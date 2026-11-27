유엔 산하 두 기구는 27일 발표한 공동 보고서에서 앞으로 6개월 동안 전 세계 16개 주요 기아 위험 지역의 식량난이 크게 악화할 것으로 전망했습니다. 특히 아프리카 일부 지역에서는 기근이 발생할 위험이 있다고 경고했습니다.

유엔 식량농업기구(FAO)와 세계식량계획(WFP)은 무력 분쟁과 극단적인 기상 조건, 인도주의 지원 자금 감소가 식량 안보를 위협하는 주요 요인이라고 밝혔습니다.

보고서는 16개 위험 지역 가운데 12곳에서 분쟁과 물가 상승으로 기아 상황이 악화하고 있다고 지적했습니다. 또한 엘니뇨 현상으로 남부 아프리카와 중앙아메리카에서는 가뭄이, 동부 아프리카에서는 홍수가 발생할 위험이 커지고 있다고 밝혔습니다.

보고서는 수단과 남수단, 소말리아, 나이지리아 일부 지역, 예멘을 가장 우려되는 기아 위험 지역으로 꼽았습니다.

수단의 13개 지역과 남수단 일부 지역에서는 기근이 발생할 위험이 있으며, 소말리아 남서부의 바이도아에서는 비상 수준의 기아 상황이 나타나고 있다고 보고서는 밝혔습니다.

아프가니스탄과 아이티, 콩고민주공화국, 팔레스타인 지역도 여전히 우려 수준이 매우 높은 지역으로 분류됐습니다. 다만 2025년 10월 휴전 이후 가자지구의 식량 안보 상황은 개선된 것으로 나타났습니다.

취둥위 식량농업기구 사무총장은 "엘니뇨 현상이 심화하면서 이미 취약한 지역의 농작물과 수확을 위협하고 있으며, 심각한 식량 불안이 발생할 위험도 높아지고 있다"고 말했습니다.

그는 이어 "그러나 최악의 상황이 반드시 발생하는 것은 아니다"라고 덧붙였습니다.

보고서는 16개 위험 지역 가운데 12곳에서 분쟁과 무력 충돌이 여전히 기아를 초래하는 주요 원인으로 작용하고 있다고 지적했습니다.

또한 가장 큰 피해를 입은 5개 지역의 식량 안보와 영양 지원을 위한 인도주의 자금은 2022년부터 2025년 사이 62% 감소했습니다.

루크 린드버그 세계식량계획 사무총장은 "모든 국가에 기근을 역사책 속의 일로 만들자고 촉구해 왔다"며, 이번 보고서는 다음에 기근이 발생할 수 있는 지역이 어디인지 알려주고 있는 만큼 우리의 약속을 실천에 옮겨야 할 때는 바로 지금이라고 말했습니다.

린드버그 사무총장은 분쟁 종식과 충분한 인도주의 지원 자금 확보, 취약한 공동체에 대한 안전한 접근을 촉구했습니다.

그는 "이것은 현장 대응 역량의 문제가 아니라, 세계 지도자들이 단호하게 행동할 정치적 용기를 갖고 있느냐의 문제"라고 말했습니다.

두 유엔 기구는 16개 기아 위험 지역 모두에서, 특히 기근 발생 위험에 직면한 지역에서 긴급한 인도주의적 조치가 필요하다고 촉구했습니다.

VOA 뉴스