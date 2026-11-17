범미보건기구(PAHO)는 17일 미국과 멕시코, 볼리비아에서 홍역 바이러스가 1년 넘게 지속적으로 확산됨에 따라 이들 국가가 홍역 퇴치국 지위를 상실했다고 밝혔습니다.

범미보건기구는 역내 국가들에게 백신 접종률을 높이고, 과거 홍역 확산을 막는 데 효과가 있었던 방법을 활용해 발병 사례를 조기에 발견하고 확산을 차단하는 데 집중할 것을 촉구했습니다.

하르바스 바르보사 범미보건기구 사무국장은 성명에서 “홍역 퇴치국 지위를 상실하는 것은 단순히 공중보건상의 지위를 잃는 것 이상의 의미가 있다”며 “이는 바이러스가 장기간 전파돼 가족과 지역사회가 예방 가능한 질병과 입원, 사망의 위험에 노출됐다는 뜻”이라고 밝혔습니다.

범미보건기구에 따르면 올해 미주 지역에서는 5만8천 건이 넘는 홍역 확진 사례가 보고됐습니다. 지난해 1만2천800건과 비교해 크게 늘어난 수치입니다. 이 가운데 약 5천400건은 미국에서 발생했습니다.

세계보건기구(WHO)의 미주지역 산하 기구인 범미보건기구는 역내 국가들의 홍역 퇴치 여부를 결정합니다.

미국은 지난 1월 세계보건기구에서 탈퇴했지만, 범미보건기구 회원국 지위는 유지하고 있으며 역사적으로 이 기구의 최대 공여국입니다. 미국 행정부가 의회에 제출한 2027회계연도 예산안에는 범미보건기구에 대한 미국의 지원을 전면 중단하는 방안이 담겼지만, 최종 결정권은 의회에 있습니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 17일 성명에서 CDC와 다른 연방 보건기관들이 “홍역 발병을 막고 미국인을 보호하며 홍역 퇴치국 지위를 회복하기 위해 전념하고 있다”고 밝혔습니다.

CDC는 홍역과 볼거리, 풍진을 예방하는 혼합 백신인 MMR 백신의 접종을 권장하고 있으며, 발병 위험이 높은 지역을 파악하기 위해 지역사회와 협력할 것이라고 밝혔습니다.

에리카 슈워츠 CDC 국장은 성명에서 “우리는 바이러스 전파가 어디에서 일어나고 있는지 알고 있으며, 해당 지역사회에 백신 접종이 이뤄지도록 주와 지방 보건당국에 1억 달러를 지원했다”고 밝혔습니다. 또 “퇴치국 지위를 잃었다고 해서 과학적 근거에 기반한 접근을 포기하는 것은 아니며, 이는 발병을 차단하는데 계속 집중한다는 의미”라고 말했습니다.

CDC는 신종 코로나바이러스 대유행 초기 아동의 예방접종률이 급격히 하락한 사실도 확인했다고 밝혔습니다. 유치원생의 MMR 백신 접종률은 95.2%에서 92.7%로 떨어졌습니다.

멕시코의 보건 당국자들도 17일 발병 확산을 차단하기 위한 공조 노력과 함께 백신 접종률을 높이는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.

라파엘 리카르도 발데스 바스케스 멕시코 보건부 인구보건·복지정책 담당 차관은 기자들에게 홍역 백신이 “우리가 가진 가장 효과적인 보호 수단”이라며, 멕시코는 수십 년 만에 최대 규모의 백신 접종 캠페인을 진행하고 있다고 말했습니다.

그는 멕시코에서 지난 2월 홍역 환자가 급증했지만, 이후 전국의 확진자 수는 90% 감소했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스