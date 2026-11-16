유엔 사무총장, VOA에 "미·중·러, 트럼프의 비핵화 구상에 전념한다면 위대한 업적 될 것"

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 이번 주 중국과 러시아 정상이 함께하는 이례적인 3자 정상회의를 통해 세계 3대 강국의 비핵화를 이끌어내려는 도널드 트럼프 대통령의 목표에 지지 의사를 밝혔습니다.

구테흐스 사무총장은 16일 필리핀 마닐라에서 열린 기자회견에서 VOA 기자의 질문에 답하며, 오는 19일 중국 선전에서 만나는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 '세 지도자'를 언급하고, "세 정상이 의미 있는 비핵화에 진정으로 전념한다면, 이는 전 세계를 위한 위대한 업적이 될 것"이라고 강조했습니다.

이날 회견은 구테흐스 사무총장이 올해 의장국인 필리핀에서 열린 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 연례 정상회의에 참석해 역내 지도자들과 만난 직후 진행됐습니다.

앞서 올리비아 웨일스 백악관 부대변인은 지난 13일 브리핑에서 트럼프 대통령이 오는 17일과 18일 마닐라에서 아세안 정상들과 만난 뒤, 중국 선전으로 이동해 19일 미·중·러 3자 정상회의를 정점으로 한 연쇄 회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다.

웨일스 부대변인은 3자 회담 의제와 관련해 "트럼프 대통령은 핵 확산을 매우 위험하게 인식하고 있는 만큼, 다른 현안들과 함께 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장이 확고하다"고 설명했습니다.

세계 최대 핵보유국인 미국과 러시아의 핵무기를 제한해 온 마지막 조약은 지난 2월 공식 만료됐습니다.

'신전략무기감축조약(뉴 스타트·New START)'으로 불리는 이 조약은 양국이 지난 2010년 서명해 2011년 발효됐으며, 실전 배치 전략 핵탄두와 운반 수단을 제한하고 상호 현지 사찰을 허용하는 내용을 담고 있습니다.



조 바이든 전 대통령과 푸틴 대통령은 2021년 조약을 최대 기한인 5년 연장했지만, 결국 지난 2월 연장 없이 만료됐습니다. 러시아는 자국의 침략 전쟁에 맞서 방어를 하고 있는 우크라이나를 미국이 지원하는 데 반발해 2023년 조약 참여를 중단하고 사찰을 종료한 바 있습니다.

트럼프 대통령은 지난달 기자들에게 미국의 새로운 핵무기 보유 제한, 핵군축 협상에 러시아는 물론 중국도 동참하기를 원한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 러시아가 미국에 이은 세계 2위 핵보유국이고 중국은 3위지만, 중국 역시 핵전력을 "빠르게 따라잡고 있다"고 지적했습니다.

반면 린젠 중국 외교부 대변인은 지난 2월 ‘뉴 스타트’ 만료에 대한 해법을 찾기 위해 러시아와 협력할 책임은 미국에 있다고 말했습니다. 그러면서 중국의 핵무기 규모는 미국이나 러시아와 "전혀 같은 수준이 아니다"라며 "당분간" 핵군축 협상에 참여하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인 역시 지난달 러시아는 중국의 이러한 입장을 존중한다며, 3자 틀 안에서 비핵화가 논의될 가능성은 "낮다"고 전망했습니다.

한편 구테흐스 사무총장은 마닐라 기자회견에서 미·중·러 정상회의를 통해 비핵화 프로그램이 도출될 경우, 유엔은 "전면적으로 관여해 성공적인 이행을 뒷받침할 준비가 되어 있다"고 밝혔습니다.

하지만 구테흐스 사무총장은 "아직 그 단계에 도달할 수 있을지는 장담할 수 없다"고 덧붙였습니다.

VOA뉴스