마코 루비오 미국 국무장관을 비롯한 미국 고위 당국자들이 지난 한 주간 미 전역에서 잇따라 발생한 기술 서비스 장애의 배후에 조직적인 사이버 공격이 있을 가능성을 배제했습니다.

당국자들은 이번 사건들이 적대 세력이나 외국 정부와 연계되었다는 증거가 없다고 밝혔습니다.

이번 전산 장애는 항공사, 은행, 정부 기관 등 주요 서비스에 타격을 주며 미국의 기반시설 회복력에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 필리핀 순방에 동행했던 루비오 국무장관은 현지 기자들에게 "우리는 조직적인 공격을 받고 있지 않다"라고 말했습니다. 이어 "국민이 긴장하고 불안해하고 있다는 점”을 인정하면서도 이번 장애들은 "서로 아무런 관련이 없다"고 밝혔습니다.

이번 장애는 마이크로소프트(MS)와 미 전역의 항공기 운항을 중단시킨 연방항공청(FAA), 유나이티드 항공, 그리고 JP모건 체이스를 비롯한 주요 은행들에서 발생했습니다.

지난 17일에는 애플의 서비스와 국가안보국(NSA)의 기밀 내부 네트워크도 장애를 겪었습니다. 루비오 장관은 정부의 평가 결과 각 사건에는 별개의 원인이 있다고 말했습니다.

루비오 장관은 "우리가 확보한 모든 지표에 따르면, 이 개별 사건은 모두 사이버 범죄자나 적대 세력, 혹은 다른 국가들과 전혀 무관한 각자의 원인과 설명이 존재한다"고 밝혔습니다.

필리핀 방문 중 기자들과 만난 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 크고 강력한 국가에서는 이런 일이 일어날 수 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 지난 17일 "그게 인생”이라면서, “크고 강하며 많은 돈을 가진 나라에서는 이런 일들이 벌어지기 마련이다. 괜찮다"고 말했습니다.

JD 밴스 미 부통령은 미국인들에게 비상사태에 대비할 것을 촉구하면서도 공포에 빠지는 것은 경계하면서, 정부는 중대한 위기가 임박했다고 보지 않는다고 밝혔습니다.

밴스 부통령은 16일 공개된 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "우리는 어떤 위기가 닥쳐오고 있다고 보지 않고 있다”며, “하지만 모든 상황에 대비는 해야 한다"고 말했습니다.

마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 이번 장애의 주된 원인이 최신 기술을 수용하기에는 역부족인 노후화된 컴퓨터 인프라 때문이라고 말했습니다.

멀린 장관은 지난 17일 CNBC와의 인터뷰에서 "그들이 내놓는 일부 신기술을 아주 오래된 컴퓨터 시스템에 도입하다 보니 시스템에 과부하가 걸리는 것으로 보인다"며 "이는 사이버 공격과는 무관하며, 신기술이 계속 도입됨에 따라 앞으로도 이런 현상을 더 많이 겪게 될 것으로 생각한다”고 말했습니다. 이어 "사이버 공격이 아니라고 98% 확신할 수 있다"고 덧붙였습니다.

제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장은 정보기관들이 적대국들의 조직적인 작전 증거를 찾지 못했다는 다른 정부 당국자들의 견해에 동의했습니다.

클레이턴 국장은 17일 폭스 비즈니스 인터뷰에서 "조직적인 사이버 공격의 징후는 보이지 않는다"며 "국가가 배후라는 징후도 없다"고 밝혔습니다.

션 더피 교통부 장관은 지난 17일 공화당 상원의원들을 만나 미국의 항공 교통관제시스템을 개편하기 위한 500억 달러의 추가 예산 투입을 촉구했습니다.

그는 지난 13일 4시간 넘게 이어진 연방항공청(FAA)의 미 전역 항공기 이륙 금지조치로 사흘간 1만 8,000편 이상의 항공편이 결항한 이후 추가 예산을 요청했습니다.

이런 가운데 연방 당국은 기술적 결함에 대한 조사를 계속하는 동시에 미국 핵심 기반 시설의 회복력을 점검하고 있습니다.

당국은 이번 항공 대란이 아칸소주의 한 시설에 새로 설치된 네트워크 공유장치 라우터와 연관된 것으로 보고 있지만, 조사관들은 근본적인 기술적 결함을 계속 조사하고 있습니다.

VOA 뉴스