9·11 테러 25주기를 맞아 전 세계가 안보 대비 태세를 재점검하고 있습니다. 미국의 안보 싱크탱크 헤리티지재단의 제임스 카라파노 박사는 글로벌 대테러 전략의 사각지대를 진단했습니다. 안보 당국이 과거 9·11과 같은 상업용 항공기 테러 방어에는 막대한 자금을 투입하면서도, 정작 현실로 다가온 드론과 공공 인프라 위협은 심각하게 과소평가하고 있다는 경고입니다. 제임스 박사를 화상으로 만났습니다.

앵커) 우리는 폭력적 극단주의 네트워크가 최근 몇 년 동안 탈중앙화된 세포 조직에서 초국가적 프랜차이즈로 크게 적응해 온 것을 보아왔습니다. 오늘날 미국과 그 동맹국들이 직면한 주요 글로벌 대테러 위협을 어떻게 평가하십니까?

카라파노 박사) 저는 심각하다고 생각합니다. 거기에는 국내적 이유와 초국가적 이유가 모두 있습니다. 만약 여러분이 미국의 주요 우려 국가들, 특히 러시아, 이란, 그리고 중국에 대해 본다면, 우리가 세 나라 모두에서 실제로 보고 있는 것은, 특히 우크라이나와 이란에서의 전쟁들의 교훈인데, 그것은 미국과의 직접적인 물리적 전쟁은 매우 어렵고 매우 복잡하다는 점입니다. 그래서 우리는 더 많은 하이브리드전, 정치전, 경제전을 보게 될 가능성이 높으며, 그런 국가들이 그것의 직접적이거나 간접적인 후원자가 될 것으로 봅니다. 그래서 저는 그것이 우리가 보게 될 글로벌 환경의 미래라고 생각합니다.



우리는 또 종종 미국과 다른 곳들에서 조직화된 정치적 폭력으로 실행화되는 국내외 정치적 행동주의 네트워크를 갖고 있습니다. 그리고 또, 많은 돈이 있습니다. 의도적이든 의도적이지 않든 NGO들로부터, 때로는 정부들로부터 나온 돈이 이들 네트워크 안에서 떠돌아다니고 있습니다. 사람들은 그것이 무엇에 사용되고 있는지조차 모를 수도 있는 돈이며, 그것은 외톨이 늑대들에게 영감을 주거나 실제로 훈련을 제공하거나, 혹은 그것을 위한 지원 활동을 제공하고 있습니다.

그래서 저는 이것들을 지속적인 위협으로 봅니다. 오늘 비가 오지 않을 수도 있고 내일 홍수가 나지 않을 수도 있는 것과 같습니다. 하지만 여러분이 홍수 지역에 살고 있거나 사막이 아닌 다른 어떤 곳에 살고 있다면, 진지해져야 하고 이런 일들을 예상해야만 합니다.

대응은 두 가지 방식입니다. 하나는 분명하게, 기초적인 인프라 보호와 공공 안전을 보장하는 데 실질적인 노력을 기울여야 합니다. 그러나 다른 한편으로는, 이것을 다루는 가장 좋은 방법은 선제적이 되는 것이며, 어떠한 형태의 조직화된 정치적 폭력에든 자금을 지원하는 조직들을 방해하고 격하시키고 해체하는 것입니다.

앵커) 그렇다면 대테러 전략 관점에서, 정부는 국가가 후원하는 위협 감시와 탈중앙화된 외톨이 늑대형 폭력적 극단주의 사이에서 자원을 어떻게 배분해야 할까요?

카라파노 박사) 그것은 대답하기 어려운 질문입니다. 왜냐하면 둘 모두 상당한 파괴와 혼란을 만들어낼 수 있기 때문입니다. 로커비 상공에서의 팬암 103편 폭파 사건이나 9·11 당시 뉴욕시와 국방부에 대한 테러 공격과 같은 것을 생각해보면, 이것들은 제한된 자금을 가진 비국가 후원 단체들에 의해 행해졌지만, 엄청난 글로벌 혼란을 만들어냈습니다. 그렇지 않습니까?

