미국, 중국 등 원격 접근 차단 위해 첨단 반도체 수출 규정 강화

미국은 16일 중국과 같은 국가들이 제3국 데이터센터에서 사용 중인 미국 기업의 첨단 초지능(SI∙일반적으로 인공지능 혹은 AI로 불리는) 반도체 칩에 원격으로 접근하는 것을 막기 위한 새로운 제한 조치를 발표했습니다.

미국 상무부는 성명에서 “클라우드 컴퓨팅과 초지능(SI) 인프라의 급속한 발전으로 미국의 수출 제한 대상 국가 밖에 있는 데이터센터를 포함해, 원격으로 첨단 미국산 컴퓨팅 역량에 접근하는 것이 점점 더 가능해지고 있다”고 밝혔습니다.

새 규정은 미국의 무기 금수 조치 대상인 20여 개 국가에 상당한 규모의 컴퓨팅 역량을 원격으로 제공하는 데이터센터를 대상으로 하며, 해당 첨단 칩의 수출과 재수출, 역내 이전을 제한합니다.

이들 국가에는 중국 외에도 쿠바와 이란, 북한, 러시아 등이 포함됩니다.

새 규정은 또 브라질과 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국에 대한 수출과 이전 관련 조항도 추가했습니다.

미국 정부 당국자들은 인공지능 모델 개발에서 미국이 우위를 확보할 수 있도록 하는 한편, 가장 첨단화된 반도체 칩에 대한 접근을 제한하기 위해 노력해 왔습니다.

이번 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 예정인 가운데 나왔습니다.

또한 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심되는 여성과 혼외 관계를 맺었다는 의혹이 제기된 뒤 지난주 사임한 데 이은 것이기도 합니다.

중국은 황 CEO와 관련된 간첩 공작에 관여했다는 의혹을 부인했습니다.

취재기자들이 트럼프 대통령에게 시 주석과의 회담에서 해당 간첩 의혹을 제기할 것인지 묻자, 트럼프 대통령은 16일 “그럴 수도 있다. 이야기할 수도 있다”고 답했습니다.

트럼프 대통령은 또 해당 여성이 스파이인지 자신은 알지 못한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “보통 이런 일이 벌어지면 중국에서 온 아름다운 여성이 미국에 들어올 때마다 사람들이 그 여성을 스파이라고 말한다”며 “그 여성이 실제로 스파이였는지 전혀 모르겠다. 정말 모른다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 황 CEO가 최고경영자로 복귀하는 것도 개의치 않을 것이라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 “그렇게 되는 것을 분명히 반대하지 않을 것”이라며 “그는 복귀할 수 있다. 그가 돌아오기를 바라는 사람들이 많이 있다”고 말했습니다.

VOA 뉴스