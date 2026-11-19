덴마크 의회가 19일 미국과 그린란드와의 안보협정을 만장일치로 승인했습니다. 이에 따라 북극에 위치한 그린란드에서 미국의 군사적 주둔을 확대할 수 있는 길이 열렸습니다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 통제권 확보 요구로 수개월간 이어진 긴장도 완화될 것으로 보입니다.

덴마크 의회는 찬성 109표, 반대 0표로 관련 협정을 통과시켰습니다. 앞서 이달 초 그린란드 의회도 이 협정을 승인했습니다.

협정에 따라 미국은 군사기지 2곳을 새로 설치하고, 현재 추진 중인 ‘골든돔(Golden Dome)’ 미사일 방어체계를 배치할 수도 있습니다. 동시에 덴마크의 주권과 그린란드 주민들의 자결권을 재확인했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 이번 표결을 환영하며, 협정이 "우리 모두를 더욱 안전하고 강하게 만들고, 안보를 한층 강화할 것"이라고 밝혔습니다.

루비오 장관은 19일 소셜미디어 엑스(X)에 "이번 협정은 미국과 덴마크, 그린란드 간 방위 협력 관계를 현대화하고, 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들의 국가안보를 강화할 것"이라고 밝혔습니다. 이어 "앞으로 더 많은 협력이 이뤄지기를 기대한다"고 덧붙였습니다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리도 협정 비준을 환영했습니다.

프레데릭센 총리는 페이스북에 "오늘은 중요한 날"이라며 "쉽지 않은 과정이었다"고 밝혔습니다.

옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리는 이번 협정이 수개월간 불확실성을 겪어온 그린란드 주민들에게 안도감을 주기를 바란다고 밝혔습니다.

닐센 총리는 "우리는 어려운 시기를 겪었으며, 그동안 이곳의 많은 주민이 우리나라와 우리의 미래에 대해 우려해 왔다"고 말했습니다. 이어 "오늘의 결정이 더 큰 평온과 안정감을 가져오는 데 도움이 되기를 바란다"고 밝혔습니다.

예페 브루스 덴마크 국방장관은 미국과 덴마크, 그린란드, 세 나라가 미국의 군사기지 2곳에 대한 구체적인 계획을 마련하고, 국가안보를 이유로 그린란드에 대한 외국인 투자를 심사하는 법안 작업에도 착수할 것이라고 밝혔습니다.

브루스 장관은 로이터통신에 "이제 미국도 이 두 지역의 사용 목적과 운영 방식에 관해 좀 더 구체적인 계획을 제시하기 시작할 것으로 기대한다"고 말했습니다.

미국과 덴마크, 그린란드는 지난 9월 이번 협정에 서명했습니다.

앞서 트럼프 대통령이 광물 자원이 풍부한 그린란드를 확보하고 싶다는 뜻을 거듭 밝히고, 이를 위해 군사력이나 경제적 압박을 사용할 가능성도 배제하지 않으면서 수개월간 외교적 긴장이 이어졌습니다.

이번 협정은 덴마크가 필요한 절차를 모두 마쳤다는 사실을 미국 정부에 공식 통보하면 발효됩니다. 향후 그린란드가 독립하더라도 협정은 계속 효력을 유지하게 됩니다.

인구 약 5만 7천 명의 그린란드는 덴마크령 자치 지역으로, 북미와 유럽 사이에 위치한 전략적 요충지입니다.

VOA 뉴스