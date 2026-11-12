미 법무부 “북한 탈취 가상자산 27억 달러 동결”…신종 해킹 수법도 공개

미국 정부가 민간 가상자산 업체들과 공조해 북한이 탈취한 가상자산 가운데 27억 달러 이상을 동결했다고 밝혔습니다.

미 법무부는 12일 발표한 보도자료에서 북한 정권이 가상자산 탈취 수익을 불법 무기 프로그램 자금으로 활용하고 있다며 이같이 밝혔습니다.

법무부와 연방수사국(FBI)에 따르면 북한 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'는 지난달 29일경 가상자산 거래소 바이낸스를 해킹해 60억 달러가 넘는 자산을 탈취했습니다.

미 법무부는 사건 발생 직후 가상자산 서비스 업체 등 민간 부문과 긴밀히 협력해 탈취 자금의 절반에 가까운 27억 달러 이상을 신속히 동결하고, 이 중 12억 달러 이상에 대해서는 법원으로부터 압류 또는 처분 제한 승인을 확보했다고 밝혔습니다.

북한 해커들이 가상자산 브리지와 믹서, 거래소 등을 이용해 남은 자금을 세탁하려 하고 있어, 미 당국은 추가 자금 추적과 동결·몰수 절차를 계속 진행하고 있습니다.

법무부는 이와 별도로 북한 해커들이 '페이스스틸러(FaceStealer)'라고 불리는 사회공학적 해킹 수법을 통해 지난 18개월 동안 4억 달러 이상의 가상자산을 탈취했다고 밝혔습니다.

법무부는 ‘사파이어 슬리트(Sapphire Sleet)’, ‘언씨1069(UNC1069)’, ‘데인저러스 패스워드(Dangerous Password)’, ‘크립토코어(CryptoCore)’, ‘APT38(Advanced Persistent Threat 38)’, ‘블루노로프(BlueNoroff)’, ‘스타더스트 천리마(Stardust Chollima)’ 등의 이름으로 알려진 북한 해커들이 이 수법을 사용했다고 설명했습니다.

이 수법은 해킹으로 탈취한 피해자 지인의 계정으로 화상회의 초대장을 보내 피해자를 유인한 뒤, 미리 녹화해 둔 피해자 지인의 영상이나 업계 유명 인사의 딥페이크 영상을 재생해 상대방을 속이는 방식입니다.

해커들은 화상회의 도중 음성이 들리지 않는다는 등의 가짜 기술적 오류를 만들어 피해자에게 해결 방법을 안내하고, 이 과정에서 악성 프로그램을 설치하도록 유도했습니다.

감염된 컴퓨터에서는 가상자산과 계정 정보 등을 빼내거나 피해자가 접근할 수 있는 다른 컴퓨터 시스템을 공격할 수 있습니다.

특히 북한 해커들은 가상자산이나 블록체인 업계 종사자뿐 아니라 오픈소스 소프트웨어 개발자들도 공격 대상으로 삼았다고 미 법무부는 밝혔습니다.

이를 통해 피해자들이 관리하는 소프트웨어 저장소 계정에 접근하고, 소프트웨어 공급망을 공격하려 한 것으로 보인다고 설명했습니다.

FBI는 이번 수사 과정에서 페이스스틸러 피해자들의 웹캠 영상 900개 이상을 압수했습니다.

미 법무부는 북한 정권이 대규모 가상자산 탈취 수익을 불법 무기 프로그램에 사용하고 있다며, 관련 자금 추적과 차단 활동을 계속하겠다고 밝혔습니다.

VOA뉴스