미 상원 민주당 대표 놓고 슈머·밴 홀런 경쟁

미국 상원에서 다수당을 차지하게 된 민주당이 내년 1월 새 회기가 시작되면 누가 다수당 대표를 맡을지를 결정해야 하는 상황에 놓였습니다.

메릴랜드주 크리스 밴 홀런 상원의원은 12일, 상원 민주당 대표에 출마하겠다고 밝혔습니다. 지난 2017년부터 상원 민주당 대표로 활동해 온 뉴욕주 척 슈머 상원의원에게 도전장을 낸 것입니다.

2016년 당선된 이후 상원의원으로 활동해 온 밴 홀런 의원은 12일 성명을 통해 이번 달 중간선거에서 유권자들은 “노동자들에게 도움이 되지 않는 현재의 상황에서 벗어나 변화를 선택했다”고 말했습니다.

밴 홀런 의원은 “이제 이 순간에 부응하는 것은 우리의 몫이며, 그러기 위해서는 새로운 지도부가 필요하다”고 밝히고 “이것은 특정 한 개인에 관한 것이 아니라 미국 국민의 요구에 응답하는 것”이라고 말했습니다.

슈머 의원은 자신이 다수당 대표가 되기에 충분한 표를 확보할 것으로 확신한다면서, “우리 당내 의원 모임의 미래와 앞으로 해야 할 중요한 일에 관한 어떤 논의도 환영한다”고 밝혔습니다.

슈머 의원은 “새로운 민주당 다수당을 이끌고 미국 국민을 위해 성과를 내기를 기대한다”고 말했습니다.

비공개 투표로 진행되는 선거는 다음 달 실시될 것으로 예상됩니다.

상원 민주당 지도자 자리를 놓고 경쟁이 벌어진 것은 지난 1994년이 마지막이었습니다.

상원 다수당 대표는 다른 의원들보다 앞서 수정안과 동의안을 제안할 수 있는 권한을 비롯해, 다수당의 입법 우선순위를 결정하는 등의 권한과 의무를 갖습니다.

현재 다수당 대표인 공화당의 존 슌 의원은 내년 1월 소수당 대표로 자리를 옮기게 됩니다.

현직 상원의원들과 내년 1월 취임할 일부 당선인은 이미 슈머 의원이나 밴 홀런 의원 가운데 한 명에 대한 지지를 공개적으로 밝혔습니다.

민주당과 함께 활동하는 무소속 버니 샌더스 상원의원은 밴 홀런 의원을 지지하고 있습니다. 샌더스 의원은 슈머 의원이 30년 넘게 당을 위해 열심히 일해 왔다면서도, “이제는 변화가 필요한 때”라고 말했습니다.

미시간주의 압둘 엘사예드 당선인 역시 밴 홀런 의원을 지지하고 있습니다.

민주당과 연대하는 또 다른 무소속 상원의원인 메인주의 앵거스 킹 의원은 슈머 의원을 지지한다고 밝혔습니다.

킹 의원은 “척 슈머 의원은 현대 역사상 가장 성공적인 선거를 이끈 주역 가운데 한 명”이라며 “그러한 성공을 가능하게 한 지도부를 바꿀 이유가 없다고 본다”고 말했습니다.

슈머 의원은 또 네바다주의 캐서린 코르테스 마스토 의원과 재키 로즌 의원, 그리고 이달 선거에서 승리해 상원에 복귀하는 오하이오주의 셰러드 브라운 의원의 공개 지지도 받고 있습니다.

민주당은 당과 함께 하는 무소속 의원 2명을 포함해 상원에서 55대 44의 과반 의석을 확보할 전망입니다. 알래스카주를 대표하는 상원의원 한 석에 대한 결과는 아직 확정되지 않았습니다.

VOA뉴스