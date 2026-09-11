트럼프 대통령, 9·11 25주기 추모사 "우리 모두 뉴욕 시민…테러와 싸워 승리해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 9·11 테러 25주기를 맞아 당시 모든 미국인이 한 가족처럼 단결했다며 희생자들을 결코 잊지 않겠다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또 현재의 테러 위협에도 강하고 현명하게 맞서 반드시 승리해야 한다고 강조했으며, 피트 헤그세스 전쟁부 장관은 이를 이란과의 전쟁에 연결했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 전쟁부 청사, 펜타곤에서 열린 9·11 테러 25주기 추모식에 참석해 희생자들을 기리고 테러 위협에 맞선 미국의 단결과 힘을 강조했습니다.

트럼프 대통령은 테러 직후의 참혹한 나날에 미국의 진정한 정신이 나타났다며 “그날 우리 모두는 뉴요커였고 한 가족이었다”고 말했습니다.

또 펜타곤에서 숨진 184명을 비롯해 뉴욕 세계무역센터와 펜실베이니아에서 희생된 사람들을 추모하고 유가족들에게 미국의 변함없는 애도와 지지를 전했습니다.

트럼프 대통령은 소방관과 경찰관, 구조대원뿐 아니라 납치범들에게 맞서 싸운 유나이티드항공 93편 탑승객들의 용기도 기렸습니다.

이어 미국은 9·11 테러를 결코 잊지 않을 것이며 그것이 오늘날에도 테러 세력과 싸우는 이유라고 밝혔습니다.

그러면서 “우리에게 선택의 여지는 없고 오직 승리만 있을 뿐”이라며 “미국은 강하고 현명해야 하며 싸워서 이겨야 한다”고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 또 연설 후반부에서 현재 진행 중인 이란과의 전쟁을 거론하며 미국을 위협하는 세력에 맞서 반드시 승리해야 한다고도 말했습니다.

트럼프 대통령에 앞서 연설한 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관도 9·11 이후 시작된 테러와의 싸움이 현재까지 이어지고 있다며 이란과의 전쟁을 직접 언급했습니다.

헤그세스 장관은 지난 6개월 동안 미국이 자신이 세계 최대의 테러지원국이라고 지목한 이란에 큰 타격을 가했다고 밝혔습니다.

또 이란 정권이 수십 년 동안 미국인을 겨냥한 테러 공격을 지원해 왔다고 주장하며, 미국은 이란이 핵무기를 보유하지 못하도록 할 것이라고 강조했습니다.

그러면서 테러 세력이 미국 안팎에서 미국인을 위협하고 있다면서 자유를 지키기 위해서는 끊임없는 경계가 필요하다고 말했습니다.

9·11 테러 당시 조지 W. 부시 행정부의 국가안보보좌관이었던 콘돌리자 라이스 전 국무장관도 이날 추모식에 참석했습니다.

라이스 전 장관은 당시 정부 당국자들이 공격을 막을 수 있을 만큼 위험의 본질을 제때 파악하지 못했다며, 유가족과 미국이 겪은 고통에 깊은 개인적 회한을 느낀다고 밝혔습니다.

그러면서 북대서양조약기구, NATO가 창설 이후 처음으로 회원국 한 나라에 대한 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하는 집단방위 조항을 발동했다며 미국을 도운 동맹국들에 감사를 표했습니다.

이날 행사에서 연설한 댄 케인 미 합참의장은 화염과 연기 속으로 뛰어들어 다른 사람들을 구한 구조대원들과 테러범들에게 맞선 93편 탑승객들이 미국인의 용기를 보여줬다고 말했습니다.

뉴욕 세계무역센터가 있던 자리에서도 유가족들이 희생자들의 이름을 낭독하는 공식 추모식이 열렸습니다.

JD 밴스 부통령과 빌 클린턴, 조지 W. 부시, 바락 오바마, 조 바이든 전 대통령이 참석했지만 정치 지도자들의 공식 연설은 진행되지 않았습니다.

올해 추모식에서는 공격과 건물 붕괴 시각을 기리는 기존 여섯 차례의 묵념에 더해, 현장의 유독성 먼지 등에 노출된 뒤 관련 질환으로 숨진 사람들을 위한 일곱 번째 묵념이 처음 추가됐습니다.

또 다른 추모 장소인 펜실베이니아 섕크스빌의 93편 국립추모공원에서도 납치범들에게 맞서다 숨진 탑승객과 승무원 40명을 기리는 행사가 열렸습니다.

미국은 9·11 테러 희생자 2천977명을 추모하기 위해 매년 9월 11일을 애국자의 날이자 국가 봉사·추모의 날로 기념하고 있습니다.

VOA 뉴스