그래서 현실은, 공공 안전 측면에서는 위협의 출처가 무엇이든, 위협에 대응하는 데 집중해야 합니다. 이런 집단들을 추적하는 공세적 측면에서는, 고위험이면서 동시에 중대한 결과를 초래한다고 생각되는 것들에 대한 높은 수준의 노력에 우선순위를 정해야 합니다. 그런 것들이 반드시 많은 강조를 두어야 할 부분입니다.따라서 국가 행위자들이 거기서 많은 비중을 차지할 것입니다. 하지만 더 작은 위협들을 결코 무시할 수 없습니다. 그것을 다루는 가장 좋은 방법은 진정한 중첩된 접근법입니다. 국가 수준과 주 수준, 그리고 지방 수준의 법 집행과 정보 역량이 서로 소통하고 있다면, 동맹국들의 국제적 협조가 서로 소통하고 있다면, 이것들이 위험을 완화하는 데 도움을 주는 방법들입니다. 그것은 인식과 활동의 끊임없는 상태입니다.

앵커) 앞서 조기 탐지와 예방에 대해 강조하셨는데요, 현재 글로벌 대테러 분야에서 가장 큰 사각지대는 어디라고 보십니까?

카라파노 박사) 분명히 많은 주의를 요하는 분야 중 하나는 인프라입니다. 우리는 최근 미국의 수자원 시스템에 대한 몇몇 사이버 공격을 겪었습니다. 수자원 시스템은 악명 높게 취약합니다.

우리는 이전에 공격을 받았던 것들을 강조하고 아직 공격을 받지 않은 것들은 강조하지 않는 경향이 있습니다. 그래서 우리는 상업용 항공 분야 등에서 회복력을 구축하는 데 많은 돈을 투입해 왔습니다. 우리는 드론 공격에 대한 인프라 보호에 대해서는 거의 충분히 하지 못했습니다. 우리는 바로 최근 미국에서 거대한 시험 사례를 겪었습니다. 월드컵 대회 보호에 많은 자원을 투입해야 했습니다. 격추되거나 사람들이 체포되거나 그 밖의 조치가 취해진 드론이 말 그대로 수천 대에 달했습니다. 그렇지 않습니까? 이들 중 많은 것은 심지어 악의적인 행동도 아니었고, 그저 분별없는 사람들이 한 짓이었습니다.

하지만 그것이 또 한 영역입니다. 에너지 인프라 보호의 중요성도 우리는 보아왔습니다. 해저 케이블, 해저 파이프라인, 이것들이 취약 영역들입니다. 전체 해양 시스템도 대단히 중요합니다. 이 문제를 다루는 진정한 최선의 방법은, 위협을 보거나 공격을 받았을 때 돈을 쏟아붓고 나서 안주함에 빠져드는 일종의 사인 곡선 방식보다는, 안정적인 정상 상태의 인프라를 구축하는 것이며 그것이 진정으로 최선입니다.

그것에 대해 가장 좋은 점은 경제적인 측면뿐만이 아닙니다. 주식 시장에 장기적으로 조금씩 투자하며 부를 쌓아가는 사람들과 같습니다. 안보에 지속 가능한 방식으로 장기간에 걸쳐 투자하는 것이 더 강력한 안보 환경을 구축하는 가장 좋은 방법입니다.

앵커) 극단주의 단체들은 급진화와 자금 조달을 위해 인공지능, 암호화된 통신, 온라인 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 사법 당국과 정보 기관들에게 이같은 디지털 우선 전술 대응에 가장 큰 도전은 무엇이라고 보십니까?

