성을 묵인하며 일종의 시험대로 활용하고 있다고 분석했습니다.

홍콩은 2020년 이후 올해 2곳을 포함해 모두 13개 가상자산 거래소에 정식 영업 면허를 내줬고 올해는 홍콩달러 연동 스테이블코인 발행 면허도 처음 발급했습니다.

위원회는 중국이 홍콩의 가상자산 산업을 묵인함으로써 국제 결제망을 바꿀 수 있는 기술에 대비하는 동시에 제재 회피와 자금세탁의 핵심 수단을 확보하고 있다고 평가했습니다.

실제 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN) 자료에서도 2024년 적발된 90억 달러 규모의 불법 이란 자금 결제 중 절반이 넘는 48억 달러가 홍콩 기반 업체를 통해 처리됐으며 이란이 원유 판매 대금을 홍콩 가상자산 업체를 통해 세탁하고 있다는 점이 확인됐습니다.

미 재무부 기존 권한 넘어 의회 입법으로 홍콩 겨냥

미 재무부는 현재도 애국법 311조에 따라 해외 금융기관이나 특정 거래를 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정해 미국 대리계좌 이용을 막을 수 있습니다.

실제로 재무부는 지난 2016년 북한을 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정한 데 이어, 지난해에는 북한 탈취 가상자산 세탁에 연루된 캄보디아 후이원 그룹에도 같은 조치를 적용한 바 있습니다.

위원회는 기존 행정부 제재 권한에 더해 홍콩 내 가상자산 업체들을 직접 겨냥한 의회 차원의 입법으로 제재 우회 통로를 원천 차단해야 한다고 강조했습니다.

VOA 뉴스