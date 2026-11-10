미·러·우크라 2월 이후 첫 3자회담...종전 해법 모색

우크라이나와 러시아, 미국 대표단이 10일 아부다비에서 회담을 시작했습니다. 지난 2월 이후 처음 열리는 3자 평화 협상입니다. 미국 대표단 가운데 한 명은 최근 몇 주간 양측과 접촉한 결과 “차이가 좁혀졌다”고 밝혔습니다.

회담을 시작하면서, 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 특사는 남아 있는 이견을 해소하기 위한 “몇 가지 좋은 구상”을 미국이 갖고 있다고 말했습니다.

쿠슈너 특사는 “우리는 지금까지 효과가 있었던 것을 받아들이고, 무엇이 실패했는지, 왜 우리가 이런 상황에 놓이게 됐는지를 파악하려 한다”고 밝히고 “그리고 앞으로 수십 년, 아니 수백 년 동안 평화로 이어질 새로운 틀을 마련하기 바란다”고 말했습니다. 러시아 국영 통신사 리아 노보스티에 따르면 10일 회담은 약 4시간 가까이 진행됐으며, 대표단은 11일 다시 만날 예정입니다.

회담 하루 전 백악관에서 기자들과 만난 트럼프 대통령은 미국 당국이 전쟁 종식에 대한 “매우 강한 의지”를 감지했다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 양측 모두 “싸움에 지쳐 있다”고 말했습니다.

미국, 협상 접근 방식 제시

쿠슈너 특사는 9일 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 “이번 과정의 중요한 부분은 모든 당사자가 전쟁 이후의 상황에 관해 진지하게 생각하기 시작하도록 독려하는 것”이라고 밝혔습니다. 쿠슈너 특사는 러시아와 유럽 국가들이 궁극적으로 자신들에게 영향을 미치는 안보 체제에 관해 직접 논의할 필요가 있다고 말했습니다.

미국 고위 당국자는 9일 기자들과 전화 회견을 통해, 미 당국이 러시아에 우크라이나에 대한 미국의 안보 보장을 수용할 것을 요청했다고 밝혔습니다. 이는 북대서양조약기구(NATO∙나토)의 상호방위 공약을 모델로 한 것입니다. 이 당국자는 양측이 영토 문제에서 비공개적으로 “약간의 유연성”을 보였다고 말했습니다. 그러나 전후 안보 체제가 어떤 모습이 될지 알기 전까지 양측이 국경 문제에 합의하기는 어려울 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

프랑스 파리에서는 마코 루비오 국무장관이 10일 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 계기로 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 만났습니다. 국무부에 따르면 양측은 전쟁 종식 노력과 우크라이나의 에너지 회복력, 국방 협력 관계에 관해 논의했습니다.

루비오 장관은 9일 기자들에게, 유럽 국가들을 직접 협상에 참여시키는 것이 “궁극적”으로는 긍정적일 것이라면서도 “아직 갈 길이 멀다”고 말했습니다.

양측 입장 차이 여전히 커

루스템 우메로우 우크라이나 수석 협상 대표는 개회 발언에서 “우리 국민은 이 전쟁이 끝나기를 기다리고 있다”고 말했습니다.

러시아 측 수석 협상 대표인 블라디미르 메딘스키 크렘린궁 보좌관은 러시아 협상팀이 “규모가 커지고 더욱 전문화됐다”고 대표들에게 말했습니다. 그러면서 이번 회담이 “평화를 향한 길에서 진전을 이루는 계기가 되기를” 바란다고 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 덴마크 방송 DR과의 인터뷰에서, 전투를 가장 빠르게 끝내는 방법은 현재 전선을 따라 교전을 중단하고 협상으로 넘어가는 것이라고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 텔레그램에 올린 발언에서 “푸틴이 휴전을 원하지 않고 ‘아니다, 나는 포괄적인 계획을 원한다’고 말한다면, 이것은 단지 그가 전쟁을 멈출 생각이 없다는 뜻”이라고 밝혔습니다.

반면 모스크바 당국자들은 더 큰 틀의 문제부터 먼저 해결해야 한다고 말합니다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 기자들에게, 전쟁 자체를 다루기에 앞서 유럽의 미래 안보 체제에 합의하는 것이 “전적으로 합리적”이라고 말했습니다. 러시아 대표단의 한 소식통은 로이터 통신에, 우크라이나 전쟁 종식은 유럽 대륙의 새로운 안보 질서라는 “주요 목표에 종속된 문제”라고 밝혔습니다.

우크라이나 대표단과 가까운 한 인사는 양측이 가까운 시일 내 대규모 포로 교환을 실시하기로 10일 합의했다고 우크라인스카 프라우다에 밝혔습니다.

계속되는 공습

협상이 시작된 가운데 러시아는 우크라이나에 대한 공습을 계속했습니다.

우크라이나 당국은 러시아의 야간 공습으로 빈니차 지역에서 최소 2명이 사망했다고 밝혔습니다. 러시아군이 우크라이나 10개 지역을 공격하면서, 주요 전력 변전소 5곳이 피해를 봤습니다.

세르히 코레츠키 우크라이나 총리는 키로보흐라드와 빈니차, 드니프로페트로우스크, 폴타바 지역의 변전소들이 공격을 받았다고 텔레그램을 통해 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 밤사이 러시아가 드론 162대와 탄도미사일 1기를 발사했다고 집계했습니다.

이와 별도로, 러시아 당국은 우크라이나 드론 155대를 방공망으로 요격했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스