카라파노 박사) 그것은 분명히 자금을 추적하는 것입니다. 예를 들어 조직화된 정치적 폭력을 주도하고 있는 초국가적 활동을 본다면, 사람들은 이들 시스템 안으로 엄청난 양의 돈을 퍼붓고 있기 때문입니다. 따라서 자금을 추적할 수 있는 능력을 갖추고 자금의 흐름을 차단하며, 더 중요하게는 그것이 위협의 기소와 차단으로 이어지도록 하는 것입니다. 자금의 사슬을 파악하고, 그 자금 사슬을 네트워크를 무너뜨리기 위한 의도적인 노력과 연결하는 것, 그것이 가장 중요한 부분입니다.

앵커) 중동과 아프리카에 여전히 많은 관심이 쏠려 있고 최근에는 국무부가 쿠바에 대해서도 많은 관심을 기울이고 있는데요. 인도·태평양 지역 같은 다른 지역에서의 테러와 급진화 위협은 어떻게 보십니까? 이런 위험을 완화하는 데 국제적인 정보 공유는 얼마나 중요하다고 보십니까?

카라파노 박사) 정보 공유는 믿을 수 없을 정도로 중요합니다. 넷플릭스에 지금 팬암 103편 폭파 사건에 대한 텔레비전 미니시리즈가 나와 있는데, 조사와 기소뿐만 아니라 사전에 범죄를 차단하는 데 있어 국제적 협력의 필요성을 보여주는 정말 훌륭한 사례입니다. 그것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 이들 위협의 문제점은 거의 어느 곳에서나 급진화가 불쑥 나타날 수 있다는 점입니다. 따라서 아주 최소한의 기본선이 있어야만 합니다. 단지 이것에 대해서만 걱정하거나 저것에 대해서만 걱정하라고 말하기는 대단히 어렵습니다.

하지만 이것이 바로 국제적 협력이 대단히 중요하다고 제가 생각하는 지점입니다. 특히 미국에 있어서 그렇습니다. 미국은 모든 시간에 모든 곳에 존재할 수 없고 모든 것을 다 할 수는 없습니다. 따라서 파트너들과의 협력과 조율에 반드시 의존해야 합니다.

앵커) 마지막으로 국방 당국자들과 정책 입안자들이 지금 당장 과소평가하고 있는 대테러 분야의 결정적인 영역이 있다면 무엇이라고 말씀하시겠습니까?

카라파노 박사) 분명한 것은 드론입니다. 그렇지 않습니까?! 우리는 드론이 테러 방식으로 운용되는 것을 보게 될 것입니다. 테러리스트들에게 자원은 결국 상대적으로 한정돼 있습니다. 그래서 테러리스트들은 예측 가능성을 좋아하고 제대로 해내는 것을 좋아합니다. 두 번째 기회를 얻긴 힘들기 때문입니다. 그래서 사람들은 전술을 모방하고 반복합니다. 우리는 수많은 차량 폭탄을 보았고, 몸에 폭탄을 두른 사람들을 보았으며, 수많은 급조폭발물을 보았습니다. 이것들은 일단 효과가 입증되면 널리 확산되는 관행들입니다.

우리는 상업 공간과 전쟁 공간에서 많은 드론 활동을 보고 있습니다. 이런 것들에 대한 즉각적인 접근이 가능합니다. 우리는 테러 공격에서 드론을 실전 운용하는 모습을 보게 될 것입니다. 그들이 성공하든 성공하지 못하든, 사람들은 그것을 모방할 것입니다. 따라서 저는 그것이 중요한 영역이라고 생각합니다. 드론이 더 많이 확산되고 사람들이 소포를 배달하게 되면서, 우리는 차량 폭탄을 걱정하는 만큼이나 드론 공격을 걱정해야 할 것입니다. 차를 타고 축제 현장 등으로 돌진하는 것을 걱정하는 만큼이나, 드론의 동시 다발적인 사용을 걱정해야 합니다. 이것은 분명히 일어나게 될 일입니다.



VOA 뉴스